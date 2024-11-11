شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

نقص المغنيسيوم مشكلة صحية غالبًا ما يتم التغاضي عنها، وفي حين يؤدي بالنسبة لمعظم الناس إلى آلام المفاصل والتعب، فإنه يسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالقلب والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد في الوقت المناسب، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويمكن تشخيص نقص المغنيسيوم بشكل غير صحيح؛ لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادةً حتى تنخفض مستوياتك بشكل حاد وقد تعتقد عادةً أنك تعاني من التعب، لكن قلبك هو الأكثر تأثرًا بنقص المغنسيوم.

المغنيسيوم معدن أساسي يلعب دورًا في العديد من العمليات الجسدية، مثل إنتاج الطاقة والحفاظ على بنية العظام والأسنان وتنظيم وظيفة الأعصاب وتكرار الحمض النووي، لذا من المهم أن تحصل على كمية كافية من المغنيسيوم في نظامك الغذائي.

ومع ذلك، فإن نقص هذا المعدن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مختلفة - والتي يمكن أن تكون قاتلة.

إليك بعض الطرق التي يتأثر بها قلبك من نقص المغنسيوم وتشمل:عدم انتظام ضربات القلب

إن نقص هذا العنصر الغذائي يسبب عدم انتظام ضربات القلب أو ضربات القلب غير المنتظمة - والتي تتراوح من عدم ظهور أعراض إلى التسبب في أعراض خطيرة للغاية. قد يؤدي ذلك لدى بعض الأشخاص إلى خفقان القلب، وهي فترات توقف بين ضربات القلب.

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في وظيفة قلبك من خلال تنظيم تقلص الأوعية الدموية، مما يساعد في التحكم في ضغط الدم. كما أن المغنيسيوم مسؤول عن انقباض عضلة القلب، مما يضخ القلب بشكل سليم.

يمنع الكالسيوم تصلب الشرايين

يتم الحفاظ على نبض القلب الطبيعي من خلال العديد من العناصر الغذائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. ومع ذلك، فإن المغنيسيوم هو العنصر الغذائي المسؤول عن تنظيم حركة هذه العناصر الغذائية داخل أنسجة القلب.

وبالتالي، عندما يفتقر جسمك إلى المغنيسيوم، فإنه يبدأ في تكوين الكثير من الكالسيوم الذي يمكن أن يسد الشرايين.

يرفع ضغط الدم

بدون المغنيسيوم يرتفع ضغط الدم لأن المغنيسيوم يسبب استرخاء الشرايين وتقول الدراسات أن انخفاض مستويات المغنيسيوم يؤدي إلى الالتهاب الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

يشكل جلطات الدم

بدون المغنيسيوم، يرتفع خطر الإصابة بالجلطات لأنه سيكون هناك فائض من الكالسيوم، مما يسبب المزيد من الجلطات.

أعراض أخرى لنقص المغنيسيوم في الجسم

تتضمن بعض الأعراض الأخرى لنقص المغنيسيوم، والتي تكون خفية عادةً ما لم تنخفض مستوياتك بشدة، ما يلي:

كيف تحصل على المغنيسيوم الكافي لجسمك؟

وفقًا للخبراء، على الرغم من أن الناس لا يصلون إلى مستويات المتطلبات اليومية للمغنيسيوم، إلا أن هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم للاختيار من بينها. يوجد المعدن على نطاق واسع في كل من الأطعمة النباتية والحيوانية، بما في ذلك:

البذور والمكسرات

الحبوب الكاملة

الفاصوليا

الخضروات الورقية الخضراء

إذا كنت تعاني من حالة صحية تتسبب في فقدان جسمك للمغنيسيوم، مثل مرض السكري، فمن المهم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو تناول المكملات الغذائية.

تحدث مع طبيبك حول وضع خطة لزيادة تناول المغنيسيوم بما يناسب احتياجاتك.

إذا كنت تتناول مكملًا، تناول المغنيسيوم مع فيتامين د، وهو أمر رائع لصحة قلبك وعظامك.