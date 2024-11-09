عايز تخس بسرعة.. طرق فعالة هتساعدك

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كشفت دراسة جديدة أن تناول كميات أقل والتركيز بشكل أكبر على تناول السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم لمدة 12 أسبوعًا على الأقل يمكن أن يساعدك على فقدان المزيد من الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

وبعد تحليل ما لا يقل عن 30 تجربة سريرية شملت 2485 مشاركًا، قال باحثون من جامعة بوند في أستراليا أنه من الأفضل تغيير وقت تناول الطعام بدلاً مما تأكله.

تساعد أنماط الأكل في انقاص الوزن بشكل أفضل

أدى الصيام المتقطع أو تناول الطعام المقيد بالوقت، والذي يقتصر على تناول الوجبات في نافذة معينة من اليوم، إلى نتائج متباينة في الدراسات السابقة.

يربط بعض الأبحاث طريقة إنقاص الوزن الشائعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب وحتى انخفاض الالتهاب - وكل ذلك أدى إلى تحسين المناعة. ومع ذلك، وجدت دراسة رئيسية أن الحد من تناول الطعام إلى أقل من ثماني ساعات في اليوم من المرجح أن يموت بسبب أمراض القلب مقارنة بمن يأكلون في نافذة من 12 إلى 16 ساعة.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open، إن الالتزام بنافذة تناول الطعام لمدة ثماني ساعات في اليوم أو أقل أدى إلى أكبر خسارة للوزن.

كما حدد الباحثون أن أولئك الذين يتبعون الصيام المتقطع مع مؤشر كتلة الجسم الأعلى فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل.

لا تأكل في وقت متأخر من المساء

سواء كنت تتبع الصيام المتقطع أم لا، يوصي الخبراء بعدم تناول أي شيء بعد الساعة 6 مساءً. عندما تأكل في وقت متأخر من المساء، ترتفع مستويات الكورتيزول لديك مما يحد من عملية الهضم مما يبدأ في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ويجعل من الصعب حتى النوم.

يساعد تناول العشاء في وقت مبكر جسمك على معالجة التغذية بشكل أفضل ويطلق الميلاتونين، الذي ينظم نومك - مما يؤثر على الصحة العامة والرفاهية.

تناول عدد أقل من السعرات الحرارية في الجزء الأخير من اليوم لإنقاص الوزن

وجد باحثو بوند أيضًا أنه عندما تأكل السعرات الحرارية في وقت مبكر وليس في وقت متأخر من اليوم، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أفضل. في غضون ذلك، ارتبط تناول عدد أقل من الوجبات طوال اليوم بـ "انخفاض طفيف في الوزن". تُعرف أيضًا باسم دورة السعرات الحرارية - تؤدي عملية تناول عدد أقل من السعرات الحرارية نحو وقت المساء إلى تأثيرات جسدية مثل زيادة الطاقة وتحسين أداء التمرين وتنظيم النوم أو الرغبة الجنسية والقضاء على هضبة فقدان الدهون.

الجمع بين الصيام المتقطع والتمارين الرياضية

وفقًا للخبراء، تلعب التمارين الرياضية دورًا مهمًا في الصحة وفقدان الوزن، ومن المنطقي تخصيص السعرات الحرارية لمستوى نشاطك. كما أن المتطلبات المتنوعة للتمرينات الرياضية تغير بشكل كبير احتياجاتك من السعرات الحرارية في أي يوم.

لذا، يجب أن تحدد مواعيد أطول جلسات التمرين وأكثرها كثافة في الأيام التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، من ناحية أخرى، احتفظ بجلسات التمرين الأخف أو أيام الراحة للأيام التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.