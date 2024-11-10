شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية توتر.. قلبك ومعدتك وصحتك العقلية في خطر بسبب القلق والان مع تفاصيل الخبر

فى حين أن نظام الاستجابة للتوتر في أجسامنا قد تطور لحمايتنا، إلا أننا في معظم الحالات لا يمكن لجسمنا التحمل، ويؤدي التنشيط المزمن لهرمونات التوتر إلى أمراض جسدية وعقلية خطيرة، وفقًا لما نشره موقع health

الغضب يجهد القلب

يؤدي الشعور بالغضب إلى تحفيز الجسم على إفراز هرمونات التوتر، والتي يمكن أن تؤثر بمرور الوقت على صحة القلب. تظهر الأبحاث أن الغضب (حتى الغضب اللحظي الذي يتم قياسه من خلال التغييرات في تعبيرات الوجه) يؤدي إلى تغييرات في القلب تؤدي إلى تفاقم قدرة العضلة على ضخ الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات اللاحقة (مثل أمراض القلب ، والنوبة القلبية ، والسكتة الدماغية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي

وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الغضب يرتبط بشكل خاص بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وفي مراجعة منهجية نظرت في دراسات شملت ما مجموعه حوالي أربعة آلاف مشارك من أكثر من خمسين مركزاً طبياً في الولايات المتحدة، وجد الباحثون زيادة بأكثر من الضعف في النوبات القلبية في غضون ساعتين بعد نوبة الغضب، وهو الارتباط الذي وجد أيضاً أنه أقوى مع زيادة شدة الغضب، وهذا يشير إلى أن الغضب الشديد أسوأ بالفعل بالنسبة لقلبك.

الغضب قد يعطل عملية الهضم

تشير العديد من الأبحاث إلى أن الدماغ والأمعاء في تواصل مستمر ويؤثران على بعضهما البعض.

أحد أدوار نظامنا العصبي اللاإرادي (الذي ينظم العمليات الجسدية اللاإرادية) هو المساعدة في تنظيم عملية الهضم.

ولكن يمكن أن يختل ذلك عندما ينتقل الجسم إلى وضع القتال أو الهروب، كما يمكن أن يحدث استجابة للتوتر.

الغضب الشديد يعيق الصحة العقلية

إن الشعور بالغضب يمكن أن يؤثر أيضًا على الصحة العقلية. تشير الدراسات إلى أن الغضب غالبًا ما يكون مرتفعًا في الاضطرابات العاطفية، مثل القلق والاكتئاب ، ويرتبط بأعراض أسوأ واستجابة أقل للعلاج.

يمكن للغضب (خاصة الغضب المطول) أن يؤثر أيضًا على تركيزنا وأنماط تفكيرنا، وفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA).

قد يجعلنا هذا أكثر عدائية أو تشاؤمًا، مما قد يؤثر سلبًا على علاقاتنا وقدرتنا على تكوين الروابط. كل هذا قد يكون ضارًا بصحتنا بالتأكيد.

لقد ثبت أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التحكم في غضبهم أو يشعرون بالغضب بشكل متكرر يعانون من نوم أسوأ . وقد بحثت إحدى الدراسات في العلاقة بين الغضب الشديد واضطرابات النوم، مثل صعوبة بدء النوم والحفاظ عليه لدى الرجال والنساء الكوريين في منتصف العمر.

ارتبطت مستويات الغضب المتوسطة إلى المرتفعة بشكل كبير بزيادة خطر اضطرابات النوم بنسبة تتراوح بين 40% و70% لدى البالغين الذين شملتهم الدراسة.