شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية و"CDC"يصدران الخميس أحدث تقرير عن حالات ووفيات الحصبة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، إنه في يوم 14 الخميس الموافق 14 نوفمبر، ستصدر بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أحدث التقديرات العالمية والإقليمية بشأن حالات الحصبة والوفيات الناجمة عنها في تقرير مشترك بعنوان "التقدم نحو القضاء على الحصبة إقليمياً ــ و على مستوى العالم، 2000 ــ 2023".

وأضافت، إنه ستُنشر التقديرات في السجل الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية وفي تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوعي عن معدلات الإصابة والوفيات.

وسوف يقدم المنشور الجديد تقييماً لمدى نجاح البلدان والمناطق، بدعم من الشراكة ضد الحصبة والحصبة الألمانية (M&RP)، في تحقيق أهداف القضاء على الحصبة التي حددتها أجندة التحصين 2030 .

وأوضحت، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي افتراضي مع خبراء منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي في 14 نوفمبر..