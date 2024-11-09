تجمع الباحة الصحي يدشّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دشّن تجمع منطقة الباحة الصحي أمس، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع صحي الباحة، طلال بن أحمد الغامدي، أن المرحلة الأولى تستهدف الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 6 سنوات، وذلك خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، مشيرًا إلى إقامة معرض توعوي مصاحب للحملة عن أعراض الإصابة بالحصبة وطرق الوقاية.

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