أعراض نقص حمض الفوليك والجرعة المطلوبة لتناوله لصحة جنينك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - خلال فترة الحمل، يلعب حمض الفوليك دوراً حيوياً في نمو الدماغ وصحة الجنين، لأنه جزء من مركب فيتامين ب الذي يُعد من أهم الفيتامينات للمساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو دماغ الجنين وحبله الشوكي ومنع الإصابة بفقر الدم أيضاً.

وفقاً لموقع "هيلث" تُعد من فوائد حمض الفوليك أيضاً أنه من الأحماض والمكملات الغذائية المرتبطة بشكل وثيق بذكاء طفلك الصغير، فضلاً عن الوقاية من التشوهات الخلقية، وتُعد الكمية الموصى بها من حمض الفوليك خلال فترة الحمل حوالي 400 ميكروجرام في اليوم وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتناوله يومياً لمدة شهر على الأقل قبل الحمل، نظراً لأهميته لذلك، يجب على كل أم حامل أن تعرف علامات نقص حمض الفوليك والتي نادراً ما يتم ملاحظتها وكيفية التغلب عليها.

فوائد حمض الفوليك أثناء الحمل

حمض الفوليك يُقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل - الصورة من موقع Freepik

فوائد عديدة لتناول حمض الفوليك قبل الحمل، أبرزها حماية الجنين من التشوهات الخِلقية وتقليل خطر إصابة الأم الحامل ببعض الأمراض المختلفة، وهي كالتالي:

حمض الفوليك يساعد في منع العديد من التشوهات الخلقية، خاصةً في دماغ الطفل (انعدام الدماغ) والعمود الفقري (السنسنة المشقوقة) ويمكن أن يحدث كلاهما في وقت مبكر جداً من الحمل (3-4 أسابيع بعد الإخصاب).

الوقاية من انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

حمض الفوليك يمكن أن يُقلل من خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة، ومشاكل نمو المشيمة، والعيوب الخِلقية الأخرى، مثل الحنك المشقوق وأمراض القلب وعدم نضوج الجهاز الهضمي.

يؤدي نقص حمض الفوليك إلى عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل وظيفة الأعضاء.

الوقاية من عدة أنواع من السرطان والسكتات الدماغية.

الوقاية من مضاعفات الحمل، وخاصة تسمم الحمل والإجهاض.

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علامات وأعراض نقص حمض الفوليك أثناء الحمل

عادةً ما تكون النساء الحوامل اللواتي يفتقرن إلى حمض الفوليك معرضات أيضاً لمشاكل فقر الدم وتشمل الأعراض المختلفة التي يمكن أن تنشأ ما يلي:

النساء الحوامل اللواتي يفتقرن إلى تناول حمض الفوليك قد يشعرن بالتعب، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

شحوب البشرة خاصة في منطقة الشفاه واللسان واللثة والجفون الداخلية.

نقص حمض الفوليك يمكن أن يسبب خفقان القلب بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

التغيرات في تدفق الدم بسبب نقص حمض الفوليك يمكن أن تؤثر أيضاً على الأذنين مسببة طنين الأذن.

يمكن أن يكون لنقص حمض الفوليك أيضاً تأثير على الجهاز العصبي المحيطي في الجسم والشعور بوخز أو تنميل، خاصة في القدمين واليدين.

اللسان الذي يبدو أحمر اللون ومؤلماً هو أيضاً علامة على نقص حمض الفوليك لدى النساء الحوامل، ويمكن أن تكون هذه الحالة مصحوبة أيضاً بأعراض أخرى، بما في ذلك تقرحات الفم والشقوق في إحدى زوايا الفم أو كلتيهما وصعوبة في البلع.

النساء الحوامل اللواتي يعانين من نقص حمض الفوليك يظهرن أيضاً خصائص عاطفية تتميز بالتهيج أو التوتر أو حتى الاكتئاب الخفيف، والسبب هو أن حمض الفوليك يلعب دوراً مهماً في تنظيم الحالة المزاجية.

