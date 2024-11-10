شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة.. تضر بصحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تكون المعدة الخاوية هي مصدر القرارات السيئة، حيث يميل عقلك إلى اتخاذ القرارات الخاطئة فيما يتعلق بالطعام، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالجوع وبطنك خاوية، فهناك أطعمة ومشروبات يجب ألا تتناولها على معدة فارغة، خاصة إذا كان لديك جهاز هضمي حساس، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات يجب أن تحذر من تناولها على معدة فارغة

القهوة

يمكن أن تكون القهوة، وخاصة القهوة السوداء قوية وقاسية على معدة فارغة حيث يعزز الكافيين الموجود في القهوة إطلاق هرمون الجاسترين، والمسئول عن إفراز حمض المعدة، ويمكن أن يؤدي هذا التأثير إلى أعراض الارتجاع، مثل الانتفاخ والغثيان والتجشؤ، ومع ذلك، لا يقترح الأطباء التخلى عن القهوة تمامًا، فقط يوصون بتناول وجبة خفيفة صغيرة عالية البروتين أو عالية الدهون قبل شرب القهوة على معدة فارغة، من أجل تقليل الآثار الجانبية للكافيين.

الحمضيات والعصائر

في حين أن المشروبات مثل الجريب فروت الطازج أو عصير البرتقال هي عناصر إفطار كلاسيكية، فقد يفضل تجنبها على معدة فارغة خاصة إذا كان لديه تاريخ من مشاكل أو حساسية الجهاز الهضمي، وقد تزيد الحمضيات مثل البرتقال من إنتاج الحمض في المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وقرحة المعدة، ويمكن لتناول جرعة كبيرة من الألياف والفركتوز في مثل هذه الفاكهة أن تبطئ عمل جهازك الهضمي خاصة على معدة فارغة، ويمكن تناول الحمضيات والعصائر مع الكربوهيدرات التي تساعد على امتصاص الحمض الزائد في المعدة، مما قد يخفف الأعراض غير المريحة للحمضيات.

الزبادي

بفضل محتواه العالي من البروبيوتيك وحمض اللاكتيك، فإن الزبادي رائع لصحة الأمعاء، ومع ذلك، فإن تناول منتجات الحليب المخمر مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي غير فعالة بسبب مستويات الحموضة العالية في المعدة، علاوة على ذلك، وبسبب مستويات الحموضة العالية، تنتج المعدة حمض الهيدروكلوريك، مما يؤدي إلى الحموضة، وفي حين أن تناول الزبادي على معدة فارغة يمكن أن يزيد من إنتاج حمض المعدة، مما يسبب أعراضًا مزعجة في الجهاز الهضمي، فإن هذا يمكن أن يدمر أيضًا بعض البروبيوتيك المفيدة الموجودة داخل الزبادي نفسه، لذلك يوصى الأطباء بتناول الزبادي على معدة ممتلئة، حتى يمكن امتصاص حمض اللاكتيك وتجنب تدمير بعض هذه المكونات المفيدة.

المشروبات الغازية

يمكن أن يكون شرب المشروبات الغازية، مثل المياه الغازية والصودا أمرًا ممتعًا، ومع ذلك، فهي معروفة بأنها تضر الجهاز الهضمي وتسبب أعراضًا مثل التجشؤ والانتفاخ، خاصةً عندما لا يكون هناك طعام في معدتك، ووفقًا للأطباء، يمكن لهذه المشروبات أن تخلق فقاعات ثاني أكسيد الكربون والضغط على المعدة، وتسبب شعورًا بعدم الراحة والتجشؤ والارتجاع، كما يمكن أن يتسبب محتوى السكر في المشروبات الغازية المحلاة في ارتفاع السكر أيضًا، كما هو الحال مع الأطعمة السكرية، ختصة عند تناولها على معدة فارغة، مما قد يؤدي إلى انهيار الطاقة.

الأطعمة السكرية والأطعمة الحارة والدهنية

وفقًا للأطباء، قد يؤدي تناول الأطعمة السكرية على معدة فارغة إلى ارتفاع أسرع في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، مما يؤدي غالبًا إلى انهيار الطاقة بعد فترة وجيزة، ولمنع ذلك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف أولًا، حيث تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر، وبالتالي دعم ارتفاع أبطأ في نسبة السكر في الدم، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للأطعمة السكرية أيضًا أن تسبب الإسهال إذا تم تناولها على معدة فارغة، ويحدث هذا عندما يتم سحب الإلكتروليتات والسوائل من مجرى الدم إلى أمعائك، وهي محاولة من الجهاز الهضمي لموازنة التركيز العالي من السكر، والنتيجة هي حركات أمعاء رخوة ومائية، والتي يمكن أن تكون غير مريحة للغاية.

بينما تحتوي معظم الأطعمة الحارة على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين والتي ترتبط بمستقبلات في الجهاز الهضمي، مما يجعل جسمك يعتقد أن شيئًا ضارًا قد دخل إلى الجهاز الهضمي، مما يتسبب في زيادة إنتاج المخاط وتسريع عملية الهضم لإزالة المادة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث هضم مفرط، إلى جانب اضطراب المعدة، والإسهال، ويمكن أن يكون محتوى الدهون العالي في الأطعمة المقلية الدهنية مثل البطاطس والدجاج المقلي، يضر معدتك خاصة لو كانت فارغة، وتستغرق الأطعمة الغنية بالدهون وقتًا أطول للهضم، مما يتسبب في إنتاج المزيد من الأحماض، ويترتب على ذلك آلام في المعدة، واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام.