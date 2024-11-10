شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب جدار المعدة عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

أعراض التهابات جدار المعدة عند النساء كثيرة ومتشعبة، تختلف من حالة لأخرى ومن وضع لآخر، وهى ناتجة عن تهيج جدار المعدة، نتيجة أي مشكلة مرضية أو دوائية أو حتى هرمونية ونفسية.

وفقًا لتقرير نشر في موقع betterhealth االطبى، فإن التهابات جدار المعدة التي تصيب النساء لها الكثير من الأسباب، والتي من بينها أن تعانى المرأة من:

المشروبات الحادة والمأكولات الحادة على البطن والمعدة

التعرض للإشعاع في بعض الحالات

التغيرات الهرمونية في بعض أوقات الشهر لديها

القئ على سبيل المثال

انتاج عصارات المعدة بشكل مفرط لدى بعض السيدات

الإًصابة بقرحة الإثنى عشر وقرح المعدة

الحساسية الغذائية

والمشكلات المعوية المناعية وغيرها الكثير

ويمكن لالتهابات جدار المعدة عند السيدات أن تنذر بأعراض شديدة منها، الدم في القئ على سبيل المثال، آلام حادة في البطن والمعدة وأسفل الالأضلاع، فقدان شديد في الشهية وتغير فيها، فضلا عن الزغطة أو الفواق الشديد، مع نزول دم في البراز، واضطرابات في الوزن ملحوظة لدى المرأة.

يمكن علاج التهابات جدار المعدة عند السيدات من خلال، الأدوية التي يصفها الطبيب لتعزيز عمل الأمعاء وعصارتها، كذلك تعديل نمط الغذاء وتجنب الكافيين بكميات كبيرة، وتجنب كذلك الأكلات الحادة، فضلا عن تعزيز العصارة المعدية ببعض الأدوية، وكذلك تختلف طريقة العلاج من امرأة لأخرى وفقا لما يراه الطبيب مناسبا.