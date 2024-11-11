شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الخضراوات يساعد على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو المعرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة في البدء بإضافة نوع معين من الخضراوات إلى نظامهم الغذائي، بناءً على نصيحة أحد خبراء الصحة.

ووفقًا لخبراء تغذية بريطانين حسب موقع "Express"، فإن إضافة الخضروات أهمها البنجر المليء بالعناصر الغذائية مفيد ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

حسب التقرير فإن البنجر غني بالنترات، وهو يؤدي إلى إطلاق أكسيد النيتروز الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، وهذا في الواقع يخفض ضغط الدم، وفي التجارب السريرية العشوائية المناسبة، تبين أن هذا أكثر فعالية وأكثر متعة من التخلص من الملح".

وتدعم نصيحتهم أبحاث نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم في عام 2015، ففي الدراسة، وجد فريق من جامعة كوين ماري في لندن أن تناول كوب من عصير البنجر (250 مل) أدى إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم بنحو 8/4 ملم زئبق.

وهذا يعني أن العديد من المشاركين في الدراسة رأوا مستويات ضغط الدم لديهم تعود إلى النطاق الآمن.

توصلت دراسة نُشرت مؤخرًا إلى استنتاج مماثل، فقد نظر تحليل تلوي نُشر في Frontiers in Nutrition في عام 2022 في سبع دراسات موجودة وخلص إلى أن النترات الموجودة في عصير البنجر تقلل ضغط الدم الانقباضي، ولكنها لا تقلل ضغط الدم الانبساطي لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك العصير بشكل يومي لمدة 60 يومًا أعطى أفضل النتائج.

وأضاف موقع BBC Good Food أن البنجر يمكن أن يساعد أيضًا في دعم صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن إضافة بعضه إلى طبقك أمر يستحق العناء.