شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الفنان حمدي الرملي بعد رحيله صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

رحل الفنان القدير حمدى الرملى عن عالمنا بعد أن تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، ما أدى إلى دخوله المستشفى نتيجة إصابته بتليف في الكبد، ثم خرج من المستشفى ليستكمل علاجه بالمنزل وتوفي، ووفقًا لهذا يستعرض ”الخليج 365” أسباب هذا المرض وطرق العلاج والوقاية.

الكبد يعد من أعضاء الجسم المهمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة، لأنه يعمل عن تصفية السموم والمواد الضارة من الدم، وتنقية الجسم، كما أنه يساعد على الهضم، ويصنع الهرمونات والبروتينات، وينظم نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، كما أنه يقوم بتخزين العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والحديد والجلوكوز، ويقوم بتفكيك السكر إلى مصدر وظيفي للطاقة عندما يحتاج جسمك إليه.

وهناك العديد من الأسباب التي تتسبب في الإصابة بتليف الكبد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي وفقًا لهذه المواقع "balance one، و"healthsite".

ما هو مرض تليف الكبد؟

يتم خلاله استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج ندبى ويتلف الكبد، ويمنع النسيج الندبى تدفق الدم عبر الكبد ويبطئ من قدرته علي القيام بدوره في معالجة العناصر الغذائية والهرمونات والأدوية والسموم الطبيعية، كما أنه يقلل من إنتاج البروتينات والمواد الأخرى التى يصنعها الكبد، ويؤدى تليف الكبد فى النهاية إلى منع الكبد من العمل بشكل صحيح، ويعتبر من الأمور المههدة للحساة.

ما أسباب الإصابة بتليف الكبد؟

- التهابات الكبد الفيروسية المزمنة مثل التهاب الكبد.

- مصاب بداء السكرى.

- يعانى من السمنة المفرطة.

- حقن الأدوية باستخدام الإبر المشتركة.

- لديه تاريخ من أمراض الكبد.

ما أعراض تليف الكبد؟

- فقدان الشهية.

- الشعور بالضعف أو التعب.

- الغثيان.

- الحمى.

- فقدان الوزن غير المتوقع.

- ظهور الكدمات والنزيف.

- لون أصفر على البشرة أو بياض العين .

- حكة في الجلد.

- تورم في الساق والقدم والكاحل.

- تراكم السوائل في البطن .

- لون البول بني أو برتقالى.

- براز فاتح اللون، ويصاحبه دم.

- الارتباك وصعوبة التفكير وفقدان الذاكرة وتغيرات الشخصية.

- احمرار فى اليد.

- أوعية دموية تشبه العنكبوت تحيط ببقع حمراء صغيرة على الجلد.

- تشوش الرؤية.

- الدوخة والدوار.

- تساقط الشعر.

- ارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر.

- نزيف الأنف.

- ضيق في التنفس.

- القيء الذي يصاحبه دم.

- عدم القدر علي الحركة.

ما طرق الوقاية وعلاج تليف الكبد؟

هناك بعض النصائح المهمة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة وأيضا الحد من سيطرة تليف الكبد ووصوله للمرحلة الأخيرة، وهي تتم عن طريق التالي:

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية خالية السكر.

- اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه وبعيدا عن الاطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة.

- الحفاظ على وزن الجسم وإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

كما أوضحت بعض الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن علاجات فيروس سي قد تساعد بشكل ملحوظ في تقليل تطورات الإصابة بتليف الكبد.