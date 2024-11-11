شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق القهوة.. دراسات طبية توضح فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القهوة تعد من المشروبات المفيدة للصحة، فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Circulation أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%، ووجد تحليل لأكثر من 125 دراسة نُشرت في المجلة السنوية للتغذية أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 30%، وخطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 30%، وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 20%، وذلك وفقًا لموقع inc.

القهوة تساعدك على الحفاظ على رشاقتك، فقد أشارت دراسة نشرت في مجلة Journal of Functional Foods إلى أن الكافيين يمكن أن يبطئ من اكتساب الوزن الناتج عن إتباع نظام غذائي يسبب السمنة، ومن خلال تقليل تخزين الدهون في الخلايا الدهنية وإنتاج الدهون الثلاثية، كما يمكن للقهوة أن تساعد في مواجهة بعض العواقب الصحية السلبية للجلوس طوال اليوم، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرًا في مجلة BMC Journal.

فيمكن للقهوة أيضًا أن تجعلك أكثر سعادة، فقد وجدت دراسة أجريت على أكثر من 260 ألف شخص ونشرت في مجلة Annals of Internal Medicine أن الأشخاص الذين يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 10% تقريبًا من أولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

فيمكن للقهوة أيضًا أن تساعدك على بدء يومك، فحيث يرتبط الكافيين الموجود في أول كوب من القهوة بالجزء من الخلايا العصبية التي تجتذب الأدينوزين عادةً، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالنعاس، كما يتسبب الكافيين في تحفيز هذه الخلايا العصبية بشكل أسرع، فاجمع بين مستقبلات الأدينوزين المحجوبة مع زيادة تحفيز الخلايا العصبية، وستصبح أكثر نشاطًا وحيوية.

فيمكن للقهوة أن تعمل على تحسين الذاكرة وتساعدك على تطبيق ما تعلمته بشكل أفضل.

وتوصلت دراسة نشرت في مجلة Consciousness and Cognition إلى أن ما يعادل كوبًا واحدًا من القهوة من مادة الكافيين يعزز حل المشكلات من خلال التفكير الجيد، ويصبح أيضًا الشخص أكثر إبداعًا، وأكثر يقظة وتركيزًا وفي مزاج أفضل.

والسبب في ذلك هو أن الكافيين يحسن التفكير المتقارب وليس التفكير المتباعد، ويتضمن التفكير المتقارب إيجاد الإجابات "الصحيحة" للأسئلة القياسية نسبيًا باستخدام المعرفة والخبرة لتحديد الأنماط وتطبيق الحلول.

ووجدت دراسة نشرت في الأرشيف الدولي للديناميكيات الدوائية والعلاج أنه في غضون ثلاثة أيام من تناول الكافيين بشكل مستمر، يزداد عدد مستقبلات الأدينوزين والنيكوتين والمسكارينيك (مادة كيميائية تعدل استثارة الخلايا العصبية) في جسمك بشكل كبير.



وللتناول الصحيح للقهوة اتبع التالي:

يمكنك اتباع نهج أكثر اعتدالاً، فخلال أسبوع، يمكنك شرب كوب واحد في الصباح بدلاً من كوبين، ويمكنك تجنب تناول كوب بعد الغداء، أو يمكنك الاكتفاء بكوب واحد فقط في اليوم، والمفتاح هنا هو تقليل تناولك للقهوة بشكل دوري حتى لا يرى جسمك، على سبيل المثال، تناول أربعة أكواب في اليوم على أنه أمر "طبيعي" ويزيد مستويات مستقبلات الأدينوزين استجابة لذلك.