شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة × 5 دقائق للتخلص من التوتر والقلق والان مع تفاصيل الخبر

اتباع روتين نوم هادئ، وممارسة اليوجا، وقضاء الكثير من الوقت مع العائلة والأصدقاء، يساعد كثيرًا فى السيطرة على مستويات التوتر، ولكنك لا تستطيع بالضرورة أن تتخلص من التوتر ويبدأ قلبك بالتسارع، وتبدأ يداك التعرق، ويسيطر عليك هذا الشعور بالإرهاق، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويمكن أن يكون التعامل مع الإجهاد أمرًا بالغ الأهمية لمساعدتك على التعامل مع الإجهاد بطريقة صحية، لأنه يضر بصحتك ويؤثر سلبًا على جسمك، جسديًا وعقليًا، وقد يؤدي إلى أعراض مثل انخفاض الطاقة والصداع، أو يساهم فى النهاية فى حالات أكثر خطورة مثل أمراض المناعة الذاتية، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، أو السمنة.

فيما يلي خمس تقنيات سريعة لتخفيف التوتر يمكنها أن تساعدك فى الوقت الحالي والتي تستغرق خمس دقائق (أو أقل)، حتى تتمكن من الهدوء وإعادة التركيز ومواصلة يومك.

1 - خذ عدة أنفاس عميقة

هناك ارتباط وثيق للغاية بين التنفس والجسم، عندما تكون متوترًا، قد يتسارع تنفسك، ما يرفع ضغط الدم ويزيد من معدل ضربات القلب، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، ولكن عندما يكون تنفسك هادئًا ومنتظمًا يهدأ جسمك أيضًا.

جرب تقنية التنفس الحجابي السريعة:

اجلس بشكل مريح على كرسي مع ثني ركبتيك وإرخاء كتفيك ورأسك ورقبتك. ضع إحدى يديك على بطنك والأخرى على صدرك.

استنشق ببطء من خلال أنفك بحيث تتحرك معدتك باتجاه يدك. تظل اليد الموضوعة على صدرك ثابتة قدر الإمكان.

الزفير مع شد عضلات بطنك والسماح لها بالهبوط إلى الداخل بينما تدفع الهواء للخارج من خلال شفتيك المطبقتين. تظل اليد الموجودة على صدرك العلوي ثابتة قدر الإمكان.

2. اخرج

أحد الوسائل الفورية الأخرى لتخفيف التوتر هو احتضان الطبيعة، وتدعم الدراسات هذا؛ فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين نظروا ببساطة إلى صور الأشجار أفادوا بأنهم شعروا بتوتر أقل، وهذا يعمل بعدة طرق، ويمكن للبيئات الطبيعية أن تجذب انتباه المرء تلقائيًا مع إثارة مشاعر المتعة، ويميل الناس إلى الانجذاب للطبيعة، وقد يؤدي الانغماس فى الهواء الطلق إلى صرف ذهنك عن أي شيء يزعجك، وفقًا لجامعة مينيسوتا.

3 - قم بإعداد قائمة

وجود الكثير من المهام التي يتعين عليك القيام بها (خاصة إذا كان هناك ضغط وقت) قد يدفع الناس أحيانًا إلى دوامة من التوتر والقلق. في هذه الحالات قد يكون من المفيد تدوين كل ما يتعين عليك القيام به، ثم التخطيط للقيام بالعناصر ذات الأولوية القصوى أولاً.

4 - قم بتنزيل تطبيق التأمل

يمكن أن يؤدي التأمل إلى الشعور بالهدوء والسلام والتوازن، وهو أمر مفيد بشكل خاص في تلك اللحظات التي تشعر فيها بأي شيء غير الهدوء، والشيء الرائع في التأمل هو أنه يمكنك اللجوء إليه أينما كنت، إذا كنت قد بدأت للتو، فإن التأمل الموجه يمكن أن يساعد في توجيه انتباهك بعيدًا عن الفوضى المجهدة من الأفكار في رأسك.

5- العب

يقترح المعهد الأمريكي للتوتر أن هناك تقنية أخرى لتخفيف التوتر وهي احتضان الطفل الداخلي واللعب بكرة التوتر . قد تبدو هذه الألعاب البسيطة أكثر ملاءمة لطلاب المدارس المتوسطة، ولكن التقاط كرة التوتر والضغط عليها بقوة يمكن أن يكسر سلسلة الأفكار المرهقة،.