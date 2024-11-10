شكرا لقرائتكم خبر عن مزاجك بيتغير بسرعة.. علامات تدل على الإصابة بالاضطراب العاطفى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الاضطرابات العاطفية، هي عبارة عن اضطرابات تصيب العاطفة وردود الأفعال، وتعد نوعًا من اضطرابات المزاج ومؤثرة عليها، فيها يعانى الشخص من اضطراب في تنظيم عواطفه، ما يجعله غير قادر على ضبط معدلات الغضب والقلق والتوتر والاكتئاب لديه، فيضطرب مزاجه وتفاعلاته وتعاملاته كلها، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

أعراض وأسباب الاضطرابات العاطفية

تابع التقرير أن هناك علامات أعراض لهذا الاضطراب العاطفى والتي من بينها:

القلق الحاد ونوباته المتتالية

الرغبة في المثالية والكمال الشديد

السلوكيات غير المتزنة

اضطراب في العلاقت الشخصية بشدة

اضطرابات أكل وطعام حادة

اضطرابات غضب حادة أيضًا

اكتئاب حاد ونوبات متكررة

اضطرابات خجل وشعور بالقلق

يمكن أن يؤذى ذاته

أفكار انتحارية

من أبرز أسباب الاضطرابات العاطفية

ضدمات الطفولة المبكرة، وهى حوادث مبكرة مر بها الإنسان لم ينسها

اهمال تربية الطفل في عمر ضغير وعدم تقديم الرعاية الكاملة له

إصابات دماغية عنيفة في الرأس، ما يؤثر على المخ

انخفاض النواقل العصبية عن قدرتها على العمل

علاج اضطرابات العاطفة

علاج الاضطرابات العاطفية يكون من خلال بعض الأدوية المضادرة للاكتئاب في بعض الحالات دون غيرها وفقا لرؤية المختص.

يمكن للنظام الغذائى الصحى الجيد أن يساعد على تقليل فرص المشكلات التي تخلفها الاضطرابات العاطفية.

التنظيم العاطفى السليم يساعد بشكل كبير على تنظيم الصحة العقلية وتنظيم العواطف، وهو ما يعزز من الاستقرار العاطفى وهى طريقة تفكير يساعدك بها طبيبك.

العلاج السلوكى المعرفى لدعم اليقظة والقبول والتنظيم العاطفى للمشاعر.