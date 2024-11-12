ماذا يحدث إذا ابتلع الطفل كمية كبيرة من العلكة؟ وكيف يتم إنقاذه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - لقد ابتلع الجميع تقريباً قطعة من العلكة، لكن قِلة من الأطفال احتاجوا إلى زيارة الطبيب بسببها. ربما سمعت أن العلكة التي يتم ابتلاعها تظل في المعدة لمدة 7 سنوات. هذا غير صحيح، وما يقال مجرد خرافة، على الرغم من أن معدة الأطفال لا تستطيع هضم قطعة من العلكة بنفس الطريقة التي تهضم بها الأطعمة الأخرى، إلا أن جهازهم الهضمي يستطيع تحريكها من خلال النشاط المعوي الطبيعي. بعبارة أخرى، تخرج مع حركة الأمعاء (براز). بعد حوالي 40 ساعة في البراز، ونظراً لعدم إمكانية هضمها، فإنها تخرج كاملة.

متى يصبح بلع العلكة مشكلة؟

متى يصبح بلع العلكة مشكلة؟



إن ابتلاع كمية كبيرة من العلكة، أو العديد من قطع العلكة الصغيرة على مدى فترة قصيرة من الزمن، كما يفعل الكثير من الأطفال الصغار، لأنهم قد لا يفهمون أن العلكة تُمضغ، ولا تُبلع، قد يؤدي إلى انسداد القناة الهضمية عند الطفل في حالات نادرة. ويحدث الانسداد على الأرجح عندما يتم ابتلاع العلكة مع أجسام غريبة، مثل العملات المعدنية، أو عندما يتم ابتلاعها مع مواد غير قابلة للهضم مثل بذور عباد الشمس.

ولكن بعيداً عن هذه السيناريوهات الغريبة، فإن ابتلاع قطعة علكة من حين لآخر يعد أمراً غير مؤذٍ, وهل تعلمين أن البذور النيئة وحبات الذرة وقشر الفلفل الحلو هي من الأطعمة الشائعة التي تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن يمسها.

ماذا يحدث بالضبط للعلكة؟

تتكون العلكة من مواد طبيعية أو صناعية (راتنج العلكة)، ومواد حافظة، ونكهات، ومحليات. يمكن للجسم امتصاص المحليات، مثل السكر، ويمكن أن تضيف الكثير من السعرات الحرارية عند الأطفال إذا مضغ الكثير من العلكة السكرية.

ولكن الجهاز الهضمي البشري لا يستطيع هضم راتنج العلكة. فهو يتحرك عبر الجهاز الهضمي من خلال الحركات الدفعية الطبيعية للأمعاء. وتنتهي رحلة العلكة أثناء الذهاب إلى الحمام.

هل ينبغي منع الأطفال الصغار جداً من تناول العلكة؟

لا ينبغي للأطفال مضغ العلكة حتى يفهموا تماماً أهمية عدم بلعها. بحلول سن الخامسة، سيفهم معظم الأطفال أن العلكة تختلف عن الحلوى ولا ينبغي بلعها، لذلك إذا كان لديك أطفال صغار فلا تقدمي لهم العلكة حتى يكبروا.

كما أن الإفراط في تناول أي شيء قد يكون مشكلة. فمضغ العلكة أمر صعب على الأسنان، ومعظم أنواع العلكة التي لا تحتوي على سكر قد تسبب تسوس الأسنان. كما أن العلكة الخالية من السكر المحلاة بالسوربيتول قد تكون مشكلة أيضاً لأنها قد تسبب الإسهال عند الأطفال. كما أن أنواع العلكة بنكهة القرفة قد تهيج بطانة الفم. كما قد تكون حارة ومتبلة في فمك، كما تعلم على الأرجح.

والقاعدة الجيدة هي الالتزام بالعلكة الخالية من السكر وعدم تناول أكثر من قطعة أو قطعتين يومياً. وعندما تنتهي منها، لا تبتلعها، بل تخلص منها بدلاً من ذلك!

متى يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب؟

متى يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب؟



يميل الأطفال الصغار جداً إلى ابتلاع أشياء لا ينبغي لهم ابتلاعها، بما في ذلك معجون الأسنان والألعاب الصغيرة كل أنواع الأشياء الغريبة التي لا ينبغي لهم ابتلاعها (الكرات الزجاجية، ودمى الحركة المصغرة، وما إلى ذلك، إلى ابتلاع العلكة ولكن في هذه الحالة، لا داعي للقلق كثيراً. سيتخلص الأطفال من العلكة التي ابتلعوها في غضون ساعات قليلة تماماً مثل البالغين.

من المحتمل أن ابتلاع كمية كبيرة من العلكة في فترة زمنية قصيرة - على سبيل المثال، قطعة واحدة يومياً لمدة أسبوع، أو كمية كبيرة تتكون من أربع قطع من العلكة في المرة الواحدة - يمكن أن يعرض جهاز الطفل الهضمي للخطر.

