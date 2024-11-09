دليل التحضير لمرحلة ما بعد الولادة والتعامل مع المولود بتفاصيل لا تفوتك

توصيات الرعاية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية:

ضرورة الرعاية الصحية للمولود بعد الولادة

أن تحصل الأم التي أجريت لها عملية الولادة بالمستشفى على كل إجراءات العناية هي وطفلها، لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد الولادة.

أن تلقى الأم الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن خلال 24 ساعة، في حال تمت عملية الولادة في المنزل، كما ننصح بالخضوع للرعاية الطبية للطفل بعد مرور 3 أيام من يوم الولادة ، وبين الأيام 7- 14، وفي الأسبوع السادس بعد الولادة.

أن يتم تقييم الطفل ورعايته صحياً خلال جميع المراجعات الطبية من قبل المختصين، إذا لاحظوا أحد أعراض هذه الأمراض على الطفل مثل: توقف الطفل عن الرضاعة، ظهور أعراض الاختلاج، سرعة التنفس، ارتفاع أو انخفاض حرارة الجسم، واليرقان.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - مرحلة ما بعد الولادة من المراحل المهمة للأم والمولود على السواء، وعليها تترتب أمور صحية ونفسية كثيرة لصالح أو ضد الأم، لهذا نجد الجميع يتساءلون عن، يسترشدون به والتعرف على سير الأمور كما ينبغي، لذلك في هذا التقرير نضع بين يدي السيدات الحوامل المقبلات على الولادة أهم التوصيات التي تخص الرعاية الصحية للأم بعد الولادة، وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها منذ الساعات الأولى لسلامتها ولصحة المولود.اللقاء والدكتور محمود مأمون أستاذ النساء والتوليد للتعرف على خطوات الأم خلال الأيام والأسابيع الأولى التي تلي عملية الولادة بشكل تفصيلي.أوصت منظمة الصحة العالمية بعدد من الإجراءات، ليس فقط فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأم بعد الولادة، بل الرعاية الصحية للأم والطفل على حد سواء، والتي تتضمن ما يلي:

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تفاصيل الرعاية الطبية اللازمة

تحميم المولود بعد الولادة

يوصى بحصول جميع الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 6 شهور على حليب الأم فقط خلال هذه الفترة، واستعمال مادة الكلورهكسيدين لتنظيف صرة الطفل خلال الأسبوع الأول من الولادة، وبالأخص للمولودين في المنازل.

يفضل تأجيل تحميم الطفل لمدة 24 ساعة بعد الولادة، واستعمال ملابس مناسبة لدرجة الحرارة المحيطة بالطفل؛ حيث يتم استعمال طبقة أو طبقتين إضافيتين من الملابس زيادة عن البالغين، بالإضافة إلى استعمال القبعات.

أن تبقى الأم مع الطفل في نفس الغرفة طيلة اليوم، كما ينصح بالتواصل واللعب مع الطفل، بجانب تلقي الطفل للمطاعيم في الأوقات الموصى بها، مع التمييز بين الأطفال ذوي الوزن القليل وأطفال الخدج وقت الولادة، وتقديم رعاية خاصة لهم .

تابع: الرعاية للأم والمولود بداية من اليوم الأول

اكتئاب ما بعد الولادة

المراجعة الصحية في الأسبوع السادس

ضرورة المراجعات الصحية بعد الولادة

قياس ضغط الدم والوزن:

قياس مدى التعافي الجسدي، والحالة النفسية: