صحة ورشاقة

انفوجراف.. علاج لنزلات البرد ومشروبات صحية خليها فى روتين يومك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. علاج لنزلات البرد ومشروبات صحية خليها فى روتين يومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 09:00 م

علاج البرد لا ينجح بالأدوية فقط، فالمشروبات الصحية المفيدة وكذلك الراحة تعد حلا سحريا لنزلة البرد وأعراضها المرضية، من احتقان للأنف واللوزتين والكحة والعطاس المتكرر وغيرها الكثير، وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة بالصحة العامة والأمراض، وتقرير آخر نشر كذلك في kaiserpermanente، نتعرف على أبرز المشروبات الصحية لعلاج البرد فى هذا الانفوجراف.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements