طرق لتخفيف احتقان الأنف عند الرضع بأمان.. جرّبيها ولا تهمليها

ما هو انسداد الأنف عند الرضع؟

أم تجرّب على طفلها قطرة الملح

طرق لتخفيف احتقان الأنف عند الرضع

جربي القطرات المالحة:

القطرات المالحة أفضل للطفل أقل من 6 أشهر

الطريقة الصحيحة لاستخدام القطرات المالحة:

اضغطي على الحقنة أولاً.

ضعي الحافة برفق في فتحة أنف الطفل.

حرري المصباح ببطء.

اغسليه بالماء والصابون بعد كل استخدام.

قومي بإزالة المواد اللاصقة، بتبليل قطعة قطن بماء دافئ، وامسحي منطقة الأنف برفق لتنظيفه بأمان، أحياناً يتصلب المخاط ويتحول إلى فوضى قشرية أو لزجة حول أنف الطفل.

ضعي الطفل على ظهره، ثم يتم وضع نقطتين أو ثلاث من قطرة المحلول الملحي في كل فتحة من فتحات الأنف، ثم يقلب الطفل على معدته لينزل المخاط من أنفه، فقد يعطس الطفل المخاط والمحلول الملحي.

قومي بتبخير وترطيب الغرفة

جهاز لتبخير الغرفة

إزالة مسببات الحساسية المحتملة

تأكدي من خلو المنزل من العفن أو الروائح القوية أو الزيوت الأساسية؛ حيث يعاني بعض الأطفال من الحساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح، لذا احتفظي بنوافذك مغلقة ونظفي المنزل بالمكنسة الكهربائية بانتظام.

استخدمي بصلة أنف أو شفاطة، إذا كان طفلك لا يزال رضيعاً أو طفلاً صغيراً، يمكنك استخدام بصلة أنف للرضع أو شفاط لشفط المخاط من أنفه برفق.

تشغيل حمام ساخن

شجعي الطفل على نفث أنفه

أعطيه الكثير من السوائل

تجنب التدخين

أسباب وراء احتقان انف الرضيع

أعراض احتقان الأنف لدى الأطفال

طفل رضيع يبكي بشدة

سيلان الأنف.

صعوبة التنفس.

العطس.

الشخير.

السعال المصحوب بطرد البلغم أو من دونه.

أفضل العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف

الرضاعة الطبيعية تكسب الطفل مناعة

أفضل العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف عند الرضع هي:

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأمهات؛ هيوسيلانها؛ بسبب الحساسية والالتهابات الفيروسية بالجهاز التنفسي العلوي، رغم أن هذا السيلان يمكن أن يكون شيئاً صحياً جيداً؛ لأنه يعد إحدى طرق الجسم للتخلص من الجراثيم، ولكن عندما يعاني الطفل من احتقان الأنف وانسداده، فقد يتسبب ذلك في صعوبة الأكل أو التنفس؛ نظراً لكثرة المخاط.في هذا التقرير، نتعرف إلى معنى احتقان الأنف عند الرضع، وأسباب الاحتقان، وأعراضه على الطفل، وفي النهاية نتعلم بعض العلاجات المنزلية الآمنة للرضع في حالة احتقان الأنف، وفقاً لما نشره موقع webmd الصحي.يحدث انسداد الأنف عند الأطفال والرضع عندما تتراكم المادة المخاطية في المجاري التنفسية، وهي وسيلة دفاعية لمهاجمة الأجسام الغريبة التي تدخل إلى المجاري التنفسية، سواء كانت فيروسات أو هواء ملوثاً، أو بسبب تورم الأنسجة المبطنة للأنف.يؤدي انسداد الأنف عند الطفل إلى صعوبة بالتنفس؛ إذ يكون معدل التنفس عند الأطفال المصابين بانسداد الأنف أسرع من الأطفال العاديين، وقد يتسبب بتهيج الطفل أثناء الرضاعة وتناول الطعام.يعتبر انسداد الأنف البسيط من الحالات الشائعة لدى الأطفال الرضع، ويحتاج الأطفال إلى العناية الجيدة في حالة انسداد الأنف؛ بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين تماماً، وصغر المجاري التنفسية لديهم، ويتضمن ذلك تنظيف الأنف من المخاط وتوفير الراحة لهم.يمكنك شراؤها من الصيدلية، مع وضع بضع قطرات في كل فتحة من أنف الرضيع، ثم استخدمي حقنة لإزالة بعض المخاط، من الآمن تكرار ذلك كلما احتجت إلى ذلك، وإذا قمتِ بذلك قبل أن يأكل طفلك مباشرة، فستجعلي وقت تناول الطعام أسهل.هناك مشكلة واحدة؛ أن القطرات المالحة تعمل بشكل أفضل إذا كان الطفل أقل من 6 أشهر، بينما قد يصاب الأطفال الأكبر سناً بالضيق عند استخدامه، إذ يعمل المحلول الملحي على ترقيق المخاط، لذا يمكنك تركه يعمل من أنفه بمفرده.ضعي رذاذاً أو مرطباً في غرفة الطفل؛ لإضافة الرطوبة إلى الهواء، ما يساعد على تنظيف الأنف المسدود، نظفي الجهاز بانتظام؛ حتى لا ينمو العفن بداخله، ويمكنك الحصول على نفس التأثير المهدئ إذا جلست أنت والطفل في حمام مشبع بالبخار.قومي بتشغيل حمام ساخن، ودعي الطفل يقف بالقرب منه؛ حتى يتمكن من استنشاق البخار؛ نظراً لأن البخار يمكن أن يحرق بشرة الطفل أو يشوش رؤيته، فتأكدي من بقائك معه.بعد إضافة الرطوبة إلى أنف الطفل بمحلول ملحي أو مرطب للأنف، شجعيه على تنظيف أنفه لتنظيف مجرى الأنف، يوصى بهذا فقط للأطفال الأكبر سناً القادرين على القيام بذلك.قد يؤدي نفث الطفل لأنفه في كثير من الأحيان إلى جفاف الجلد وتشققه، ووضع الفازلين على الأنف يعمل كمرطب، ويمكن أن يمنع التشقق.امنحي الطفل المرق الدافئ والمشروبات الأخرى للتأكد من بقائه رطباً، ويعتبر حساء الدجاج على وجه الخصوص علاجاً منزلياً ممتازاً لاحتقان الأنف عند الأطفال؛ لأنه يساعد على ترقق المخاط والاحتقان.امنعي التدخين حول الطفل الرضيع، حيث يمكن أن يؤدي دخان التبغ إلى تهيج البطانة الداخلية لأنفه.: الأطفال الرضع المصابون بالحساسية قد يعانون من حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة أو الدخان أو جزيئات الغبار.: يمكن أن تتورم عظام أنف الطفل بسبب كثرة الإصابة بالحساسية أو الالتهابات، مما يسبب انسداد الأنف واحتقانه عند الاطفال الرضع.: هي زوائد داخل الأنف تعيق التنفس بشكل طبيعي.: من الأمور الشائعة إدخال جسم غريب، مثل الفول السوداني في أنف الطفل، ما يسبب انسداده، وما يتبعه من عدوى، ما يؤدي إلى الاحتقان.: اللحمية هي نسيج يقع في مؤخرة الأنف، ويمكن أن تؤدي عدوى هذا النسيج إلى زيادة إنتاج المخاط واحتقان الأنف عند الرضع.: ينقسم الأنف إلى نصفين بواسطة نسيج رقيق يشبه الجدار يسمى الحاجز الأنفي، وعندما يحدث اعوجاج الحاجز الأنفي باتجاه جانب واحد، يمكن أن يتسبب ذلك في انسداد الأنف واحتقانه لدى بعض الأطفال الصغار.لا يستطيع الرضع محاربة معظم الأمراض البسيطة مثل الزكام، وإذا كان لديهم احتقان بالأنف؛ فيمكن أن يصبحوا غريبي الأطوار وغير مرتاحين خاصة في أثناء النوم، ولمدة ليال.يلجأ العديد من الآباء إلى العلاجات المنزلية لأنها آمنة، على عكس المضادات الحيوية (التي قد يكون لها آثار جانبية)، كما أن الأدوية لا ينبغي إعطاؤها للرضع.التركيز على الرضاعة الطبيعية للطفل؛ إذ يحتوي حليب الثدي على العناصر الغذائية الأساسية والأجسام المضادة التي تساعد على تطوير وتقوية جهاز المناعة لدى الطفل، وهذا النظام يساعد الطفل على محاربة نزلات البرد والسعال، كما يمكنك أيضاً وضع بضع قطرات من حليب الثدي في أنف الطفل لفتح الممر الأنفي.يمكنك عمل قطرات أنف لطفل في المنزل، فقط أضيفي ملعقة ملح إلى 8 ملاعق صغيرة من الماء، واخلطيها جيداً بملعقة معقمة، اسكبي بضع قطرات في أنف الطفل بمجرد أن يبرد المحلول.أرفعي رأس الطفل بمساعدة وسادة ما يساعد على تدفق المخاط، وبالتالي فتح ممر الأنف، مع الحفاظ على رطوبة الطفل بشرب السوائل، حيث تخفف السوائل المخاط وتزيل انسداد الأنف.يمكنك أيضاً إطعامه عصير التفاح الدافئ وغير المحلى، وشاي البابونج بدون عسل، إذا كان عمر الرضيع أكبر من 6 أشهر.حساء الدجاج الصافي -بعد مرور العام الأول- علاج منزلي آخر مفيد للسعال والبرد، يحتوي الدجاج على خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تنظيف مجرى الأنف، وكذلك تحسين مناعة الطفل.في حالة احتقان الأنف الشديد، قومي بتشغيل الدش واتركي الماء الساخن يولّد البخار في الحمام، ثم اصطحبي الطفل إلى الحمام لبضع دقائق، يمكنك أيضاً أن تستحمي بماء دافئ.يمكن لشفاطة الأنف أن تفعل المعجزات في حالة احتقان الأنف، ما عليك سوى إخراج الهواء من الشفاطة، وإدخال طرفها برفق في فتحة أنف طفلك، ثم حرري البصلة ببطء؛ حتى يتم امتصاص المخاط بداخلها.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.