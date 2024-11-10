6 أسباب لفرط إدرار الحليب لدى الأم المرضعة وهل يشكل خطورة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - يبدأ جسم الأم في إفراز حليب الثدي بعد الولادة ويزداد إنتاج الحليب ليتكيف مع احتياجات الطفل. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن للأمهات المرضعات إنتاج حليب الثدي أكثر مما يحتاجه الطفل، وتُعرف هذه الحالة عادة باسم فرط إدرار الحليب.

على الرغم من أن الحصول على كمية وفيرة من حليب الثدي هو أمل كل أم، إلا أن إفراز الكثير من حليب الثدي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية للأم، لذا يجب تشخيص سبب فرط إدرار الحليب، وفيما يلي وفقاً لموقع "webmd" العديد من العوامل التي تسبب فرط إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات.

أسباب فرط إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات

الاضطرابات الهرمونية بعد الولادة تؤدي إلى زيادة إنتاج حليب الثدي بشكل مفرط - الصورة من موقع Freepik

الاضطرابات الهرمونية بعد الولادة، مثل ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين في الجسم، يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج حليب الثدي، وعادة تتأثر المستويات المرتفعة من هذا الهرمون بعدة عوامل، أحدها هو التوتر.

بعد الولادة، مثل ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين في الجسم، يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج حليب الثدي، وعادة تتأثر المستويات المرتفعة من هذا الهرمون بعدة عوامل، أحدها هو التوتر. العوامل الوراثية تُعد من أسباب إنتاج حليب الثدي بكثرة فإذا كان أحد أفراد عائلة الأم لديهم تاريخ من فرط إدرار الحليب، فمن المحتمل أن تعاني الأم من نفس الشيء.

تُعد من أسباب إنتاج حليب الثدي بكثرة فإذا كان أحد أفراد عائلة الأم لديهم تاريخ من فرط إدرار الحليب، فمن المحتمل أن تعاني الأم من نفس الشيء. الحالة الصحية العاطفية للأم أثناء الرضاعة الطبيعية تلعب دوراً مهماً في إنتاج حليب الثدي وفي معظم الحالات، تعاني الأمهات اللواتي يعانين من التوتر أثناء الرضاعة الطبيعية من فرط إنتاج الحليب.

أثناء الرضاعة الطبيعية تلعب دوراً مهماً في إنتاج حليب الثدي وفي معظم الحالات، تعاني الأمهات اللواتي يعانين من التوتر أثناء الرضاعة الطبيعية من فرط إنتاج الحليب. تناول أدوية معينة يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر إنتاج حليب الثدي لذلك، إذا أرادت الأم تناول أدوية معينة، فمن الجيد استشارة الطبيب أولاً.

يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر إنتاج حليب الثدي لذلك، إذا أرادت الأم تناول أدوية معينة، فمن الجيد استشارة الطبيب أولاً. ضخ حليب الثدي بانتظام يمكن أن يسبب زيادة في إنتاج حليب الثدي.

يمكن أن يسبب زيادة في إنتاج حليب الثدي. حالة جسمية مختلفة، كل أم لديها عوامل مختلفة تسبب فرط إدرار الحليب ويمكن أن تكون مختلفة من أم لأخرى لذلك، إذا كانت لدى الأم مخاوف بشأن فرط إدرار الحليب، فمن الأفضل استشارة الطبيب على الفور.

تعرفي إلى المزيد حول 4 طرق تجعل الرضاعة الطبيعية سهلة ومن دون ألم

أعراض فرط إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات

عندما يكون هناك الكثير من إنتاج حليب الثدي، قد تعاني الأم من أعراض أو علامات معينة، مثل:

تورم الثدي،

ألم الثدي،

قنوات الحليب المسدودة،

اختناق الطفل عند الرضاعة الطبيعية، والقيء المتكرر، وصعوبة وعدم الراحة عند الرضاعة الطبيعية بسبب إنتاج حليب الثدي بكثرة.

كيف تتعامل المرضعات مع فرط إدرار الحليب؟

فيما يلي عدة طرق يمكن أن تساعد في التغلب على فرط إدرار حليب الثدي:

جدول منتظم للرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد في تحفيز الثديين بشكل مناسب وليس بشكل مفرط لذلك، فإن وضع جدول منتظم للرضاعة الطبيعية يمكن أن يمنع زيادة إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات لذلك، من الأفضل ضخ حليب الثدي فقط وفقاً لاحتياجات طفلك الصغير وتجنب المبالغة في ذلك.

تدليك الثدي والكمادات الباردة

حاولي تدليك ثدييك بلطف قبل الرضاعة الطبيعية وبعد ذلك، حاولي استخدام الكمادات الباردة على منطقة الثدي لأن هذه الطريقة تساعد في تقليل التورم والانزعاج.

الرضاعة من ثدي واحد

يمكن للأمهات تقسيم أوقات الرضاعة إلى فترات مدتها 3 ساعات - الصورة من موقع Freepik

يمكن للأمهات تقسيم أوقات الرضاعة إلى فترات مدتها 3 ساعات وإرضاع الطفل من جانب واحد من الثدي خلال هذه الفترات.

فمثلاً من الساعة 9 صباحاً حتى الظهر ترضع الأم فقط من الثدي الأيسر، ثم من الظهر حتى الساعة 3 عصراً ترضع فقط على الثدي الأيمن والاستمرار في تغيير الثدي كل 3 ساعات.

يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تقليل التحفيز الزائد للثديين اللذين لا يستخدمان عند إرضاع طفلك.

أطعمة تزيد من إنتاج حليب الثدي

إذا كانت الأم تنتج كمية وفيرة من حليب الثدي، فمن الأفضل تجنب الأطعمة المعززة لحليب الثدي مثل المكسرات أو البذور لذلك، بالنسبة للأمهات اللواتي يعانين من فرط إدرار الحليب، فمن الأفضل تجنب هذه الأطعمة أو تقليلها لمنع الإفراط في إنتاج حليب الثدي.

ربما تودين التعرف إلى كيفية زيادة حليب الثدي بطرق طبيعية؟

استخدام الأدوية

إذا كان فرط إدرار الحليب يزيد من شعور الأم بعدم الراحة ويجعل من الصعب عليها إرضاع الطفل، فيمكن للأم استشارة الطبيب ليوصف لها استخدام بعض الأدوية التي قد تكون قادرة على تقليل إنتاج حليب الثدي الزائد.

تغيير طريقة الرضاعة

طريقة الرضاعة الطبيعية أثناء الاستلقاء قادرة على التحكم في تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات اللواتي يعانين من فرط إدرار الحليب أيضاً ومع طريقة الرضاعة الطبيعية الجيدة والمريحة، لن يختنق طفلك أو يسعل بسهولة عند الرضاعة الطبيعية.

في كثير من الأحيان أيضاً، يؤدي إفراط الحليب الثدي إلى تقطر حليب الثدي أو خروجه من تلقاء نفسه وتسربه إلى الملابس، للتغلب على ذلك، يمكن للرضاعة الطبيعية استخدام وسادات الرضاعة الطبيعية لامتصاص حليب الثدي المتساقط، حتى لا تتبلل ملابسك.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن التغلب على فرط إدرار الحليب يحتاج الصبر من الأم، فعادة ما يتكيف إنتاج حليب الثدي مع احتياجات الطفل بمرور الوقت ومع ذلك، إذا لم يهدأ فرط إدرار الحليب لدى الأم، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور للحصول على العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.