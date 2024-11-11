شكرا لقرائتكم خبر عن بقسماط ومعجنات.. ليه لازم تتجنبها فى بداية يومك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 11 نوفمبر 2024 08:00 ص
المعجنات من الخيارات غير الصحية التي يمكن أن تبدأ بها يومك، تؤثر سلبا على صحتك، حتى القليل منها غير صحى في بداية اليوم، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع fairviewadc، موضحا أن المعجنات والبقسماط والبيتزا وكل ما يمكن تصنيعه من الدقيق الأبيض، يعد من الخيارات غير الصحية، خاصة في وجبة الإفطار التي نبدأ بها يومنا، والتي يجب أن تكون محتوية على العناصر الغذائية الصحية والمتكاملة.
وفقا للتقرير، فإن:
- المعجنات تحتوى على الكثير من السكريات، تلك التي تهدد بارتفاع معدل سكر الدم، وبالتالي ترتفع فرص الإصابة بالسكر من النوع الثانى ويضر بذلك مرضى السكر
- المعجنات صباحا تؤثر على الهضم وتسبب صعوبة في حركية المعدة
- المعجنات تزيد فرص تكوين دهون البطن خاصة عند تناولها صباحا لسعراتها الحرارية العالية
- نسبة كبيرة من السكر في بداية اليوم، تؤدى إلى زيادة فرص الخمول وعدم الشور بالنشاط
- الكربوهيدرات التي تحتوى عليها المعجنات، تؤثر بالسلب على نسب السكر في الدم وتسبب مشكلات صحية
- الدهون غير صحية التي تحتوى عليها المعجنات تنذر بالسمنة
- تسبب لك عدم القدرة على اليقظة والانتباه في بداية اليوم
- تقلل من فرص نشاطك وحيويتك، مما يعزز من كسلك وخمولك ورغبتك في النوم
- تؤثر على باقى وجبات اليوم، لتشعر بالنهم الشديد وترغب في تناول المزيد من الطعام على مدار اليوم ولا تستطيع كبح جماح شهيتك ولا تتحكم بها.
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