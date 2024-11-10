شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. نقص هذه الفيتامينات الأربعة قد يؤدي إلى إصابتك بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

ترتبط المستويات المنخفضة من الفيتامينات في جسمك بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان والوفيات بشكل عام، وأكدت العديد من الدراسات أن نقص فيتامين د وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ب12 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان القولون والمعدة والرئتين والدم على سبيل المثال، بحسب موقع تايمز ناو.

ووجدت العديد من الدراسات روابط مهمة بين خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وانخفاض مستويات الفيتامينات، حيث تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا مهمًا في بناء مستويات المناعة لديك

ماذا تفعل الفيتامينات لجسمك؟

لا يمكن التقليل من أهمية هذه المعادن في مجال الصحة والعافية، فالفيتامينات ضرورية ليس فقط للحفاظ على الوظيفة المثلى لجسمك ودعم النمو ولكن أيضًا للمساعدة في منع مجموعة متنوعة من الأمراض الخطيرة.

كيف يحدث نقص الفيتامينات

الفيتامينات هي مركبات عضوية مطلوبة لمجموعة متنوعة من العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان. في حين أن كل فيتامين له غرض مختلف - من تعزيز الجهاز المناعي إلى تسهيل إنتاج الطاقة، فإن نقصها يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

يمكن أن يحدث هذا النقص بسبب عدم كفاية تناول النظام الغذائي، أو ضعف الامتصاص، أو زيادة الطلب بسبب المرض.

ما هو نقص الفيتامين الذي يمكن أن يسبب السرطان؟ فيتامين د

وفقًا للدراسات، هناك ارتباط قوي بين ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان وفيتامين د حيث أن مستويات فيتامين د غير الكافية تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو المثانة. أيضًا، يرتبط نقص فيتامين د عمومًا بارتفاع خطر الوفاة بسبب المرض.

يقول الخبراء إن أولئك الذين كانت مستويات فيتامين د لديهم أقل من الإرشادات الحالية كان لديهم خطر متزايد بنسبة 31 %للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أثناء المتابعة - بمعدل 5.5 سنوات.

أولئك الذين لديهم فيتامين د أعلى من المستويات الموصى بها كان لديهم انخفاض في المخاطر بنسبة 22 %.

كان الارتباط أقوى لدى النساء منه لدى الرجال.

فيتامين سي

يُعرف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وغني بمضادات الأكسدة يساعد في استجابة مناعية أقوى، وشفاء الجروح، وتكوين الكولاجين.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نقص هذا الفيتامين، فقد يكون لديك خطر كبير للإصابة بالأورام الخبيثة - وخاصة تلك التي تصيب المريء والمعدة والرئتين.

فيتامين ب 12

تقول الدراسات إن نقص فيتامين ب 12 في جسمك يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الخبيث - وهي حالة يهاجم فيها جهازك المناعي الخلايا السليمة في معدتك، ما يزيد من خطر إصابتك بسرطان المعدة. وفقًا للأطباء، فإن نقص فيتامين ب 12 يدمر الخلايا التي تفرز العوامل الجوهرية المهمة لامتصاص العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

كما يتم الإبلاغ عن نقص فيتامين ب12 في كثير من الأحيان لدى المصابين بأورام خبيثة في الدم مثل سرطان الدم أو الليمفوما - سرطانات الدم التي تؤثر على إنتاج نخاع العظم لخلايا الدم الحمراء.

فيتامين أ

فيتامين أ - فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مهم للغاية لتطور الخلايا والاستجابة المناعية والرؤية. يقول الأطباء أن الأشكال النشطة من فيتامين أ، والمعروفة أيضًا باسم الريتينويدات، مهمة لتطور الخلايا والتعبير الجيني.

وفقًا للبحث، فإن نقص فيتامين أ قد يزيد من فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، والتي تشمل المعدة والمريء والرئتين.

