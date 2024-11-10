كيف نكشف مشاكل النظر عند الأطفال وطرق التعامل معها مبكراً؟

مراحل تطور حاسة البصر لدى الطفل

حاسة البصر عند الطفل

اعلمي أن الجنين يرى الظلام والنور وهو في رحمك، ويمكنه أن يميز بينهما حسب التقارير الأخيرة التي نشرتها "الديلي ميل"، أما حين يُولد فهو يرى كل شيء حوله على شكل ضباب ويكون عبارة عن خطوط وأشكال فقط، ولكنه يرى وجه أمه في شهره الأول ويُحدِّق في وجهها جيداً، ويمكنه أن يرى تعابير وجه وحركات عضلات الوجوه من حوله، وكذلك يبدأ التمييز بين اللونين الأبيض والأسود ولكنه لا يتأثر بمستوى الإضاءة، وذلك مع نهاية شهره الأول.

لاحظي أن طفلك في الشهر الرابع من عمره يبدأ في رؤية الأجسام من حوله على شكل أنها ثنائية الأبعاد، ويصبح حساساً للضوء ويحرك عينيه في كل الاتجاهات تتبعاً لمصدره، فيما يرى يديه ويبدأ في مصهما.

لاحظي أن طفلك في شهره الخامس يعاني من الحول في عينيه وهو أمر طبيعي وقد يستمر حتى نهاية الشهر الثامن دون قلق، ويحدث نتيجة لضعف في عضلات العين، وتزداد في هذا الشهر قدرة الطفل على رؤية بقية الألوان ويرى الأجسام من حوله ثلاثية الأبعاد.

توقعي أن طفلك في الشهرين السابع والثامن يصبح فضولياً لأنه أصبح يميز الألوان وهناك تتطور في جهازه البصري يجعله يحرك رأسه في كل اتجاه للتعرف إلى كل ما يحيطه ويطيل النظر فيه.

اعلمي أن طفلك في الشهر العاشر يبدأ في متابعة الصور في المجلات الملونة، كما أنه يميز الأجسام الصغيرة التي تكون ملقاة على الأرض ويكون مستوى النظر لديه لمسافة قريبة أفصل من مستوى النظر لمسافة بعيدة، بمعنى أن نظره ليس مثل نظر الكبار.

توقعي أن طفلك في عمر السنة يصبح قادراً على البصر والرؤية مثل الكبار بشكل تام، كما أنه يرى عن قرب وعن بعد مثله مثل الكبار، ويستطيع أن يميز الألوان وكذلك الوجوه.

طرق اكتشاف مشاكل العينين لدى طفلك

راقبي بعض الحركات أو الأعراض التي يقوم بها طفلك أو تظهر عليه مثل أنه يعاني من كثرة الرمش بعينيه وأنهما ترمشان بصورة متكررة وسريعة، كما أنه يقوم بفرك عينيه باستمرار، فهذا يدل على مشكلة في البصر لدى الطفل ويجب مراجعة الطبيب فوراً.

راقبي طفلك فإذا كان يقوم بإمالة رأسه في اتجاه واحد محاولاً الرؤية، أو إذا كان يقرب الأشياء من عينيه لكي يراها جيداً، فيجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

اهتمي بمراقبة عيني طفلك، فإذا كان قد تجاوز شهره الثامن ولا زال لديه حول في عينيه، فيجب أن تعرضيه على الطبيب، وكذلك في حال اشتكى طفلك من نوبات الصداع المتكررة وخاصة عند القراءة أو التحديق، وفي حال كان يجد صعوبات في القراءة، وكذلك في حال كان يعاني من فترات انتباه قصيرة، بمعنى أن تركيز بصره على الأشياء يكون ضعيفاً، فينظر لأي جسم ثم يقول لكِ: لا أراه، ففي هذه الحالة يجب عرضه على طبيب العيون.

أهمية زيارة طبيب العيون من أجل نظر طفلك

زيارة طبيب العيون

انتظمي على زيارة عيادة طبيب العيون بصحبة طفلك للحصول على فحوصات دورية شاملة لعيني طفلك، حيث تساعد الفحوصات الشاملة الدورية على تحديد بعض مشكلات البصر المبكرة عند طفلك، مما يساعدكِ على تشخيص أي مشكلة تشخيصاً مبكراً والتدخل السريع لكي يقوم الطبيب بعلاجها من أجل حماية عيني الطفل من أي مشاكل في الرؤية والتي قد تتفاقم لاحقاً ويصعب السيطرة عليها وعلاجها.

