شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هتساعدك على الاستيقاظ مبكرا دون معاناة والان مع تفاصيل الخبر

تناول طعامًا خفيفًا والنوم مبكرًا من أفضل الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها للاستيقاظ مبكرًا وهو الاستعداد في الليلة السابقة، إن تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يمكن أن يعطل دورة نومك، لذلك حاول تناول عشاء خفيف يساعدك على النوم ويجنبك الأرق، كما يساعدنا الذهاب إلى الفراش مبكرًا أيضًا على الاستيقاظ ونحن نشعر بالراحة، حيث وفقًا للموقع الوطني الأمريكي، فإن الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم هو الأمثل لمعظم البالغين، لذلك خطط لذلك، وحدد روتينًا للاسترخاء قبل ساعة من النوم، من خلال تخفيف الأضواء وتجنب التعرض المفرط للشاشات وتناول مشروبًا مهدئًا للمساعدة على الاسترخاء والنوم.

إن الاستيقاظ مبكرًا يغير مسار حياتنا للأفضل فيما يتعلق بالإنتاجية والرفاهية العقلية والصحية على حد سواء، ولكن يوتاجه بعض الأشخاص صعوبة في التخلص من عادة النوم في وقت متأخر، لذلك إذا كنت تحاول أن تصبح شخصًا صباحيًا، وتبدأ يومك بالطاقة والإيجابية، فإن بعض التعديلات الصغيرة يمكن أن تصنع العجائب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 نصائح يمكنك اعتمادها لتعزيز نشاطك في الصباح والاستيقاظ مبكرًا: احتفظ بالمنبه بعيدًا عنك

من المغري أن تضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك أو الموبايل وتعود لاستكمال نومك، ولكن إبقاء المنبه في مكان آخر من الغرفة بعيدًا عنك قد يجبرك على الاستيقاظ من سريرك لإيقافه، ويساعد هذا الإجراء البسيط في تقليل الخمول ويدفعنا إلى الالتزام بالاستيقاظ، حيث أن التحرك لإيقاف المنبه، يخدع الدماغ ليظل مستيقظًا بدلاً من العودة إلى النوم، ولكن احرص على استخدام نغمة تنبيه عالية يصعب تجاهلها.

مقاومة العودة إلى السرير عندما تغلق المنبه

من المهم للغاية مقاومة الرغبة في العودة للسرير مرة أخرى لاستكمال النوم، والتي يمكن أن تؤخرنا عن أداء مهامنا في الصباح، لذلك فإن التخلي عن هذه العادة قد يساعد في إرسال إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان لبدء اليوم، ويعد الاتساق مهمًا جدًا في بناء هذه العادة، وكلما قاومنا العودة إلى السرير، أصبح من الأسهل علينا البقاء مستيقظين، ومن الممكن القيام ببعض الأشياء لتعزيز ذلك مثل فتح الستائر أو تشغيل ضوء الغرفة الساطع بمجرد الاستيقاظ، فهذا من شأنه أن يُخبر ساعة الجسم الداخلية بأن الصباح قد حل، مما يجعل الشعور باليقظة أسهل.

خذ حمامًا باردًا بعد الاستيقاظ مباشرة

قد يبدو الاستحمام بالماء البارد أمرًا مرهقًا، لكنها طريقة رائعة لإيقاظ نفسك، وتزيد صدمة الماء البارد من تدفق الدم، وتنعش العقل، وتضعنا في حالة تأهب سريعًا، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Lifestyle Medicine في عام 2020، فإن التعرض للبرد ينشط جهازك العصبي، مما قد يعزز الحالة المزاجية ومستويات الطاقة طوال اليوم، حتى أن غسل الوجه بالماء البارد يمكن أن يحدث فرقًا في إيقاظ جسمك وعقلك.

حاول تناول طعامًا خفيفًا واذهب إلى الفراش مبكرًا في الليلة السابقة

تناول طعامًا خفيفًا والنوم مبكرًا من أفضل الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للاستيقاظ مبكرًا وهو الاستعداد في الليلة السابقة، إن تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يمكن أن يعطل دورة نومك، لذلك حاول تناول عشاء خفيف يساعدك على النوم ويجنبك الآرق، كما يساعدنا الذهاب إلى الفراش مبكرًا أيضًا على الاستيقاظ ونحن نشعر بالراحة، حيث وفقًا للموقع الوطني الأمريكي، فإن الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم هو الأمثل لمعظم البالغين، لذلك خطط لذلك، وحدد روتينًا للاسترخاء قبل ساعة من النوم، من خلال تخفيف الأضواء وتجنبالتعرض المفرط للشاشات وتناول مشروبًا مهدئًا للمساعدة على الاسترخاء والنوم.

لا تنام أكثر من اللازم في عطلة نهاية الأسبوع

من المغري تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن النوم في وقت متأخر من الليل قد يعطل إيقاع الجسم، مما يجعل من الصعب الاستيقاظ مبكرًا في أيام الأسبوع التالية، بدلًا من ذلك، حاول الحفاظ على وقت استيقاظ ثابت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، مما يساعد الجسم على الدخول في إيقاع ثابت، وقد تبدو هذه العادة صعبة في البداية، ولكن بمرور الوقت، تجعل الاستيقاظ مبكرًا أمرًا طبيعيًا، لذلك خطط لأنشطة صباحية ممتعة في عطلات نهاية الأسبوع لتحفيز نفسك على الاستيقاظ في نفس الوقت، مثل تناول وجبة الإفطار في مكان مفضل لك، أو المشي في الصباح وتذكر دائمًا أن الاستيقاظ مبكرًا وفى موعد ثابت يحافظ على ثبات ساعة جسمك.