كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - يعد الإفراط في تناول الحلوى من أكثر العادات الغذائية الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الأطفال؛ وذلك لأنها تحتوي على الكثير من مواد التحلية الصناعية وذلك لتعزيز طعمها الحلو، إلا أن الإفراط في تناول تلك المحليات الصناعية يمكن أن يكون له تأثير سيئ على صحة طفلك، وقد تتسبب له في إصابته بأعراض السمنة والسكري، والتأثير أيضاً على سلوك طفلك، لذلك يجب على الأمهات معرفة المخاطر التي يتعرض لها الطفل عند تناول كميات زائدة من المحليات الصناعية، وأن تكون الأمهات قادرات على التحكم في استهلاك أطفالهن للأطعمة الحلوة، وتثقيف الطفل باستمرار حول مخاطرها فبهذه الطريقة، لن يشعر طفلك بالرغبة في تناولها دائماً وسيكون قادرًا على منع نفسه من تناول مثل هذه الأطعمة. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" تأثير السكر الصناعي على صحة الطفل وأهم الأطعمة البديلة

زيادة الوزن والسمنة

كلما زاد استهلاك الطفل للسكر، زاد خطر زيادة الدهون في الجسم - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطفل للسكر الاصطناعي إلى التحكم في شهيته، والتأثير على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فقد تتسبب هذه الحالة في حدوث خلل في إنتاج هرمون الأنسولين، مما يجعل الطفل يشعر بالجوع دائمًا على الرغم من تناوله الكثير من الوجبات الخفيفة. ذلك بالإضافة إلى أن معظم الأطعمة المحلاة صناعياً تعد منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعل جسم الطفل يعتقد أنه لا يزال يعاني من سوء التغذية وهذا يشجع ميول الإفراط في تناول الطعام لذا، كلما زاد استهلاك الطفل للسكر، زاد خطر إضافة الدهون إلى محيط الخصر والمعدة وخطر زيادة الوزن والسمنة.

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متلازمة التمثيل الغذائي

تسبب متلازمة التمثيل الغذائي العديد من المشاكل الصحية للطفل، أبرزها اضطرابات الجهاز الأيضي في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر أو الكوليسترول في الدم، وقد أثبت العديد من الدراسات أن تناول الطفل لكميات زائدة من الأطعمة والمشروبات المحلاة صناعياً يمكن أن يزيد من خطر إصابة الطفل بمتلازمة التمثيل الغذائي، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد إلى تعطيل عمل مختلف أعضاء الجسم الحيوية بدءاً من الكبد والكلى والقلب والجهاز الهرموني .

مرض السكري من النوع 2

إن الأطفال الذين يحبون تناول وشرب الحلويات معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري؛ لأنه كلما تناول الطفل المزيد من السكر، زاد إنتاج جسمه لهرمون الأنسولين، والذي يلعب دورًا في معالجة السكر من الطعام إلى طاقة ومع ذلك، عندما تكون مستويات الأنسولين والسكر في الجسم مرتفعة، فإن الجسم سوف يصاب بحالة تسمى مقاومة الأنسولين والتي تؤدي إلى مرض السكري.

مرض السكري هو تمهيد لمضاعفات أخرى تتبعه وتشمل هذه العمى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى السرطان.

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول السكر الزائد يمكن أن يتداخل مع عمل القلب في ضخ الدم، ويمكن أن يزيد من ضغط الدم ويحفز الكبد على إفراز الدهون في مجرى الدم، فكلما زادت نسبة الدهون في الدم، ارتفع ضغط الدم، وزاد خطر الإصابة بتصلب الشرايين (تصلب الشرايين) ومزيج من هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بدائل طبيعية للسكر الصناعي

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتجنب تقديم الأطعمة أو المشروبات المضاف إليها السكر للأطفال دون سن الثانية وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين أو أكثر، فيمكنهم فقط تناول أقل من 25 جرامًا من السكر أو حوالي 6 ملاعق صغيرة يوميًا.

فيما يلي بعض بدائل السكر الطبيعية.

سكر جوز الهند

سكر جوز الهند هو نوع من السكر مصنوع من عصارة جوز الهند والذي يحتوي على المعادن والحديد والزنك والكالسيوم والألياف، والتي يمكن أن تقلل من امتصاص الجلوكوز في الجسم، كما يحتوي سكر جوز الهند أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لذا فهو لا يزيد من خطر الإصابة بالسمنة أو مرض السكري، خاصة إذا تم تناوله بانتظام.

شراب القيقب (Maple syrup)

شراب القيقب يمكن استخدامه في كافة الأطعمة المقدمة للطفل - الصورة من موقع Freepik

شراب القيقب هو مُحلٍ طبيعي آخر يمكن استخدامه كبديل للسكر للطفل فهو يحتوي على السكروز والماء والكالسيوم والحديد وعناصر أخرى ولهذا النوع من المُحليات الطبيعية طعم مميز، لذلك يمكن استخدامه في أي طعام.

يتكون شراب القيقب من السوائل السكرية التي تتراكم في قلب أشجار القيقب، ومع ذلك عند شرائك لشراب القيقب يجب التحقق من العبوة أنه لم تتم إضافة السكر المكرر له خلال عملية التصنيع.

العسل الأبيض

العسل هو مُحلٍ طبيعي آخر يمكن استخدامه كبديل للسكر في النظام الغذائي للطفل، ولا يتمتع بطعم حلو فحسب، بل إنه يوفر العديد من الفوائد لطفلك الصغير مثل تهدئة الكحة ويقلل العسل الخام من أعراض الحساسية الموسمية بسبب احتوائه على نسبة عالية من حبوب اللقاح كمايقلل أيضاً من آلام العضلات عند الأطفال، و يساعد في علاج التهاب الحلق، فهو يحتوي على فيتامين ج الذي يزيد مناعة طفلك ومع ذلك، يجب إعطاء العسل لطفلك فقط إذا كان عمره أكثر من سنة واحدة؛ لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

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الفاكهة المهروسة

إن إضافة الفاكهة في أطعمة الطفل هي أسهل طريقة لتقديم المذاق الحلو له، وبعض الفواكه التي يمكن اختيارها هي الموز أو التفاح أو التوت، ويمكن هرس كافة هذه الفواكه لتحل محل السكر عند صنع الكعك، أو العصائر أو غيرها من الحلويات لطفلك.

دبس السكر

الدبس هو سائل سميك بني اللون وله طعم حلو، ويتم تصنيع الدبس عن طريق غلي بنجر السكر أو عصير قصب السكر، ويمكن استخدام هذا العنصر البديل كبديل للسكر البني، وفي حالة حدوث حساسية، يجب التوقف فورًا عن تناوله

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.