الصداع.

فقدان الوزن.

نادراً ما تشعرين بالجوع.

ضعف العضلات.

الإسهال.

أسباب نقص حمض الفوليك أثناء الحمل

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب إصابة النساء الحوامل بنقص حمض الفوليك، مثل:

ضعف التمثيل الغذائي وعدم القدرة على امتصاص حمض الفوليك وراثياً.

وعدم القدرة على امتصاص حمض الفوليك وراثياً. تناول بعض الأدوية تقلل من فاعلية امتصاص حمض الفوليك.

تقلل من فاعلية امتصاص حمض الفوليك. نقص العناصر الغذائية عدم تناول النساء الحوامل لأنواع مختلفة من المصادر الغذائية.

عدم تناول النساء الحوامل لأنواع مختلفة من المصادر الغذائية. تاريخ عائلي هناك بعض النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى جرعات عالية من حمض الفوليك لأسباب مختلفة كأن يكون أحد الزوجين يعاني من خلل في الأنبوب العصبي أو هناك تاريخ عائلي كبير من عيوب الأنبوب العصبي أو يوجد حمل سابق به عيوب الأنبوب العصبي.

هناك بعض النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى جرعات عالية من حمض الفوليك لأسباب مختلفة كأن يكون أحد الزوجين يعاني من خلل في الأنبوب العصبي أو هناك تاريخ عائلي كبير من عيوب الأنبوب العصبي أو يوجد حمل سابق به عيوب الأنبوب العصبي. مرض السكري النساء الحوامل المصابات بالسكري وأمراض الصرع يحتجن لجرعة أكبر من حمض الفوليك.

نصائح للتغلب على نقص حمض الفوليك

تحتاج الحوامل إلى حوالي 400 ميكروجرام من حمض الفوليك - الصورة من موقع Freepik

تحتاج الحوامل إلى حوالي 400 ميكروجرام (مكغ) يومياً من حمض الفوليك وفي الوقت نفسه، ستزيد حاجة النساء الحوامل إلى حمض الفوليك خلال الثلث الثاني والثالث إلى 600 ميكروغرام يومياً.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يمكنك تناول مكملات حمض الفوليك بشكل مفرط لأن الأفراط يزيد من خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال، لذلك استشيري طبيب التوليد الخاص بك لمعرفة مقدار جرعة مكملات حمض الفوليك التي يحتاجها طفلك وقواعد تناولها.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك أيضاً الحصول على حمض الفوليك الطبيعي من المصادر الغذائية التالية:

المنتجات الحيوانية، مثل لحوم الدجاج، وكبد الدجاج، وكبد البقر، والبيض.

عدة أنواع من الخضار، مثل: البروكلي، والملفوف، والملفوف، والسبانخ، والفاصوليا الخضراء، والذرة.

البقوليات، مثل الحمص وفول الصويا والفاصولياء والفاصوليا والعدس والبازلاء.

عدة أنواع من الفاكهة، مثل الأفوكادو، والجريب فروت، والتفاح.

ماذا يحدث إذا تم تجاوز الكمية الموصى بها من حمض الفوليك أثناء الحمل؟

ليس من الضروري زيادة جرعة حمض الفوليك للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك بسبب حالات صحية أخرى، مثل سوء التغذية، أو متلازمة سوء الامتصاص، أو متلازمة القولون العصبي، أو فقدان الشهية أو الإسهال المطول أو لدى النساء اللواتي ترتفع لديهن خطورة إنجاب طفل مصاب بعيوب الأنبوب العصبي، ففي هذه الحالات قد يزيد الطبيب الجرعة إلى 4 إلى 5 ملغ من حمض الفوليك يومياً.

ومع ذلك عند تجاوز الجرعات اليومية الموصى بها من حمض الفوليك، قد تظهر بعض الأعراض مثل الحمى، فقدان الشهية، الغثيان، حكة في الجلد، آلام في المعدة أو صعوبة في التنفس، وفي هذه الحالات يجب استشارة الطبيب.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.