كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - تعاني الحامل من عدة مشاكل هضمية خلال فترات الحمل المقسمة إلى ثلاث فترات، حيث تعد مشكلة حرقة المعدة من أهم المشاكل الصحية المزعجة التي تواجهها الحامل في الثلث الأول مع ثبوت الحمل، وكذلك في الثلث الأخير من الحمل خصوصاً، ولأن أعراض حرقة المعدة تكون متعبة ومزعجة للحامل، فهي ترجع سببها لنوع الجنين في رحمها لكي تهون وتخفف على نفسها، وتتبع هذا الأسلوب أيضاً الأمهات والجدات، حيث يربطن بين زيادة وحدة حرقة المعدة وأعراضها المتزايدة ونوع جنين المرأة الحامل المنتظر والقادم.

يجب أن تعرف الحامل أسباب حرقة المعدة التي تصيبها وتلاحقها معتقدات كثيرة، ولكنها لا تقدم لها حلاً أو علاجاً؛ فالبحث عن طرق ونصائح لتقليل حرقة المعدة يقلل من توتر الحامل ويؤدي إلى عزوفها عن تناول الطعام، والتي يجب ألا تستغني عنه من أجل سلامة صحتها وصحة الجنين في رحمها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، بالاستشاري لبيب عبدالمغني، استشاري النساء والولادة، حيث أشار إلى طرق طبيعية لتقليل أعراض حرقة المعدة أثناء الحمل خاصة في الشهور الأولى مثل الوصفات العشبية وتغيير بعض العادات والممارسات الغذائية في الآتي:

لماذا تحدث حرقة المعدة عند الحامل في بداية الحمل؟

حرقة المعدة في بداية الحمل

توقعي أن تصابي بحرقة المعدة في بداية الحمل ومن الطبيعي أن يحدث ذلك بسبب التغيرات الهرمونية، وترتبط حرقة المعدة في بداية مرحلة الحمل بحالة الوحام التي تستعد لها كل حامل، وتتخوف منها، وتروج حولها المعاناة منها الكثير من المعتقدات، وتعد حرقة المعدة والغثيان الحملي كما يطلق عليه من الأعراض الهامة التي ترتبط بالثلث الأول من حملك؛ فالتغيرات الهرمونية التي تحدث مع ثبوت الحمل، تتسبب باحتقان المعدة وتهيج جدارها والشعور الدائم بالغثيان والرغبة في التخلص من محتويات المعدة أي القيء، وأحياناً يحدث هذا القيء المتعب والمرهق فعلاً، وفي بعض الحالات لا يحدث القيء بل مجرد الشعور بالرغبة فيه، ولكن تلازم الحامل حالة من الحرقان وعدم القدرة على الاستمرار في تناول أي نوع من الطعام مهما كانت كميته، فالشعور السريع بامتلاء المعدة وعدم الرغبة بإضافة أي طعام في المعدة يظل ملازماً لها.

لاحظي ان الحامل تشعر بحرقة المعدة في شهور حملها الأولى؛ بسبب تكرار محاولاتها للقيء، لأن مجرد المحاولات وقد تضع الحامل أطراف أصابعها في جوفها تحدث حالة من تهيج للمعدة، وخصوصاً حدوث التهيج للغشاء المبطن الداخلي لها، فيلاحظ أن الحامل تشعر بالحرقة، وفي بعض الحالات ترى النساء مع عدم وجود أي طعام في المعدة أن هناك حالة من النزف الدموي البسيط، ولكنه يسبب الحرقة في المعدة ويزيد من أعراض التهيج والضيق، حيث يحدث تمزقاً لبعض الشعيرات الدموية بداخل المريء؛ بسبب المجهود الذي تبذله المرأة الحامل في محاولة لإفراغ معدتها.

عوامل تؤدي إلى حدوث حرقة المعدة في نهاية الحمل

لاحظي أنك سوف تصابين بحرقة المعدة في نهاية الحمل، أي في الثلث الأخير بسبب كبر حجم الجنين بشكل عام، وليس بسبب احتكاك شعر رأس المولود كما تعتقد بعض النساء بمعدة الحامل، فهناك فرق بين المعدة وبين الرحم ولا يوجد ارتباط بينهما على الإطلاق، ولكن ما يحدث أن كبر حجم الجنين يؤدي لارتفاع رأس الجنين للأعلى وحدوث ضغط على القفص الصدري حيث يرتفع الحجاب الحاجز للأعلى وتشعر الحامل كأن معدتها تنكمش وتتضاءل، وبالتالي فهي تشعر بالامتلاء من أي كمية طعام يمكن أن تدخل جوفها.

توقعي أن يحدث تراجع للحمض المعدي إلى الأعلى في شهور حملك الأخيرة؛ بسبب ضغط الجنين للأعلى وسوف تعانين من متاعب الحموضة والحرقة مثلما كانت في بداية الحمل، كما تعاني الحامل من الشعور الدائم بالرغبة بالتجشؤ، وقد يؤدي هذا التصرف إلى شعورها بالإحراج؛ لأنها تحاول ان تتنفس فتبتلع المزيد من هواء الشهيق ويسبب لها التجشؤ، حيث يندفع مع الحمض المعدي الذي يسبب لها الضيق أيضاً.

