شكرا لقرائتكم خبر عن عالم النوم.. 6 فئات رئيسية من اضطرابات النوم.. وأبرز المشاكل الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات النوم من المشاكل الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وهناك ست فئات رئيسية من اضطرابات النوم نتعرف عليها في سلسلة "عالم النوم" ونتعرف على أى هذه الاضطرابات الأكثر شيوعًا، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما اضطرابات النوم؟

هناك 6 فئات رئيسية من اضطرابات النوم وهى:

- الاضطرابات المركزية لفرط النوم (مثل الخدار).

- اضطرابات النوم والاستيقاظ في إيقاع الساعة البيولوجية (مثل اضطراب النوم الناجم عن الرحلات الجوية الطويلة أو اضطراب النوم الناجم عن العمل بنظام الورديات).

- الأرق وهو أكثر اضطرابات النوم شيوعاً.

- الخطل النومي وهو سلوكيات تحدث أثناء النوم مثل: المشى.

- اضطراب التنفس أثناء النوم (مثل انقطاع النفس أثناء النوم).

- اضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم (مثل متلازمة تململ الساقين).

أما عن مشاكل النوم التي تحدث في المرحلتان 1 و2 من نوم حركة العين غير السريعة تشمل:

- رجفة النوم.

- صرير الأسنان (صرير الأسنان).

- اضطراب حركة الأطراف الدورية

وعن مشاكل النوم التي تحدث في المرحلة 3 من نوم حركة العين غير السريعة تشمل:

- كوابيس النوم.

- المشي أثناء النوم

- الاستيقاظات المربكة (الاستيقاظ الجزئي مع خمول النوم).

- اضطراب حركة الأطراف الدورية (PLMD).

- اضطراب الأكل المرتبط بالنوم.

يمكن أن تؤثر الظروف الشخصية وحالتك الصحية أيضًا على مقدار النوم الذي تحتاجه، حيث قد يحتاج الأشخاص المرضى أو المتعافين من إصابة أو إجراء طبي إلى النوم أكثر، وغالبًا ما تحتاج النساء الحوامل إلى مزيد من النوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى أيضًا.