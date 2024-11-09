شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة: الرئيس السيسى قدم تسهيلات لمرضى زرع الكبد والعمليات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بطب المنصورة، رئيس المنظمة الدولية للجراحة والجهاز الهضمي والأورام في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن أن أورام البنكرياس تعتبر من أهم الأورام التي تحير الأطباء على مستوى العالم، لأنه يتم تشخيصه متأخرًا، ويكون في هذه الحالة الورم قد وصل إلى المراحل المتقدمة، وعلاجه يكون صعبًا، ويتحير الأطباء في نوع العلاج الذى يمكن البدء فيه، هل يمكن تناول العلاج الكيميائى أو باستخدام الجراحة.

وقال، خلال المؤتمر الدولي الـ 35 للمنظمة الدولية للجراحة والجهاز الهضمي والأورام (IASGO)، إن الرئيس السيسى قدم تسهيلات كبيرة للمرضى الذين يرغبون في زرع الكبد في أى مستشفى جامعى أو حكومي بحيث يتم زراعة الكبد على نفقة الدولة وبالمجان دون تحمل أى نفقات على المريض، مشيرًا إلى أنه في الخارج يسألوننا عن تكلفة مريض زراعة الكبد التي يتحملها الشخص نفسه، ويستغربون أن المريض في مصر لا يتحمل أى نفقات بل إن الزراعة تتم بالمجان في حين تصل تكلفتها في الدول الأجنبية لـ 5 مليون جنيه، موضحًا أن زراعة الكبد ليست ناتجة عن فيروس سى فقط بل هناك عيوب خلقية بالكبد وأمراض أخرى تتطلب زراعة كبد.

وأضاف أن هناك موضوعات أخرى تمت مناقشتها مثل هل من الأفضل زراعة الكبد من الأحياء أم من الأموات، موضحًا أنه يمكن زراعة الكبد الناتج عن الأورام الأخرى وانتشرت في الكبد.

وأوضح أن أورام الكبد نعالجها بالجراحة، وأورام القنوات المرارية وفى مصر خضنا هذا المجال، موضحًا أنه تم إجراء 320 جراحة قناة مرارية، وتم إجراء 1150 عملية زراعة كبد في مركز المنصورة للجهاز الهضمى والأورام وزراعة الكبد، وهو أكبر رقم في الشرق الأوسط، وثالث أكبر رقم في العالم، مضيفا، إن مصر زرعت 6000 حالة زراعة كبد حتى الآن.

وأشار خلال المؤتمر الدولي الـ 35 للمنظمة الدولية للجراحة والجهاز الهضمي والأورام (IASGO)، إلى أن المؤتمر عقد على مدى 3 أيام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، جمع نحو 700 متخصص من 41 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الجراحة والجهاز الهضمي والأورام.

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب الرئيس الحالي للمنظمة، أن المؤتمر استعرض 300 محاضرة و120 محاضر دولى، موضحا أن اليابان شارك منها 26 خبيرا دوليا، والولايات المتحدة شارك منها 16 خبيرا دوليا، مضيفًا أن المؤتمر ناقش الموضوعات المتعلقة بأورام البنكرياس وكيفية علاج أورام الكبد، وتم تخصيص جلسة عن أورام الكبد والذى يشمل علاج طبى وعلاج جراحى وعلاج كيميائى وهو موضوع يحير الجراحين، كما استعرض المؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضرها كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

