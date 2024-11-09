شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى لمرض السكري 2024.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للسكري يوم 14 نوفمبر من كل عام، وهذا العام 2024 يرفع شعار "كسر الحواجز وسد الفجوات"، حيث يوفر اليوم العالمي للسكري فرصة لرفع مستوى الوعي حول مرض السكري باعتباره قضية صحية عامة عالمية حرجة، والتأكيد على الإجراءات الجماعية والفردية اللازمة لتحسين الوقاية من المرض وتشخيصه وإدارته.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن شعار هذا العام "كسر الحواجز وسد الفجوات" يؤكد التزامنا بالحد من خطر الإصابة بمرض السكري، وضمان حصول جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري على العلاج والرعاية الشاملة والميسورة التكلفة والجودة.

في عام 2022، أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 5 أهداف عالمية لتغطية مرض السكري يتعين تحقيقها بحلول عام 2030:

%80 من الأشخاص المصابين بالسكري يتم تشخيصهم

%80 من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكري لديهم سيطرة جيدة على نسبة السكر في الدم.

%80 من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري حدث سيطرة جيدة على ضغط الدم.

%60 من الأشخاص المصابين بمرض السكري الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر يتلقون الستاتينات،

%100 من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول لديهم القدرة على الوصول إلى الأنسولين ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بأسعار معقولة.