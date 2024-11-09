شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. أفضل وأسوأ المشروبات لصحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

من المهم توخى الحذر تجاه ما يستهلكه الأطفال من النظام الغذائي من أجل تعزيز نظام المناعة لديهم، خاصة أنه أضعف مقارنة بالكبار وبالتالي فإن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن أمر ضرورى لتعزيز مناعتهم وجعلها أكثر قوة في مكافحة العدوى، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" أفضل وأسوأ المشروبات فيما يتعلق لصحة طفلك.

فيما يلى.. قائمة بأفضل المشروبات لصحة الأطفال:

الماء

هو مشروب أساسي ومثالى للأطفال وللكبار على حدٍ سواء، لأنه يحافظ على رطوبة أجسامهم دون إضافة أي سكر أو سعرات حرارية.

الحليب

الحليب مصدر جيد للكالسيوم والبروتين وفيتامين د الذي يساعد في نمو العظام لدى الأطفال، وإذا كان الطفل يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، يمكنك استشارة طبيب الأطفال لاختيار بديل للحليب، مثل حليب اللوز أو الشوفان وهي أيضًا بدائل جيدة إذا كان الطفل يعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

عصائر الفاكهة الطازجة

تعتبر عصائر الفاكهة الخالية من السكر بنسبة 100% خيارًا صحيًا للأطفال ومع ذلك، لا يزال يحتوى على نسبة عالية من السكر الطبيعي ويجب تناوله بكميات صغيرة جدًا، كما أن عصائر الفاكهة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها مغذية ومرطبة.

الأعشاب

يعد مشروب الأعشاب مثل البابونج والنعناع مفيدة لصحة الأطفال خاصة إذا تم تقديمه دافئًا دون أي محليات إضافية.

فيما يلى.. أسوأ المشروبات للأطفال:

المشروبات الغازية المنكهة

تحتوي على نسبة عالية من السكر لذلك فهى تضر بصحة الأطفال خاصة إذا تم تناولها بشكل متكرر، كما أنها تهدد صحة طفلك وقد يواجه بسببها العديد من المشكلات الصحية.

مشروبات الطاقة

تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين، كما تحتوي بعض المشروبات على منبهات ضارة بالجسم، ويمكن أن تتداخل هذه المنبهات مع دورة النوم وتتسبب في حدوث اضطرابات في النوم لدى طفلك.

والتي يتم الترويج لها باعتبارها صحية، ولكنها تحتوي على مستويات غير عادية من السكر والألوان الصناعية، وهي مناسبة للأطفال فقط إذا كانوا يمارسون تمارين مكثفة وثقيلة.

الحليب المنكه

إنها ليست خيارًا صحيًا للأطفال لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والنكهات التي تسبب السمنة، يجب تناول الحليب العادي الغير منكه ونفس الأمر ينطبق على الزبادى.