نصائح لتقليل حرقة المعدة في شهور الحمل الأخيرة

حامل في شهورها الأخيرة

ابدأي يومك في الصباح بتناول بضعة أعواد البسكويت الرقيق المقرمش غير المملح بكثرة، وذلك قبل أن تتحركي من سريرك حيث يساعدك هذا البسكويت المقرمش في التخلص من حرقة المعدة، والتي تحدث لديك بسبب شعورك بالامتلاء، وهذا الشعور يجعل الحامل تشعر بأنها لا تريد أن تتناول أي نوع من الطعام مهما كانت ضآلة كميته، وهذا الرفض والإعراض عن أنواع الطعام المختلفة والتي تكون في أغلبها مغذية يؤدي لتناقص واضح في وزن الجنين، رغم أن حرقة المعدة عند الحامل وعلاقتها بنوع الجنين هي علاقة غير صحيحة، ونقصان حجم بطن الحامل ليس مرتبطاً بنوع الجنين ولكن بسبب عدم تغذية الأم الحامل بسبب حرقة المعدة، وهي ترتبط بـأسباب هرمونية وجسمانية وتساعد المقرمشات أي "السناكس" الذي تتناوله الحامل على الريق وقبل الحركة من السرير يعمل على تقليل حموضة وحرقة المعدة بشكل لافت وفعال، والمهم أن تأكل الحامل بعض الأعواد قبل أن تبدي أي حركة في سريرها، أي أن عليها أن تسبق في تناول الأعواد المقرمشة قبل إفراز الحمض المعدي.

ابتعدي بشكل تام وغيري نمط تغذيتك عن تناول المقليات التي تكون مغمورة بالزيت المهدرج، وكذلك ابتعدي عن المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين مثل القهوة، وقللي من شرب جميع أنواع المياة الغازية، والتي يثار عن بعضها أنها تساعد على الهضم، وقللي ايضاً من شرب الشاي واستبدلي هذه المشروبات بعصائر خالصة وطبيعية غير محلاة بالسكر الصناعي، ويفيدك أيضاً أن تعتادي على تناول الحليب الكامل الدسم البارد، والابتعاد عن شرب الحليب الساخن الذي يزيد من حالة تهيج جدار المعدة.

وصفات عشبية وأطعمة تقلل من حرقة المعدة أثناء الحمل

فاكهة الموز

قومي بتقطيع البطاطا الحلوة وشويها وتناوليها بعد وجبة الطعام، حيث إنها تقوم بمهمة خاصة وفريدة، وهي امتصاص حمض المعدة قبل أن يرتفع إلى الأعلى، وبالتالي لا تصاب الحامل بالحرقة المزعجة وهي وصفة مفيدة ومغذية في نفس الوقت.

اهتمي بالإكثار من تناول الرمان، حيث وصفه الإمام علي كرم الله وجهه بأنه دباغ المعدة خاصة لو أكل بقشره أو شُرب مغلي قشوره كما ان الخيار المثلج والمقطع إلى شرائح يفيد في تقليل الحرقة بشكل كبير، ويمكنك أيضاً الإكثار من تناول الأناناس والكرفس على مدار يومك لتقليل حرقة المعدة، والحصول على فوائد غذائية عديدة.

أكثري من تناول اللبن الزبادي أي الروب خلال النهار، وكذلك عليك الإكثار من تناول الموز حيث يقلل من حموضة المعدة ويقلل تهيجها، وذلك في حال عدم إصابتك بالإمساك المزعج الذي يصيب معظم الحوامل، وفي نفس الوقت فهو يعتبر منجماً غذائياً بشكل عام، ويمكن إضافة قطرات من خل التفاح النقي إلى طبق السلطة وحيث يعمل على تقليل حموضة المعدة بشكل كبير.

اهتمي بمضغ العلك الخالي من السكر؛ لأنه يزيد من إفراز اللعاب في الفم وينشط الغدد اللعابية، مما يقلل من شعورك بالحموضة، ويمكنك أيضاً مص القليل من جذر الزنجبيل ورغم طعمه اللاذع إلا أنه يقلل من الحموضة والغثيان بشكل كبير، ولكن يجب تناوله بحذر في حال التعرض للإجهاض مسبقاً، وكذلك يجب عدم الإكثار منه في شهور الحمل الأولى.

أكثري من تناول اللوز النيئ، حيث يوصف بأنه يقلل من حرقة المعدة، وكذلك يمكن شرب منقوع بعض الأعشاب خلال النهار مثل منقوع زهرة البابونج، ومنقوع أوراق النعناع وحيث تقلل من تهيج المعدة بشكل كبير، وأوراق النعنع تستخدم في حال عدم وجود رغبة في القيء؛ لأنه يزيد من الشعور بالغثيان.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.