شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حساسية الألبان.. عزز مستويات الكالسيوم لديك بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

الكالسيوم معدن مهم يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، ويوفر البنية والقوة لهما، ويقال أيضًا إنه ضروري لتخثر الدم، مما يساعد على منع النزيف المفرط، وفي حين أن الحليب هو أحد أغنى مصادر الكالسيوم، إلا أن ليس كل شخص يشعر بالراحة عند تناوله، مع مراعاة محتواه من اللاكتوز، وبالتالي، من المهم أن يكون لديك بعض المصادر الأخرى لتعزيز مدخولك من الكالسيوم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

أهمية الكالسيوم

وفقًا للخبراء، ثبت أن الكالسيوم معدن حيوي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قوة العظام والأسنان، مما يجعله ضروريًا لصحة الهيكل العظمي بشكل عام، ويشارك في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تقلص العضلات، ونقل الأعصاب، وتجلط الدم، ويقال إن تناول الكالسيوم الكافي يساعد في منع هشاشة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، وبصرف النظر عن هذا، يساعد الكالسيوم أيضًا في تعزيز صحة القلب من خلال تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، ويقال أيضًا أنه يعزز الإفرازات الهرمونية ويلعب دورًا في العمليات الأيضية.

فيما يلى.. مصادر نباتية غنية بالكالسيوم خاصة لو كنت تعانى من حساسية تجاه منتجات الألبان: بذور الشيا

أثبتت الدراسات أن هذه البذور غنية بالكالسيوم وتوفر حوالى 18% من المدخول اليومي الموصى به في ملعقتين كبيرتين فقط، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف.

اللوز

هذه المكسرات غنية أيضًا بالدهون الصحية والبروتين وتوفر أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم، ووجد أن ربع كوب من اللوز يوفر حوالي 7-8 في المائة من المدخول اليومي من الكالسيوم.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ واللفت غنية أيضًا بالكالسيوم، ووفقًا للخبراء، يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على حوالي 10% من الاحتياج اليومي للكالسيوم.

بذور السمسم

هذه البذور غنية أيضًا بالكالسيوم ويقال إن ملعقة كبيرة منها توفر حوالي 9٪ من متطلبات الكالسيوم اليومية.

البروكلى

هذه الخضار الصليبية هي أيضًا مصدر غني بالكالسيوم وتوفر حوالي 4٪ من الكمية اليومية الموصى بها لكل كوب.

التين

التين المجفف على وجه الخصوص غني أيضًا بالكالسيوم، ووفقًا للخبراء فإن 5 حبات من التين مجفف توفر حوالي 6٪ من احتياجات الكالسيوم اليومية.

البامية

البامية غنية بالكالسيوم، إذ يحتوي كوب واحد من البامية النيئة على حوالي 82 مليجرامًا من الكالسيوم.