وقد يتسبب ذلك في انسداد معوي. وأي شيء يأكله بعد ذلك لن يتمكن من المرور، مما يتسبب في حدوث ارتداد يؤدي إلى الألم والضغط، وكأنما لو كان هناك أنبوب مسدود في منزلك: إذا علق شيء ما في الأنبوب، فإنه يسد النظام بأكمله. ولا يمكن لأي شيء آخر أن يتجاوز الانسداد، ما يتسبب في زيادة الضغط داخل الأنبوب. وإذا لم تتم إزالة الانسداد، فقد تتشقق الأنابيب في النهاية أو حتى تنفجر.

واعلمي أن الانسداد لن يزول من تلقاء نفسه، وإذا تُرك من دون علاج، فقد يتسبب في تمزق الجهاز الهضمي، ويجب عليك استشارة الطبيب فوراً إذا ابتلع طفلك الكثير من العلكة وبدأ يشعر بعلامات انسداد معوي ، مثل:

ألم في البطن عند الطفل.

إمساك.

شعور بالامتلاء الشديد أو التورم.

تشنجات شديدة.

القيء.

وفي حين أن قاعدة العلكة لا ينبغي أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي عادةً، إلا أن المحليات الموجودة في العلكة الخالية من السكر يمكن أن تسبب الصداع والإسهال والغثيان إذا تم ابتلاعها بكميات كبيرة.

الطريقة الأسهل لتجنب خطر انسداد الأمعاء بسبب العلكة هي عدم بلعها على الإطلاق. كلما أمكن، ابصق العلكة في أقرب منديل أو سلة المهملات. تقول تشيروني: "إنها ليست طعاماً على الإطلاق".

متى يستطيع طفلي مضغ العلكة؟

لنواجه الأمر. ليس سراً أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى مراقبة إضافية لعاداتهم الغذائية. ونظراً لأن العلكة قد تشكل خطراً على الاختناق بالنسبة للأطفال الصغار، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم السماح للأطفال دون سن الخامسة بمضغ العلكة. في سن الخامسة، يمكن تعليم الأطفال مفهوم مضغ شيء ما دون بلعه. بشكل عام، من الحكمة أن تبدئي بنصف عود من العلكة لتجنب الاختناق عند الأطفال إذا تم ابتلاع العلكة عن طريق الخطأ.

ما هو أفضل نوع من العلكة؟

لا يتم تصنيع كل أنواع العلكة على قدم المساواة. على الرغم من أن العلكة التي تحتوي على السكر قد تكون لذيذة، إلا أنها ضارة بالأسنان. فعندما يمضغ طفلك العلكة التي تحتوي على السكر، يتسبب السكر في تآكل مينا الأسنان وتغذية البكتيريا المسببة للتسوس. لذلك، من الأفضل تجنب الأنواع السكرية تماماً.

بدلاً من ذلك، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) باستخدام علكة خالية من السكر تحمل ختم الموافقة من الجمعية. تساعد العلكة التي تحمل ختم الجمعية في مكافحة تسوس الأسنان بدلاً من تحفيزه!

فوائد ومخاطر صحية مرتبطة بمضغ العلكة للأطفال؟

فوائد ومخاطر صحية مرتبطة بمضغ العلكة للأطفال؟



إن مضغ العلكة ليس مجرد شيء ممتع يمكن للأطفال القيام به. قد تتفاجئين عندما تكتشفين أن مضغ العلكة باعتدال له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تقليل خطر التسوس في أسنان الطفل

زيادة تدفق اللعاب وحجمه

تخفيف أعراض الارتجاع الحمضي

حرق الطاقة

تحسين الذاكرة عند الأطفال

مكافحة النعاس

التخلص من دوار الحركة

مع ذلك، فإن مضغ العلكة باعتدال أمر بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في مضغ العلكة وابتلاعها قد يؤدي إلى:

تقرحات الفم

مشاكل الجهاز الهضمي

اضطرابات المفصل الصدغي الفكي

قصة طفل بلع 40 قطعة علكة

نشرت الصحف في العام 2023 قصة طفل في الخامسة من عمره يعاني من خلل في الغدة الدرقية ويخضع لعملية جراحية طارئة بعد ابتلاعه 40 قطعة علكة، ويومها قال الأطباء إن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات كان محظوظاً لأن اللثة لم تتسبب في انسداد أمعائه وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وقد خضع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في الولايات المتحدة لإجراء طبي طارئ بعد أن ابتلع كمية كبيرة من العلكة، ما أدى إلى انسداد الجهاز الهضمي. وبحسب دراسة حالة نشرت في JEM Reports ، تم نقل الصبي إلى غرفة الطوارئ في ولاية أوهايو مصاباً بتشنجات شديدة وإسهال، حيث شكلت قطع العلكة الأربعين التي ابتلعها في اليوم السابق كتلة في معدته.

في البداية، فحص الأطباء الطفل بحثاً عن الأجسام الغريبة غير القابلة للهضم والتي يميل الأطفال إلى ابتلاعها. ثم اكتشف فريق الأطباء، وجود مادة لزجة في معدته من خلال الفحوصات التي كشفت عن وجود كتلة كبيرة.

ثم قام الأطباء بإزالة العلكة بوضع أنبوب معدني في حلقه واستخدام ملقط لإمساك التراكم. وقد عانى الطفل، من التهاب في الحلق بسبب "المحاولات" المتعددة التي قام بها لاستخراج الكتلة اللزجة.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص