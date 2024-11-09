كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - إن التحفيز في مرحلة الطفولة المبكرة ضروري لنمو الدماغ؛ فهو يساعد طفلك على الوصول إلى مراحل النمو بشكل أسرع، وتحسين تنظيم العضلات، وتنسيق الحركة بشكل جيد. وتهدف مجموعة الأفعال والتمارين التي يتم إجراؤها في سن مبكرة إلى تطوير قدراته، سواء كانت حركية أو لغوية أو معرفية أو اجتماعية أو عاطفية. ويمكن أن تعمل على تحسين فضول طفلك وإبداعه وقدرته على التكيف. وعلاوة على ذلك؛ فهي تعزز تواصله اللفظي وتفاعلاته الاجتماعية، فقد أثبتت الدراسات منذ فترة طويلة أن الأطفال يحتاجون إلى التعرض لبيئات غنية ومعقدة من أجل صحة دماغية مثالية وإمكانات كبيرة. ويبدو أن التعرض لمشاهد وأصوات جديدة وتجارب حسية أخرى أمر مهم لتقوية أدمغة الأطفال النامية.

إليكِ أهمية اللعب التفاعلي لتحفيز نمو الرضيع العقلي من 3 – 12 شهراً، كما يناقشها الاختصاصيون النفسيون والتربويون.

يمكن للأمهات والمعالجين النفسيين الحركيين توفير التحفيز المبكر منذ اليوم الأول. وسوف ينصب التركيز على تحفيز مهارات الطفل الحركية الإجمالية وتنسيق الحركة لدى الطفل، وتعزيز تنظيم قوة عضلاته، وتعزيز تفضيله لليد، وتطوير وعيه بجسمه وتنظيمه في المكان، فضلاً عن مهاراته في الانتباه.

وسائل تحفيز الرُّضَّع

يتم التحفيز المبكر من خلال "اللعب"

يتم التحفيز المبكر من خلال "اللعب"؛ حيث يحفز اللعب الأطفال على استخدام أجسادهم وحواسهم، ما يطور طريقة تفكيرهم وذكاءهم. والجزء الأكثر أهمية في الأمر هو أنه يجب أن يكون ممتعاً لكل من الأطفال والأمهات/المعالجين.

يمكن لمعالج نفسي حركي أن يقترح تحفيز اللعب لتعليم الأمهات كيفية اللعب مع أطفالهن، ويمكن القيام بذلك من خلال أنشطة بسيطة مثل:

أنشطة الحركة "التدحرج، طريقة الجلوس، الزحف، المشي على أربع، المشي، الجري، القفز" الأنشطة الموسيقية للأطفال "غناء الأغاني، العزف على الآلات الموسيقية، اكتشاف الأصوات من خلال قرع الجسم، الرقص والحركة الإيقاعية". الفن الإبداعي "البناء باستخدام المكعبات أو الليجو، الرسم، التلوين، الرسم" التحفيز الحسي. اللعب الرمزي واللعب التظاهري، والحديث مع الألعاب. أنشطة اللعب التي تنمي المهارات الحركية الدقيقة "اللوحات المثقوبة، وربط الخرز، والعجين، واللعب بالإسفنج، وسباقات الأرز، واللعب بالماء".

يجب أن تتضمن البيئة المحفزة مناطق محددة تمثل التعلم واللعب والاسترخاء. يمكن أن تحتوي على مساحات آمنة وهادئة، ومناطق مفروشة بشكل ناعم، وزوايا للكتب، ومنطقة للموسيقى، ومساحات للتعلم واللعب. ومن المهم أيضاً مراعاة اختيارات الألوان لكل منطقة بعناية.

هل تتقنين الأمور الأساسية لتنمية مهارات الطفل

ما الذي يمكن توقعه من الطفل في عمر 3-6 أشهر؟

ما الذي يمكن توقعه من الطفل في عمر 3-6 أشهر؟



من المحتمل أن يقوم طفلك بما يلي:

التحدث معك باستخدام "الهديل" والأصوات الأخرى.

يستمع إليك عندما تتحدثين؛ فحاولي الرد.

يبتسم لصورته في المرآة.

يحاول الوصول إلى الأشياء ويضعها في فمه.

ما الذي يمكن توقعه من الطفل في عمر في عمر 6-9 أشهر؟

من المحتمل أن يقوم طفلك بما يلي:

يقول "ماما" أو "دادا" بشكل عشوائي.

يبدأ بالانتباه للأصوات ويقلد الحديث مثل "ما" و"با" و"دا".

يستجيب لاسمه الخاص.

