شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. هذا النوع من الجبنة قد يصيبك بالأمراض.. اعرف البدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

الجبن طعام محبوب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويمكنك صنع العديد من الأطعمة الكلاسيكية بالجبنة، مثل المكرونة بالجبنة والسندوتشات والطواجن والسلطات والبيتزا وغير ذلك الكثير، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن استخدام الجبنة المعالجة أو المصنعة يمكن أن يجعلك مريضًا للغاية - ما يؤدي إلى أمراض القلب والسمنة بسبب وجود المواد الحافظة والمواد المضافة والصوديوم، بحسب موقع "تايمز ناو".

نظرًا لأن الجبنة مصدرًا رائعًا للكالسيوم والدهون والبروتين، فإن الجبنة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات أ و ب 12، جنبًا إلى جنب مع الزنك والفوسفور والريبوفلافين- مما يساعدك على الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، ولكن عليك توخي الحذر أثناء تناول منتج الألبان إذا كان يأتي من عبوة.

إن تناول شرائح الجبن قد يكون له آثار سلبية على صحتك العامة، كما إن أولئك الذين يتناولون الجبنة المصنعة معرضون لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.

وقد أدرجت بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك منها مدة صلاحية طويلة

الجبن المصنع له مدة صلاحية طويلة بسبب ارتفاع مستويات المواد الحافظة والمواد المضافة،هذا يعني أنه محمل بالمواد الحافظة والمستحلبات والألوان الاصطناعية، وإذا تركت تلك الشريحة من الجبن في ثلاجتك وعدت بعد ستة أشهر، فستجد أنها في نفس الحالة، هذا يعني أن الجبن الخاص بك ليس جيدًا لهضمك.

محمل بالملح

تحتوي شريحة جبن واحدة على 400 جرام من الصوديوم - مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الجبن هو أيضًا طعام كثيف السعرات الحرارية واعتمادًا على الصنف الذي تتناوله.

الجبن يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون - بما في ذلك الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يسبب النوبات القلبية.

منخفض العناصر الغذائية

لا يحتوي الجبن المصنع على أي قيمة غذائية، بما في ذلك عدم وجود ألياف، وتناول نظام غذائي يحتوي على كميات عالية جدًا من منتجات الألبان قد يؤدي إلى إمساك شديد ومشاكل أخرى في الهضم، حيث تم نزع المغذيات منها تمامًا وتجريدها وكل ما تأكله هو المواد الحافظة والمواد المضافة والدهون غير الصحية".

الحساسية وعدم تحمل الطعام

الجبن المصنع يحتوي على نسبة عالية جدًا من اللاكتوز - وهو سكر لا يمكن هضمه من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لأن أجسامهم تفتقر إلى الإنزيم الذي يكسره.

في هذه الحالات، يمكن أن يؤدي تناول اللاكتوز إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الغازات والانتفاخ والإسهال.

بدائل صحية للجبنة المصنعة

يجب استبدال الجبن المصنع بـ "الجبن الطبيعي" الذي يتمتع بمدة صلاحية أقل، مثل: الجبن القريش أو الموزاريلا أو الفيتا.