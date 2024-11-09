شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة فى علاج السكر..إنتاج أنسولين يوضع تحت اللسان وآخر يؤخذ بالفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إن هناك ثورة في مجال تصنيع الانسولين لمرضى السكر حيث تجرى أبحاث حاليا لإنتاج انسولين يؤخذ من خلال الفم أو يوضع تحت اللسان.

وأضافت، أن الإنسولين عن طريق الفم هو حلم مرضى السكر من النوع الأول وكذلك عائلات هؤلاء المرضى، وأيضاً هو حلم لمرضى النوع الثاني الذين يتناولون الانسولين مرات متعدده خلال اليوم .

وأكدت، إن هناك محاولات عديده لإنتاج إنسولين يؤخذ عن طريق الفم ولكنها لا زالت في إطار الأبحاث التي لم تأخذ موافقات بعد، من هذه المحاولات انتاج انسولين يوضع تحت اللسان ويمتص عن طريقه، وهناك أنواع تمت تجربتها على حيوانات التجارب و تبدأ الدراسات على الإنسان خلال عام 2025.

وأشارت إلى أن هناك أيضاً بداية لانتاج إنسولين يؤخذ عن طريق الفم مصنوع عن طريق النانو تكنولوجي في جامعة سيدني بالولايات المتحده الامريكية، مضيفة، كل هذه الأبحاث تفتح أمالاً جديده في الآفاق خصوصاً لمرضى سكر النوع الأول الذين يتم علاجهم بحقن الانسولين 4 مرات في اليوم في المتوسط.

وقالت، إن هناك نوع آخر من الإنسولين يطلق عليه الإنسولين الذكي، يقلل من معاناه مرضى السكر، لأنه يغير من طريقه عمله بناء على مستوى السكر في الدم، حيث يعمل هذا النوع من الإنسولين عند ارتفاع السكر عن مستواه الطبيعي في الدم ويتوقف الإنسولين الذكي عن العمل إذا انخفض مستوى السكر في الدم، ينتظر هذا النوع من الانسولين عمل تجارب بشكل واسعة للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيه

"FDA ".