شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول القهوة سريعة التحضير مضر للصحة؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

تعد القهوة الفورية أو السريعة من المشروبات المفضلة للكثيرين، إذا كنت تحتاج إلى جرعة فورية من الكافيين، فهي مليئة بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية جسمك من الأمراض المزمنة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وسرطان الكبد، ومع ذلك، فإن الكافيين وحقيقة أنه يمكن أن يسبب القلق والأرق ومشاكل المعدة هي شيء قد لا يجعل هذا مشروبًا صحيًا لتناوله بانتظام، وفقا لموقع healthshots.

ما القهوة الفورية أو السريعة؟

يتم تحضيرها من حبوب البن عن طريق إزالة معظم الرطوبة منها، وهو مشروب يتم صنعه بإضافة الماء أو الحليب إلى مسحوق البن المطحون، والتقنيتان الأساسيتان لصنعه هما التجفيف بالرش والتجفيف بالتجميد، وفي حين أن التجفيف بالرش يكون أسرع وأقل تكلفة عادةً، فإن التجفيف بالتجميد يحتفظ بنكهة ورائحة القهوة بشكل أكبر، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Reference Module in Food Science .

ما مميزات القهوة سريعة التحضير؟

وتتميز هذه القهوة بانخفاض محتواها من الكافيين ومستويات الحموضة المنخفضة عند مقارنتها بالخيارات التقليدية، وهذا يجعلها رائعة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين أو لديهم قدرة أقل على تحمله، وقد تحتوي حصة واحدة من القهوة سريعة التحضير مع ملعقة صغيرة من المسحوق على 26 مليجرامًا (مجم) من الكافيين، ولكن كوبًا من القهوة العادية يحتوي على 37 مليجرامًا، وفقًا لجمعية الغذاء والدواء الأمريكية.

كما أن الكافيين، وهو أحد المكونات الرئيسية للقهوة سريعة التحضير، معروف على نطاق واسع بتأثيره الإيجابي على الوظائف الإدراكية والمزاج، فهو قادر على تعزيز وظائف المخ وتحسين اليقظة وتحسين الحالة المزاجية.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Food Components to Enhance Performance، فقد تم استخدام العديد من الاستبيانات والطرق لتقييم تأثيرات الكافيين على الحالة المزاجية. وقد أظهرت أن جرعات تتراوح بين 200 و250 مليجرام من الكافيين تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وأن هذه التأثيرات يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات.

كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم اليومي للقهوة بمقدار كوب واحد على الأقل كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 11 في المائة، مقارنة بأولئك الذين لم يغيروا عاداتهم في تناول القهوة، يحدث هذا بسبب مركبات معينة في القهوة، وخاصة حمض الكلوروجينيك، والتي قد تلعب دورًا في تقليل المخاطر، ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن جسمك يمكنه استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية لتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، وهو عامل آخر مرتبط بتطور هذه المشكلة.

ما الآثار الجانبية للقهوة سريعة الذوبان؟

في حين أن القهوة الفورية تأتي بمجموعة من الفوائد، إلا أن هناك بعض الأضرار، من المهم ملاحظة أن هناك بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكافيين، مثل القلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطرق المعالجة المستخدمة في صنعها في بعض الأحيان أن تجرد بعض العناصر الغذائية الطبيعية، في النهاية، يعتمد تأثيرها على صحتك على عوامل مختلفة، بما في ذلك تحملك الفردي لها ونمط حياتك العام، فالاعتدال هو المفتاح، ومن الأفضل الاستمتاع بالقهوة الفورية باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

هل من الآمن شرب القهوة سريعة التحضير يوميًا؟

نعم، من الآمن عمومًا شرب القهوة الفورية كل يوم، لكن الاعتدال هو المفتاح، وفي حين أن القهوة الفورية تقدم فوائد صحية محتملة مثل الحماية من مضادات الأكسدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة، فإن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل القلق والأرق ومشاكل المعدة.

ما الأفضل.. القهوة الفورية أم العادية؟

غالبًا ما يتم تحديد الاختيار "الأفضل" بين القهوة الفورية والقهوة التقليدية بناءً على التفضيلات والأولويات الشخصية، وفي حين أن القهوة الفورية مريحة ولها مدة صلاحية أطول، فإن القهوة العادية لها نكهة أكثر تعقيدًا ومحتوى أعلى من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، فإن شرب القهوة الفورية يمكن أن يوفر فوائد صحية معينة، بما في ذلك زيادة الوظيفة الإدراكية وانخفاض خطر الإصابة بأمراض معينة. أخيرًا، الخيار المثالي هو الخيار الذي تستمتع به أكثر والذي يلبي احتياجاتك.