راقبي وافحصي قوة العدسات التي يستخدمها طفلك في نظاراته وضرورة العمل على تحديثها، كذلك يجب أن تتعرفي إلى أعراض السكر عند الأطفال وتنتبهي وتراقبي أي أعراض قد تظهر منها على طفلك لأن مرض السكر يؤثر على النظر، كما أن طفلك إذا كان ينحدر من عائلة ذات تاريخ مرضي يرتبط بصحة العيون، فهو يحتاج حتماً للعرض على طبيب العيون، وذلك على فترات منتظمة ومتقاربة.

نصائح عامة للعناية بعيني الطفل

إدمان الأجهزة الإلكترونية عند الأطفال

اهتمي بالتغذية الصحية السليمة والمتوازنة لطفلك مع الإكثار من شرب الماء لترطيب خلايا العين، حيث إن حاسة البصر مثلها مثل أي جهاز حيوي في الجسم يحتاج إلى التغذية لكي يعمل بشكل جيد، واهتمي بتقديم فيتامين أ لطفلك لأنه يُعد أهم الفيتامينات التي يرتبط معدلها ارتباطاً وثيقاً بصحة النظر وقوته عند الطفل، ويجب أن تحرصي على توفير العناصر الغذائية التي يكثر فيها هذا الفتيامين وبشكل يومي لطفلك، وأن تعرفي أعراض نقص فيتامين أ عند الأطفال وكيف يتم تعويضه وذلك عن طريق إضافة بعض الأصناف التي يتوافر فيها مثل الخضار الطازجة، والبيض المسلوق وكافة أنواع الأسماك واللحوم الصحية الحمراء، وكذلك اللحوم البيضاء.

احرصي على إبعاد طفلك عن دمان الأجهزة اللوحية والهواتف ومشاهدة التلفاز بكثرة، وكذلك مشاهدة مثل هذه الشاشات في الظلام، بحيث تؤذي البصر وتخصيص ساعتين يومياً لمشاهدتها لكي يحافظ الطفل على صحة نظره.

اهتمي بنظافة عيني طفلك عن طريق الحرص الدائم والمستمر على نظافتهما التامة، وخصوصاً عيني الرضيع، فاعلمي أن أفضل طرق العناية بعيني الطفل الرضيع هي تنظيف العينين بقطعة من القطن أو الشاش الطبي النظيف، وحين يكبر الطفل قليلاً يجب الحرص على تنظيف عينيه برفق، وذلك عن طريق قيامك بغسل العينين بالماء النظيف والفاتر فقط دون تعريضهما للصابون الذي يحتوي على المواد الكيميائية.

أبعدي طفلك عن عادة فرك العينين أو وضع الأجسام بداخلهما أو الضغط عليهما بيديه بقوة، فكل هذه السلوكيات تضر بالعين وبقوة البصر عند الطفل، ويجب أن يتوقف عن ممارستها بأسرع وقت، مع استخدام نظارة خاصة للشمس وأخرى عند السباحة لكي يحافظ على عينيه من المنظفات والمعقمات التي تُضاف إلى ماء أحواض السباحة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - نعمة الإبصار هي أكبر نعمة وهبها الخالق، عز وجل، لنا ولذلك فمن الواجب علينا أن نحافظ عليها وأن نسعى دوماً لاكتشاف أي مرض قد يصيب عيون أطفالنا الأحبة الذين هم أيضاً أغلى ما نملك، ولذلك فالاهتمام بصحة العينين عند الطفل يبدأ منذ الصغر من خلال الاهتمام بتغذية الطفل، فكثيراً ما سمعنا عن الجزر الذي يقوي النظر، حيث إن هناك الكثير من العناصر والفيتامنيات والمعادن التي تساعد على تقوية حاسة البصر عند الإنسان بوجه عام، إضافة لضرورة اتباع نصائح أخرى لكي يحظى طفلك منذ صغره بصحة جيدة لعينيه.يجب عليك عدم إهمال إي مشكلة أو أي حركة يقوم بها طفلك تخص عينيه وترتبط بهما، فقد يعني ذلك أن طفلك يعاني من مشكلة في نظره ويمكن علاجها في حال اكتشافها مبكراً، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأسرة الدكتورة عبيرالمصري، حيث أشارت إلى كيف نكشفمثل تكرار الرمش والإدماع وطرق التعامل معها ونصائح مهمة للعناية بصحة العين عند طفلك في الآتي:قد يهمك أيضاً: أعراض ضعف النظر عند الأطفال*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.