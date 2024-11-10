شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعلمى طفلك روتين يومى يفيد صحته النفسية والبدنية والان مع تفاصيل الخبر

طفلك الصغير تصرفاته وسلوكياته لا يمكن لها تعديل إلا من خلال الروتين والنظام، هذا الروتين المهم الذى يعزز من سلامته النفسية والعقلية وقدرته على اتباع الأوامر المفيدة له.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع cceionline وموقع peacefulparenthappykids، فالأطفال الصغار يستفيدون من روتين اليوم كثيرًا، وله الكثير من الفوائد النفسية والسلوكية لهم ومن بينها: