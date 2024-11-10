بطرق فعالة.. إليك كيفية علاج انشقاق البطن الخِلقي لدى الرُضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - تشوهات خِلقية عديدة يمكن أن يُصاب بها الجنين في الرحم مثل انشقاق البطن الخلقي أو القيلة السرية وهو تشوه خلقي يمكن أن يشكل خطورةً على صحة الطفل، كما أن الأطفال الذين يُولدون بهذا التشوه الخلقي قد يعانون أيضاً من عيوب خلقية أخرى مثل عيوب القلب و الأنبوب العصبي وتشوهات الكروموسومات. ومع ذلك في كثير من الحالات، يمكن أن تساعد الجراحة في علاج انشقاق البطن الخلقي بشكل جيد، وسيتعافى العديد من الأطفال الذين خضعوا لعملية جراحية بشكل جيد. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب وكيفية علاج انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال.

ما هو انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال؟

يحدث انشقاق البطن الخلقي في وقت مبكر جداً أثناء الحمل - الصورة من موقع AdobeStock

انشقاق البطن الخلقي هو عيب خلقي عند الأطفال يتسبب في خروج أمعاء الطفل وكبده وأعضاء أخرى من المعدة بسبب وجود ثقب في منطقة السرة وتكون مغطاة فقط بكيس أو طبقة رقيقة وشفافة تقريباً، مما يعني أنه يمكن رؤية أعضاء الطفل التي تخرج من المعدة بسهولة.

يحدث انشقاق البطن الخلقي في وقت مبكر جداً أثناء الحمل أو بشكل أكثر دقة عندما لا تسير عملية تكوين تجويف البطن لدى الجنين بشكل جيد والذي عادةً يبدأ بالتشكل خلال الأسبوع الثالث إلى الرابع من الحمل وبعد ذلك، عندما يصل نمو الطفل إلى 6 أسابيع من الحمل إلى 10 أسابيع من الحمل، يصبح حجم الأمعاء أطول مما يؤدي إلى وجودها خارج المعدة مع الحبل السري للطفل.

عادة، في الأسبوع 11 من الحمل، تعود الأمعاء إلى المعدة ومع ذلك، إذا لم تعد الأمعاء إلى المعدة في عمر الحمل، فقد يحدث انشقاق البطن الخلقي.

تعرفي إلى المزيد حول مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة عند الرضع

أسباب انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال

حتى الآن ليس من المعروف ما هو السبب الدقيق لانشقاق البطن الخلقي ومع ذلك، هناك أطفال يعانون من هذه الحالة للأسباب التالية :

التغيرات في الجينات أو الكروموسومات في الجسم بسبب عوامل وراثية.

أو الكروموسومات في الجسم بسبب عوامل وراثية. البيئة المحيطة بالأم الحامل ، والأطعمة والمشروبات التي تناولتها الأم، والأدوية التي تناولتها أثناء الحمل.

، والأطعمة والمشروبات التي تناولتها الأم، والأدوية التي تناولتها أثناء الحمل. الأمهات اللواتي يعانين من السمنة قبل الحمل بشكل عام أكثر عرضة لخطر ولادة طفل مصاب بانشقاق البطن الخلقي، ولهذا ننصحك بالحصول على وزن جسمك المثالي عند التخطيط للحمل.

أعراض انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال

أعضاء بطن الطفل تصبح مرئية وتبرز من خلال السرة ويعد ذلك هو العرض الرئيسي لانشقاق البطن الخلقي.

ظهور فقاعات حول الحبل السري للطفل.

وجود مشكلات في الجهاز الهضمي بسبب ضعف الدورة الدموية.

إذا كانت لديك مخاوف بشأن ظهور أعراض أخرى لدى طفلك الصغير، فاستشيري الطبيب على الفور للحصول على أفضل علاج فيما يتعلق بحالة طفلك الصحية لأن أي نوع من التشوهات الخلقية في جدار البطن قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى لأن الأعضاء ليست محمية داخل الجسم كما ينبغي، كما أنه يوجد خطر أيضاً أن تتعرض أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي للالتواء مما يضر بتدفق الدم، وقد يتسبب فقدان تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي في حدوث مشكلات خطيرة للطفل.