يحمل زجاجته أو يطعم نفسه طعاماً يُؤكل بالأصابع.

النظر إلى الأشياء عندما تسمينها، منذ نحو 8 أشهر.

ما الذي يمكن توقعه من الطفل في عمر 9 إلى 12 شهراً؟

ما الذي يمكن توقعه من الطفل في عمر 9 إلى 12 شهراً؟

من المحتمل أن يقوم طفلك بما يلي:

قول كلمة "ماما" و"بابا" في الوقت المناسب.

فهم التعليمات البسيطة مثل "أعطني إياها".

صنع وجوه أو أصوات مضحكة لتجعلك تضحكين.

الاستمتاع بالألعاب المتكررة والقصص المألوفة.

قد يبدأ الأطفال في إجراء التجارب في أثناء اللعب، مثل رمي وعاء، ودفع الأشياء بعيداً عن حافة الطاولات، ورمي الألعاب على الحائط.

في كل الحالات اختبري جميع الألعاب واجعليها في متناول اليد، مثل الأكواب والصحون وحتى الحيوانات الأليفة.

هكذا يتعلم طفلك مبدأ السبب والنتيجة؛ أي "إذا فعلت هذا؛، فسيحدث ذلك". من المحتمل أن يستمتع طفلك أيضاً بألعاب السبب والنتيجة في هذا العمر، مثل لعبة "جاك إن ذا بوكس".

وإذا أُتيحت لطفلك الكثير من الفرص لاختبار البيئة المحيطة به؛ فسيتمكن من تعلم المزيد والمزيد كل يوم. وإذا قمتِ بإعداد بيئة آمنة وراقبتِ طفلك دائماً؛ فسيتمكن من التجوال والتعلم بحرية.

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أفكار للعب لتشجيع التطور المعرفي للطفل

أفكار للعب لتشجيع التطور المعرفي للطفل



من الجيد تجربة العديد من أنشطة اللعب المختلفة مع طفلك؛ فهذا يعزز التطور المعرفي من خلال منح طفلك العديد من الطرق للتعرف إلى عالمه.

ألعاب من عمر 3 إلى 6 أشهر

إليك أفكار لعب ممتعة وبسيطة لك ولطفلك:

اختاري الكتب المناسبة واقرئيها لطفلك، وغنوا أغاني الأطفال معاً. يستمتع الأطفال بالكتب القماشية ذات القوام المختلف واللوحات والدُّمَى.

دعي طفلك يمسك ويسقط ويدحرج كراتٍ مختلفة. هذا يساعد طفلك على تعلم كيفية تحرك الأشياء.

جربي معه اللعب بالخشخيشات والأجراس والألعاب الأخرى التي تصدر ضوضاء.

ضعي الألعاب حول طفلك لتشجيعه على الحركة.

ألعاب من عمر 6 إلى 12 شهراً

بدءاً من هذا العمر، يمكنك أنت وطفلك استكشاف المزيد من طرق اللعب:

وفري ألعاب استحمام ممتعة للغمس والقياس والطفو والصب. تعمل زجاجات الحليب البلاستيكية وحاويات الطعام بشكل جيد لهذا الغرض.

أعطي طفلك ألعاباً تحتوي على أزرار يمكن الضغط عليها لإنجاز الأشياء، أو يجرِّب أنشطة مثل هزِّ الأشياء أو ضربها.

العبي معه بالمكعبات المتراصة والألعاب التي يمكن لطفلك دحرجتها أو دفعها على الأرض.

عند القراءة مع طفلك، استخدمي أصواتاً مختلفة لشخصيات مختلفة أو أصدري أصوات حيوانات مختلفة.

يمكنك منح طفلك خيارات اللعب التي يمكنه الاختيار من بينها، ولكن حاولي ألا تفرطي في إغرائه بالكثير منها. ومن الجيد أيضاً أن تمنحي طفلك الوقت لاختيار ما يريده وكيف يريد اللعب، ثم تتبعي إرشاداته .

حاولي ترك طفلك يلعب وحده وإعطاءه الفرصة لحل الأمور بمفرده في بعض الأحيان. لا يزال بإمكانك ابتكار أفكار لمساعدة طفلك على التعلم من خلال وصف ما يحدث، على سبيل المثال، "هذا القدر يصدر صوتاً عالياً عندما تضربينه!"

من الجيد دائماً الاستجابة لاهتمامات طفلك ومشاركته سعادته باكتشاف أشياء جديدة، مهما بدت صغيرة. على سبيل المثال، "واو! انظر كيف يطفو القارب الأحمر الصغير في حوض الاستحمام الخاص بك".

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.