شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. أطعمة صحية تساعدك على التخلص من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

ما أكثر الإصابة بنزلات البرد خلال الطقس المتقلب الذى نعايشه هذه الأيام، فما بين الطقس الساخن إلى البارد فجأة، قد تصاب بنزلة بردية تحتاج خلالها لتناول طعام صحى يعجل بالعلاج والشفاء، ويخلصك من الأعراض المرضية لنزلة البرد، مثل العطس المتكرر، والكحة والسخونة، وكذلك آلام وأوجاع الجسم.

أطعمة لعلاج البرد

ووفقا لتقرير نشر في موقع kaiserpermanente فإن الكثير من الطعام يمكن أن يصبح مفيدا أثناء نزلة البرد، ويمكن أن ىيخفف حدة الأعراض المرضية التي يعانيها المريض، ومن أبرز هذه الأطعمة التي يجب التركيز عليها: