شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. علاج لنزلات البرد ومشروبات صحية خليها فى روتين يومك والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد لا ينجح بالأدوية فقط، فالمشروبات الصحية المفيدة وكذلك الراحة تعد حلا سحريا لنزلة البرد وأعراضها المرضية، من احتقان للأنف واللوزتين والكحة والعطاس المتكرر وغيرها الكثير، وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة بالصحة العامة والأمراض، وتقرير آخر نشر كذلك في kaiserpermanente، نتعرف على أبرز المشروبات الصحية لعلاج البرد فى هذا الانفوجراف.