خطوات لتعزيز صحة عظام طفلك: تبدأ أثناء الحمل وتستمر بعد الولادة

أشكال لين العظام عند الأطفال:

آلام الظهر أحد أمراض ضعف العظام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - الاهتمام بأمر حيوي وضروري جداً، وذلك حفاظاً على صحته والوقاية من الأمراض مع تقدم العمر، وهذا يحتاج لبذل مجهود ورعاية من الأم تبدأ أثناء الحمل، حيث يرقد الجنين بالرحم، ثم الحرص على إرضاعه طبيعياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر..وعلمياً تتكون الأطراف في الجنين خلال الشهر الثالث من الحمل، وبالتدريج تتكون الشرايين والعظام والعضلات والأعصاب، وفي المراحل الأولى تتكون العظام من غضاريف، ومع تكثيف الكالسيوم والتكلس التدريجي تتحول هذه الغضاريف إلى أنسجة عظمية.اللقاء والدكتور محسن الحيني أستاذ طب الأطفال، ومعه نتعرف إلى أعراض وأشكال لين العظام، وبعض الطرق لتعزيز صحة العظام، إلى جانب شرح للعوامل التي تؤثر على الكالسيوم والفيتامينات بجسم الطفل.يعد الكساح من أشهر أشكال لين العظام عند الأطفال، وتختلف درجاته باختلاف السبب وراء لين العظام، فمنه ما يتحسن بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "د" المسؤول عن تثبيت الكالسيوم على العظم، ومنه بعض الأنواع النادرة المقاومة لفيتامين "د"، والتي تحدث نتيجة مشاكل في الأمعاء أو الكلى.ومن ضمن أشكال لين العظام عند الأطفال؛ تغيّر شكل العظام والفقرات، مثل: تضخم حجم الجمجمة، بروز الجبهة، أو انحناء العمود الفقري، تلامس الركبتين وهو ما يعرف بتقوس الساقين الداخلي، أو تأخر نمو عظام الحوض.

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أعراض لين العظام عند الأطفال :

طبيب يشرح للطفل أهمية سلامة العظام

الكسل والخمول، تأخر ظهور الأسنان ووجود عيوب بها، ظهور بعض النتوءات العظمية التي يمكن ملاحظتها على عظام القفص الصدري للأطفال - بروز عظام الصدر للأمام-.

تقوس في الساقين، زيادة محيط الرسغين.

البكاء بسبب آلام في العظام.

الخمول والإرهاق بسبب ضعف العضلات.

النوم المتقطع، والتعرق الزائد في بعض الحالات.

بداية ظهور تشوهات العظام.

خطوات مهمة لتعزيز صحة عظام طفلك

اللبن يمد الطفل بالقوة لعظامه

تشجيع تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم: شجعي طفلك على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجات الألبان والخضروات الورقية الداكنة.

التأكد من كفاية فيتامين د: تأكدي من أن طفلك يتناول ما يكفي من فيتامين د، والذي يساعد على امتصاص الكالسيوم. قد يحتاج طفلك إلى تناول مكمل فيتامين د، إذا لم يكن التعرض للشمس كافياً.

تشجيع النشاط البدني: حثي طفلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي والركض والقفز، والتي تساعد على تقوية العظام.

تجنب التدخين السلبي: تجنبي تعرض طفلك للتدخين السلبي، والذي قد يؤثر سلباً على صحة عظامه، و أن يكون وزن طفلك في المعدل الصحي، حيث إن الزيادة الكبيرة في الوزن قد تؤثر سلباً على صحة عظامه.

تشجيع تناول البروتين: شجعي طفلك على تناول البروتين، والذي يساعد على بناء وصيانة العظام، مع تشجيع طفلك على نمط حياة نشط وحركة بدنية منتظمة، مثل اللعب في الهواء الطلق.

تجنب المشروبات الغازية: قللي من تناول المشروبات الغازية، والتي قد تؤثر سلباً على صحة العظام، والتأكد من إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة لطفلك للتأكد من سلامة نمو عظامه.

تشجيع تناول الفواكه والخضروات: شجعي طفلك على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات التي تدعم صحة العظام، كما يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض للشمس أو من خلال تناول الأسماك الدهنية والبيض.

تناول مكمل فيتامين "د" إذا كان تعرض الأطفال للشمس غير كافٍ، كما أن الفحوصات الدورية للطفل مهمة لمراقبة نمو العظام والكشف المبكر عن أي مشاكل.

عوامل تؤثر على امتصاص الكالسيوم والفيتامينات لدى الأطفال

تسمية

نوع الطعام والشراب:

الحالات الصحية والأدوية:

النمو والتطور:

العوامل الوراثية والبيئية:

تفاعلات تحدث بين الكالسيوم وبعض الفيتامينات عند تناولها

الخليج 365 الأم: التركيز على هذه الممارسات سيساعد على ضمان حصول الطفل على الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لصحة عظامه.بعض الأطعمة والمشروبات مثل الصودا والبروتين النباتي قد تعيق امتصاص الكالسيوم، وفي المقابل، تعزز بعض المكونات مثل البروتين الحيواني والفيتامين"سي" امتصاص الكالسيوم.بعض الحالات الصحية مثل سوء امتصاص الأمعاء، قد تؤثر على امتصاص الكالسيوم، كما أن بعض الأدوية مثل مدرات البول والستيرويدات قد تؤدي إلى فقدان الكالسيوم.فترة النمو السريع في الطفولة والمراهقة تزيد الحاجة إلى الكالسيوم والفيتامينات، وقد يكون امتصاص هذه المغذيات أقل كفاءة في بعض مراحل النمو.قد تؤثر عوامل وراثية على كفاءة امتصاص الكالسيوم والفيتامينات، كذلك العوامل البيئية مثل التلوث والإجهاد قد تؤثر سلباً على امتصاص المغذيات، لذلك من المهم مراعاة هذه العوامل عند وضع خطة غذائية وصحية للطفل للتأكد من حصوله على الكمية الكافية من الكالسيوم والفيتامينات.هناك بعض التفاعلات بين الكالسيوم والفيتامينات التي يتناولها الطفل ويجب مراعاتها مثل:، فهو ضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، ولذلك من المهم التأكد من الحصول على كمية كافية منه عند تناول كميات عالية من الكالسيوم.يلعب دوراً في عملية تكوين العظام وامتصاص الكالسيوم، لذلك قد يكون من المفيد تناول الفيتامين بجانب الكالسيوم للاستفادة القصوى منهما.الكالسيوم والفسفور يعملان معاً في تكوين العظام والأسنان، لذلك يجب الحفاظ على التوازن بين الكالسيوم والفسفور في النظام الغذائي.قد يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد والزنك في بعض الأحيان. ولهذا ينصح بتناول هذه المعادن في أوقات مختلفة عن تناول الكالسيوم.عند تناول الكالسيوم والفيتامينات المرتبطة به سيساعد على الاستفادة القصوى منها وتحقيق الصحة العظمية والعامة للطفل.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.