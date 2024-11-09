أطعمة ضرورية لنمو الدماغ وتعزيز الذاكرة لدي الطفل: اعرفيها وقدميها على الفور

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الفواكه تنمي مخ الطفل وذاكرته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - هل تعلمين الخليج 365 الأم: ان هناك العديد من الأطفال يولدون باضطرابات مختلفة، بسبب مشاكل في نمو الجهاز العصبي، والتي تحدث في مرحلة نمو الدماغ؟ وهنا يؤكد الأطباء على أن التغذية ونوعية الأطعمة المقدمة للطفل تشكل دوراً مهماً في نمو الدماغ، إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية.ووفقًا للأبحاث، فقد تبين أن معدل الذكاء ومهارات الذاكرة لدى الأطفال الذين يتغذون على الفواكه والخضروات والأطعمة المحضرة في المنزل، تقوم بدور حاسم في، بالإضافة إلى أن استهلاك الأطفال المنتظم للأطعمة الصحية؛ مهم جدًا في توفير وتنمية مهارات الإدراك والنجاح طوال سنوات عمر الطفل.بهذه المقدمة الوافية يبدأ الدكتور طارق إبراهييم أستاذ التغذية العلاجية بالجامعة حديثه لتنبيه الأمهات.مخ طفلك يحتاج إلى تغذية خاصة منذ وجوده في بطن أمه، وحتى ولادته بتغذيته، لأن التغذية تؤثر على مخ الطفل وذاكرته طوال حياته.المخ يبدأ تكوينه العقلي من بداية 24 أسبوعاً من الحمل، ولذلك تؤثر التغذية في وقت مبكر على وظائف دماغ الطفل، بداية من تغذية الأم الحامل، وكل العناصر الغذائية مهمة لنمو الخلايا العصبية.وتشمل هذه العناصر؛ البروتين، والطاقة، وبعض الدهون، والحديد، والزنك والنحاس، واليود، والسلينيوم، وفيتامين "أ"، والكولين، وحمض الفوليك، ووجود أى نقص من هذه المغذيات يؤثر على نمو الدماغ.التغذية لا تعني ملء المعدة فقط، بل إن لها دوراً مهماً في النمو الجسدي والعقلي للطفل، بدءاً من مرحلة وجود الجنين بالرحم، فالأمر يرتبط بنمو ذكاء الأطفال وفقاً للأطعمة التي يتناولونها .

أطعمة لا تستغني عنها لتغذية مخ طفلك وتنشيطه وتقوية ذاكرته

الأطعمة التي تساهم في نمو الدماغ

طفلة تشرب كوب اللبن

الحليب ومنتجاته: يدعم الحليب غشاء الدماغ ليكون مرنًا لتخزين المعلومات ونقلها، وتحتوي الأطعمة مثل الحليب كامل الدسم والجبن والزبادي على المزيد من البروتين، واستهلاك هذه الأطعمة فعال جداً في نمو الدماغ لدى الأطفال، فهو يساهم في نمو غشاء الخلية عن طريق زيادة نشاط الدماغ.

البيض: يحتوي البيض على الكولين الذي يحتل مكانة مهمة في تنمية الذكاء لدى الأطفال، لذلك فإن البيض مهم جدًا في تنمية الذكاء؛ إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ويزيد من التركيز لدى الأطفال، ويحافظ على لياقة الجسم ونشاطه.

الخضروات مثل السبانخ واللفت: غنية بالفولات والفيتامينات، ولهذا فهي تعد من بين الأطعمة اللازمة لنمو الدماغ لدى الأطفال، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالخرف في المستقبل.

السمك: من الأطعمة الغنية بفيتامين د، الذي يساعد على تنمية العقل، ما يحمي ذكاء الطفل ويقاوم التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.

اللحوم الحمراء: من الأطعمة الأخرى التي تنمي الذكاء لدى الأطفال، بينما اللحوم المصنعة التي لا تحتوي على أي إضافات، فهي لا تدعم نمو دماغ الطفل، ويجب تجنب منتجاتها أيضاً.

المكسرات والبذور: مليئة بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وتعد من الأطعمة التي تحسن الذكاء، بجانب أنها مفيدة للجهاز العصبي للطفل.

دقيق الشوفان: من بين الأطعمة التي تحسن الذكاء؛ نظراً لأنه غني جدًا بالبروتين والألياف، ما يساهم في حماية القلب وأوعية الدماغ، و يمكن تفضيله بدلاً من السكر، نظراً لأن التغذية المكثفة بالمعجنات تتسبب في انخفاض متوسط الذكاء.

التفاح: يوفر النمو العقلي للأطفال من خلال تلبية الحاجة إلى الحلوى، ويفضل تناول التفاح في موسمه، والمعروف أن الأطفال يشعرون دائماً بالحاجة إلى تناول الحلوى عندما يشعرون بالتعب.

البروكلي: من الأطعمة الأخرى التي تدعم النمو العقلي، فهو يحتوي على فيتامين K الذي يزيد من قوة الدماغ ويحسن الوظائف الإدراكية، كما يحتوي البروكلي على مستويات عالية من حمض الفوليك الذي يدعم حل مشاكل التهيج والتوتر وفقدان الاهتمام.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الكاكاو المكثف؛ إذ يحتوي حوالي 30-40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة الفعالة، كما يحتوي على منبهات طبيعية تدعم الأطفال على التركيز.

تابع: أطعمة نمو الدماغ وتعزيز الذاكرة:

الفراولة من الأطعمة المغذية لمخ الطفل

: يمثلان مصدراً جيداً لفيتامين "هــ" ،ومضادات الأكسدة القوية التي تحمى الأغشية العصبية، بالإضافة إلى الثيامين الذي يساعد الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.: حيث يحتاج المخ إلى إمدادات ثابتة من الجلوكوز، وتوفر الحبوب الكاملة الألياف التي تساعد في تنظيم إفراز الجلوكوز في الجسم، كما أنها تشكل مصدر لفيتامينات "ب" اللازمة للتغذية الصحية للجهاز العصبي.: وكلما كان اللون أكثر كثافة كانت أكثر فائدة، فهي تحتوى على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، وخصوصاً فيتامين "سى"، مما يساعد في الوقاية من السرطان، وقد أظهرت الدراسات تحسين الذاكرة مع قليل من التوت والفراولة.:حيث تعتبر الفاصوليا طعاماً خاصاً؛ لأنها تعطى طاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة، والتي تحتوى على ألياف، بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، والفاصوليا الحمراء تتميز بأنها تحتوى على أوميجا 3 أكثر من الأنواع الأخرى وبالأخص الأحماض الدهنية "ALA" والمفيدة لنمو الدماغ ووظائفه.: كالطماطم، والبطاطا الحلوة، والقرع، والجزر، والسبانخ، فكلما كان لون الخضروات غامقًا تعتبر أفضل المصادر التي تحافظ على خلايا الدماغ قوية وصحية.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.