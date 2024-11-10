شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إذا ظهرت عليك أثناء التقيؤ اذهب للطبيب فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القيء من الأعراض المرضية المزعجة للغاية التي تؤكد على الإصابة بمشكلة مرضية، سواء كانت بسيطة أو قوية ولكن يعد القيء علامة ومؤشر على وجود مشكلة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع nidirect الطبي فإن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى القيء منها التهابات الأمعاء، واضطرابات الجهاز الهضمي أو التسمم أو فساد الطعام أو عدوى بكتيرية أو فيروسية أو غيرها الكثير من الأسباب المتعددة، بعض أنواع العلاجات والأدوية قد تسبب القيء، أيضًا وقد يصحبه إسهال.

وفقًا للتقرير فإن هناك علامات مصاحبة للقيء إذا شعرت بها لابد من الذهاب الفوري للطبيب لأنها تصبح حالة مرضية:

إذا شعرت بأنك غير قادر على الاحتفاظ بأية سوائل في جسمك بسبب القيء والإسهال فعليك الذهاب للطبيب فورًا

إذا شعرت بعلامات الجفاف الشديدة مثل الدوخة وضعف التبول

إذا كان القيء أخضر اللون

أصفر اللون أو أصفر مخضر

إذا كنت تتقيأ لأكثر من يومين متواصلين ولم تتحسن على الإطلاق

إذا فقدت الكثير من الوزن بشكل ملحوظ

إذا كنت تعاني من مشكلات القيء بشكل منتظم

إذا شعرت أثناء القيء بألم شديد في البطن وألم مفاجئ لابد من المساعدة الطارئة والذهاب لأقرب مستشفى

إذا شعرت بآلام شديدة في الصدر فهي حالة طارئة

إذا كان في مصاحبا للدم

إذا كان الدم يشبه حبيبات القهوة ومتكتل

إذا كنت تعاني من مرض السكر والقيء مستمر لا يتوقف

إذا كنت قد ابتلعت شيئا ساما وتتقيء لهذا السبب

إذا كان لديك صداع شديد لا يمكن تحمله على الإطلاق

إذا تيبست رقبتك فجأة

إذا ارتفعت درجة حرارتك بشدة وحدث طفح جلدي مع تيبس في الرقبة

عند الذهاب إلى المستشفى سوف تتلقى المساعدة الطبية المطلوبة الطارئة، وفقا لحالتك الصحية وفقا لما تعاني، فالقيء له الكثير من الأسباب مثل التهابات المعدة أو تناول بعض الأدوية أو الأشياء السامة أو بسبب العدوى وغيرها الكثير من الأسباب فلا تهمل أبدا القيء كعرض.