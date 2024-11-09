رواندا تعلن خلوها من فيروس “ماربورغ” بعد شفاء آخر مصابين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت رواندا أمس، خلوّها من فيروس “ماربورغ” بعد شفاء آخر مصابين اثنين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الرواندية -في آخر تحديث أسبوعي حول تفشي الفيروس-: “إن آخر مصابين اثنين تعافيا أمس، لتصبح بذلك البلاد خالية تمامًا من أية إصابات بفيروس “ماربورغ، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة جديدة منذ 31 أكتوبر الماضي”، مؤكدة أن فيروس “ماربورغ” أصبح تحت السيطرة وأن المراقبة لا تزال مستمرة.

ويسبّب فيروس “ماربورغ” حمى نزفية مشابهة لتلك الناجمة عن فيروس “إيبولا”، غير أنه يتميز بنسبة فتك جدًا مرتفعة تصل إلى نحو 88 في المئة.

وتتراوح فترة حضانة الفيروس بين يومين و 21 يومًا. ويمكن إعلان انتهاء تفشي الوباء في حال عدم تسجيل أية إصابات جديدة لمدة 42 يومًا (أي ما يعادل فترتي حضانة متتاليتين).

نسخ الرابط تم نسخ الرابط