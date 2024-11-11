شكرا لقرائتكم خبر عن بقسماط ومعجنات.. ليه لازم تتجنبها فى بداية يومك والان مع تفاصيل الخبر

المعجنات من الخيارات غير الصحية التي يمكن أن تبدأ بها يومك، تؤثر سلبا على صحتك، حتى القليل منها غير صحى في بداية اليوم، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع fairviewadc، موضحا أن المعجنات والبقسماط والبيتزا وكل ما يمكن تصنيعه من الدقيق الأبيض، يعد من الخيارات غير الصحية، خاصة في وجبة الإفطار التي نبدأ بها يومنا، والتي يجب أن تكون محتوية على العناصر الغذائية الصحية والمتكاملة.

وفقا للتقرير، فإن: