أسباب وعلامات موت الجنين وعوامل تزيد مخاطر وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - عادةً ما تُعرف حالة وفاة الجنين قبل أن يصل عمر الحمل إلى 20 أسبوعًا بالإجهاض، وفي الوقت نفسه فإن حالة الجنين الذي يموت في عمر الحمل أكثر من 20 أسبوعًا تسمى الإملاص، والتي يمكن أن يكون لأسباب مختلفة، مثل سوء تغذية الأم أثناء الحمل أو وجود مشاكل في المشيمة، أيضاً إذا كانت الأم الحامل قد تعرضت لموت الجنين أثناء الولادة من قبل، فعليها أن تولي المزيد من الاهتمام لحالتها الصحية في حملها القادم، كتلبية الاحتياجات الغذائية لها ولجنينها، وإجراء فحوصات الحمل المنتظمة.

فيما يلي وفقاً لموقع "بولد سكاي" أسباب وعوامل الخطر المختلفة للإملاص.

العيوب الخلقية

تشوهات الكروموسومات هي المسؤولة عن حالات الإملاص - الصورة من موقع AdobeStock

تعد تشوهات الكروموسومات هي المسؤولة عن 15-20٪ من جميع حالات الإملاص، وفي بعض الأحيان يعاني الأطفال من عيوب خلقية لا تنتج عن تشوهات الكروموسومات، ولكنها ناجمة عن الوراثة والبيئة وأسباب غير معروفة.

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مشاكل في الحبل السري

في بعض الحالات أثناء الولادة، قد يخرج فيها الحبل السري للطفل قبل خروج الطفل وهي حالة تسمى تدلي الحبل السري، والتي يمكن أن تمنع إمداد الجنين بالأكسجين قبل أن يتمكن الجنين من التنفس من تلقاء نفسه. يمكن أيضًا أن يلتف الحبل السري حول رقبة الطفل قبل الولادة، مما يعطل تنفس الطفل والتسبب في موت الجنين

مشاكل في المشيمة

تسبب مشاكل المشيمة حوالي 24% من حالات الإملاص، وتشمل مشاكل المشيمة جلطات الدم، والالتهابات، ومشاكل في الأوعية الدموية في المشيمة، وانفصال المشيمة (حيث تنفصل المشيمة مبكرًا عن جدار الرحم قبل موعد الولادة)، على الجانب الآخر النساء اللاتي يدخنّ أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بانفصال المشيمة مقارنة بالنساء اللاتي لا يدخنّ.

الحالة الصحية للأم

تؤثر الحالات الصحية للنساء الحوامل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل والذئبة (اضطراب في المناعة الذاتية) والسمنة والصدمات النفسية أو الحوادث واضطراب تخثر الدم وأمراض الغدة الدرقية على صحة الجنين في الرحم كما يضاعف ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أثناء الحمل من خطر انفصال المشيمة أو موت الجنين أثناء الولادة

الالتهابات أثناء الحمل

تحدث حوالي 1 من كل 10 حالات إملاص بسبب العدوى، وبعض الأنواع التي يمكن أن تسبب موت الجنين هي الفيروس المضخم للخلايا، والحصبة الألمانية، والتهابات المسالك البولية والمسالك التناسلية (مثل الهربس التناسلي)، وداء الليستريات (بسبب التسمم الغذائي)، والزهري، وداء المقوسات. وتعد بعض هذه الالتهابات ليس لها أعراض وقد لا يتم تشخيصها، وقد تسبب مضاعفات مثل الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت.

الحمل بتوأم أو أكثر

مضاعفات حالات الحمل بتوأم أعلى مقارنة بطفل واحد - الصورة من موقع AdobeStock

قد يكون الحمل بتوأم أمرًا ممتعًا، لكن لا تنسي إيلاء المزيد من الاهتمام لحملك بتوأم، فقد تكون المضاعفات التي قد تحدث في حالات الحمل بتوأم أعلى منها في حالات الحمل بطفل واحد، بما في ذلك حدوث حالات الإملاص، كما أن الحمل وعمر المرأة الحامل أكثر من 35 عامًا يعرض الحامل لخطر أكبر للإملاص.

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زيادة أو نقص الوزن

يمكن أن يؤدي نقص الوزن الشديد أو الوزن الزائد جدًا إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات غير مرغوب فيها، مثل موت الجنين لذا من الأفضل الانتباه إلى مقدار الوزن الذي تحتاجين إلى اكتسابه أثناء الحمل، ليتناسب مع وزنك قبل الحمل.

يجب الانتباه أيضاً إلى أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر تعرضك للإملاص؛ لذا يجب الابتعاد عنه أثناء الحمل، إذا كنتِ بحاجة إلى تناول بعض الأدوية أثناء الحمل فيجب عليك استشارة طبيبك أولاً.

علامات وأعراض وفاة الجنين

لا توجد عادة علامات طارئة يجب الانتباه إليها قبل وفاة الجنين في الرحم ومع ذلك، قد تحدث بعض الأعراض التي تنذر بوفاة الجنين في الرحم مثل حدوث النزيف، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل، فقد يتحرك الجنين بشكل أقل أو لا يتحرك تمامًا، مع الغياب الكلي لنبضات القلب، والشعور بألم وتشنجات في المعدة، والتي تشبه آلام الدورة الشهرية؛ لذا إذا كانت لديك مخاوف بشأن بعض الأعراض، فاستشيري طبيبك على الفور.

ضرورة الولادة القيصرية

عندما تعاني الأم من وفاة جنين في الرحم، فإن الشيء المهم هو أن تلد الطفل على الفور، وقد تكون بعض الأمهات مستعدات لتلقي التحريض على الفور لتحفيز انقباضات الرحم، حتى تتمكن من الولادة بشكل طبيعي لذا فإذا لم يتوسع عنق الرحم لدى الأم، سيقوم الطبيب بإعطاء بعض الأدوية للأم لتحفيز توسع عنق الرحم وتحفيز انقباضات الرحم، ومع ذلك هناك بعض الأمهات اللاتي يحتجن للخضوع للولادة القيصرية، في الحالات التالية:

تعاني الأم من تشوهات في المشيمة.

حجم الطفل أكبر من حوض الأم.

خضوع الأم لعملية قيصرية في حمل سابق.

الحمل بتوأم.

تجنب حدوث مضاعفات أثناء الولادة الطبيعية، مثل النزيف.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.