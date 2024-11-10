شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد.. أطعمة صحية تساعدك على التخلص من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 10 نوفمبر 2024 09:00 م
ما أكثر الإصابة بنزلات البرد خلال الطقس المتقلب الذى نعايشه هذه الأيام، فما بين الطقس الساخن إلى البارد فجأة، قد تصاب بنزلة بردية تحتاج خلالها لتناول طعام صحى يعجل بالعلاج والشفاء، ويخلصك من الأعراض المرضية لنزلة البرد، مثل العطس المتكرر، والكحة والسخونة، وكذلك آلام وأوجاع الجسم.أطعمة لعلاج البرد
ووفقا لتقرير نشر في موقع kaiserpermanente فإن الكثير من الطعام يمكن أن يصبح مفيدا أثناء نزلة البرد، ويمكن أن ىيخفف حدة الأعراض المرضية التي يعانيها المريض، ومن أبرز هذه الأطعمة التي يجب التركيز عليها:
- الأطعمة التي تحتوى على فيتامين د الصحى والمفيد، والمهم لتعزيز المناعة خلال النزلة البردية وكذلك تعمل هذه النوعيات من الطعام على تعزيز وظيفة الجهاز التنفسى
- الحليب الصحى، وكذا عصير البرتقال، فضلا عن الأجبان بأنواعها، وكذلك الخضروات التي تحتوى على هذا الفيتامين مثل الكرنب والسبانخ الخضراء
- يمكن الاهتمام بتناول الطعام الغنى بالزنك والشهير لتعزيز مناعة الجسم، وتقوية دفاعاته ضد المرض ما يعزز من سلامته وسرعة استشفائه مثل الفاصوليا بأنواعها، والمكسرات بأنواعها
- كذلك الاهتمام بتناول الثوم والبصل والاهتمام بالفاكهة بأنواعها خاصة الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، والكيوى
- يمكن للشوفان الصحى أن يدعم المناعة ويعزز من عمل الجهاز الهضمى ويفيد أيضا الجسم خلال نزلات البرد لاحتوائه على مضادات أكسدة صحية
- الزبادى الصحى بإضافات الفاكهة الصحية يعد وجبة لذيذة خلال نزلات البرد وغنى بالبروبايوتك الهام للمناعة
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