تشخيص انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال

يمكن للطبيب إجراء المزيد من الفحوصات بالأشعة السينية - الصورة من موقع Freepik

انشقاق البطن الخلقي هو حالة يمكن تشخيصها أثناء الحمل أو بعد ولادة الطفل، فيمكن أثناء الحمل إجراء فحوصات الحمل لمعرفة خطر الإصابة بانشقاق البطن الخلقي من خلال اختبارات ما قبل الولادة، وذلك للتحقق من الحالة الصحية للجنين، بالإضافة إلى إمكانية حدوث عيوب خلقية أثناء نمو الجنين في الرحم.

إذا كان الجنين يعاني من انشقاق البطن الخلقي، فسوف تظهر اختبارات الفحص نتائج غير طبيعية، وخاصة اختبارات الدم ليس هذا فحسب، بل يمكن أيضاً تشخيص انشقاق البطن الخلقي من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية الذي يتم إجراؤه في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

قد يوصي الطبيب أيضاً إذا لزم الأمر، بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للقلب أو تخطيط صدى القلب للجنين قبل الولادة لمعرفة ما إذا كانت وظيفة قلب الجنين تعمل بشكل طبيعي أم أن هناك مشكلة.

في الوقت نفسه، في بعض الحالات الأخرى، قد لا يتم تشخيص انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال أثناء وجودهم في الرحم وقد تظهر هذه الحالة بوضوح إلا عند ولادة الطفل، لذا يمكن للطبيب أيضاً إجراء المزيد من الفحوصات بالأشعة السينية لمعرفة المشاكل المحتملة في أعضاء الطفل الأخرى.

علاج انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال

يعتمد علاج الأطفال الذين يعانون من انشقاق البطن الخلقي على عدة عوامل، مثل حجم السرة وعمر الحمل عند ولادة الطفل وما إذا كان هناك تلف في الأعضاء أم لا، وعوامل أخرى مثل وجود اضطرابات وراثية أو مشاكل صحية أخرى.

إذا كان انشقاق البطن الخلقي صغيراً، فيمكن علاجه عادة عن طريق الجراحة بمجرد ولادة الطفل لضمان عودة الأمعاء إلى المعدة وإغلاق ثقب السرة ولكن إذا كان انشقاق البطن الخلقي كبيراً، عادة ما يتم العلاج على مراحل من خلال تغطية الأعضاء الموجودة خارج المعدة أولاً بمادة خاصة وعندها فقط سيتم إعادة الأعضاء ببطء إلى المعدة ثم إغلاق السرة.

مضاعفات انشقاق البطن الخلقي عند الأطفال

الجنين في الرحم الذي يعاني من انشقاق البطن الخلقي قد يُصاب بتأخر النمو داخل الرحم أو تقييد النمو داخل الرحم.

من المرجح أيضاً أن يُولد الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة قبل الأوان أو في وقت مبكر.

تشمل المضاعفات التي يُمكن أن يتعرض لها الأطفال المصابون بالقيلة السرية أمراض القلب الخلقية ومشاكل الرئة والتي يمكن أن تكون ناجمة عن الموضع الخاطئ لأعضاء البطن التي تؤثر على جدار الصدر، مما يعطي مساحة أقل مما ينبغي لنمو الرئة ونتيجة لذلك، يعاني الأطفال الذين يعانون من انشقاق البطن الخلقي من صعوبة في التنفس، وقد يحتاجون إلى وضعهم على أجهزة التنفس.

في بعض الحالات النادرة، يعاني الأطفال المصابون بانشقاق البطن الخلقي من مشاكل في التنفس والإصابة بعدوى متكررة في الرئة أو الربو.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الخطر الأكثر شيوعاً هو عندما ينكسر الغشاء الرقيق الذي يغطي سرة الطفل عندوخروج الأمعاء أو يتقشر مما يمكن أن تسبب إصابة الأعضاء الداخلية في المعدة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح أعضاء المعدة ملتوية وتؤثر على تدفق الدم إلى هذه الأعضاء. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى موت الأعضاء.

التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يساعد في تقليل المضاعفات. لذا، استشيري الطبيب إذا كانت لديك مخاوف معينة بشأن الحمل أو طفلك.

ربما تودين التعرف إلى علامات الخطر عند حديثي الولادة في الشهر الأول

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.