شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. مشروبات صحية خليها فى روتين يومك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:00 ص
علاج البرد لا ينجح بالأدوية فقط، فالمشروبات الصحية المفيدة وكذلك الراحة تعد حلا سحريا لنزلة البرد وأعراضها المرضية، من احتقان للأنف واللوزتين والكحة والعطاس المتكرر وغيرها الكثير.علاج البرد منزليا بالمشروبات
وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة بالصحة العامة والأمراض، وتقرير آخر نشر كذلك في kaiserpermanente فإن المشروبات علاج سحرى للبرد، وتساعد على الاستشفاء السريع من أعراضه المرضية، فضلا عن ترطيبها العميق لجسم المريض، مما يعجل بشفائه، كذا تعزيزها للنشاط ومقاومة الخمول الشهير أثناء نزلات البرد:
- يمكنك الاعتماد على المياه التي ترطب الجسم وتعزز سلامته والبعد عن الجفاف المتوقع في فترات المرض
- يمكنك الاعتماد على المشروبات الصحية مثل الشاي بكل الإضافات الصحية التي يمكن أن تضاف إليه، مثل الزنجبيل والقرفة والقليل من القرنقل وغيرها.
- مشروب الينسون الصحى يخفف من المخاط الذى ينتج عن نزلة البرد، يمكنك تهدئة معدتك أيضا من خلاله.
- مشروب الزنجبيل الصحى يساعد وبشدة على تعزيز صحة الجسم وتقويته وتحسين التنفس والمعدة خلال نزلات البرد.
- مشروب التليو الصحى مع القليل من العسل الصحى المفيد الذى يحسن الجهاز التنفسى ويعزز من وظائف التنفس المختلفة.
- يمكن لعصائر الفاكهة كذلك أن تحسن من المناعة وتقلل من شدة أعراض نزلات البرد، منها البرتقال أو الليمون الدافئ.
- لا تتناول مشروب غير صحى، لا تتناول المشروبات الغازية، ولا مشروبات الطاقة، ولا المشروبات عالية السكريات، ولا المشروبات المثلجة، كلها أثناء نزلة البرد غير مفيدة على الإطلاق، بل وتسبب الضرر أيضا.
- مشروب القليل من الكركم كفي وبشدة لتعزيز المناعة.
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