جرعة فيتامين أ للحامل..هل تسبب تشوهات للجنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - يعد فيتامين أ مفيداً للحامل للحفاظ على صحة الرؤية، وزيادة المناعة، ويساعد على نمو وتطور الجنين في الرحم، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين أ عند النساء الحوامل تشوهات خلقية عند الأطفال، ويمكنك الحصول على فيتامين أ من مواد غذائية مختلفة مثل اللحوم، والكبد، والحليب، والأسماك، والبيض؛ ومكملات فيتامين أ

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن الحد الأقصى لكمية فيتامين "أ" الموصي بها لتناولها يجب ألا تزيد عن 10000 وحدة دولية في اليوم؛ لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحة الجنين، وذلك لأنه يتم امتصاصه بسرعة أكبر وفي المقابل يتخلص منه الجسم ببطء مما قد يتسبب في إصابته بالتشوهات الخلقية وتسمم بالفيتامينات.

فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أهم أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين "أ" خلال فترة الحمل.

التشوهات الخلقية

نقص أو زيادة فيتامين (أ) يسبب تشوهات خلقية لدى الأطفال - الصورة من موقع AdobeStock

نقص أو زيادة فيتامين (أ) يمكن أن يسبب التشوهات الخلقية عند الأطفال ومع ذلك، لا تتسبب كافة أشكال فيتامين (أ) في حدوث تشوهات خلقية كالإصابة بمتلازمة حمض الريتينويك واضطرابات القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تزيد أيضًا من خطر إصابة الأم بالإجهاض.

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التسمم بفيتامين "أ"

يمكن أن يسبب فرط تناول المكملات الغذائية فيتامين أ تسمم فيتامين "أ" والتي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض المختلفة، مثل الصداع وآلام المعدة والغثيان والقيء وعدم وضوح الرؤية، وألم العظام وانخفاض الشهية، والجلد الذي يشعر بالخشونة والجفاف ويتغير لونه إلى اللون البرتقالي، كما يمكن أن تتسبب هذه الحالة في تلف الكبد وزيادة الضغط على الدماغ.

تلف الكبد والكلى

تصاب الحامل بتلف الكبد لأن الكثير من فيتامين "أ" قد يصعب على الكبد التخلص منه وسيعمل الكبد أيضاً بجهد كبير، ولن يتمكن من أداء وظائفه بشكل صحيح.

يمنع فيتامين "أ" أيضاً امتصاص الكالسيوم بالجسم؛ مما يؤثر على صحة الكلى لدى الحامل وتكوين حصوات الكلى .

هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة بحيث تنكسر بسهولة ويمكن أن تحدث هذه الحالة إذا كان الجسم يحتوي على نسبة زائدة عن حاجة الجسم من فيتامين "أ" مما يمنع امتصاص الكالسيوم في العظام و يتسبب في سماكة الأنسجة في الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والثدي والكلى والعضلات والأوعية الدموية.

فوائد فيتامين "أ" للحامل

يعد فيتامين "أ" قابلاً للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الكبد، وهو فيتامين مهم لنمو الجنين، بما في ذلك نمو القلب والرئتين والكلى والعينين والعظام، وكذلك الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، كما يرتبط فيتامين "أ" بزيادة قدرة المرأة الحامل على التحمل، ويمكن الحصول عليه من خلال تناول الخضروات الخضراء والحليب وكبد الدجاج.

أيضاً فيتامين "أ" يعد مهماً للنساء الحوامل اللاتي على وشك الولادة؛ لأنه يساعد على إصلاح الأنسجة بعد الولادة، ويساعد في الحفاظ على الرؤية ومحاربة العدوى كما يدعم جهاز المناعة .

أعراض فرط فيتامين "أ" أثناء الحمل

تشمل أعراض فرط فيتامين أ شعور الحامل بالصداع والنعاس وآلام في المعدة - الصورة من موقع AdobeStock

يحدث فرط الفيتامين الحاد مباشرة بعد تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين أ. تشمل الأعراض ما يلي:

صداع،

النعاس

آلام في المعدة

الغثيان والقيء

مزاج مضطرب

عدم وضوح الرؤية

حساسة للضوء

آلام العظام

فقدان الشهية

الجلد الجاف والخشن والحكة

الأظافر المتشققة

قرحة في المعدة

اصفرار الجلد ومقلة العيون (اليرقان)

تساقط الشعر

التهابات الجهاز التنفسي

أعراض التسمم بفيتامين أ عند الأطفال

التسمم بفيتامين أ يمكن أن يتعرض له الأجنة أيضًا، ولكن يمكن ملاحظة الأعراض بعد ولادة الطفل، مثل:

لين عظام الطفل

هناك عظمة طرية تبرز في أعلى رأس الطفل

جحوظ مقلة العيون

الطفل لا يكتسب الوزن

دخول الطفل في غيبوبة

كيف تتناولين فيتامين أ بأمان أثناء الحمل؟

تحتاج النساء الحوامل بالفعل إلى فيتامين أ ولكن لا ينبغي أن يكون تناوله مفرطًا ولمنع ذلك، يجب عليك القيام بالأمور التالية:

تجنب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين أ، مثل زيت كبد السمك، إلا بعد استشارة الطبيب.

يجب ألا يزيد تناول الكبد عن مرة واحدة في الأسبوع وذلك لأن الكبد يحتوي على مستويات عالية من فيتامين أ أيضاً إذا كنتِ تفضلين تناول أطعمة مثل اللحوم والكبد، فاستشيري طبيبك عما إذا كان من الممكن تناولها مع فيتامينات ما قبل الولادة.

من الأفضل الحصول على فيتامين "أ" من مصادر غذائية أكثر أمانًا مثل الفواكه والخضروات.

في النهاية من المهم تجنب نقص فيتامين أ، ولكن من المهم أيضًا للأمهات تجنب التسمم بفيتامين أ وقبل تناول أي مكملات أو فيتامينات غير فيتامينات ما قبل الولادة، تحدثي مع طبيبك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.