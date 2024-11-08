شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودهاش.. الأدوية دون استشارة طبية يسبب هذه المشكلات للكبد والان مع تفاصيل الخبر

الإسراف في الأدوية دون استشارة الطبيب المختص من العادات غير الصحية مطلقا، لأنها تسبب الكثير من الأضرار بالصحة العامة وأعضاء الجسم، بدءا من المعدة وصولا إلى الكبد، أهم أعضاء الجسم المسئول عن تنقية الجسم من سمومه والتخلص من تراكماته، فالبعض يخطئ عند تناول الفيتامينات والمسكنات دون وصفة طبية.

فوفقا لتقارير نشرت فى موقعى American college ، myhealth فإن وظيفة الكبد هي تنقية كل ما نتناوله عن طريق الفم ليدخل للجسم ويمتصه جيدا خاليا من السموم المتراكمة، الكثير من الأدوية يعد تحميلا غير جيد على وظائف الكبد ويؤثر تأثيرا سليبا عليه تدريجيا، ووفقا للتقرير فإن الدواء غير المطلوب أو الذى لا حاجة له لابد أن تتجنبه للتمتع بصحة جيدة وتمكن جسمك من ومقاومة مشكلاته وحده في حالات بعينها لا تحتاج لتدخل دوائى، ومن بين هذه الأعراض المرضية التي يحدثها الكثير من الدواء على الجسم:

تغير لون البول إلى الداكن قليلا

تغير لون العيون ليصبح أصفر

اضطراب في الشهية وقلتها بشدة

غثيان أو رغبة في القىء

الم في أعلى البطن يمينا

وحذر التقرير من أن الكبد أول من يتأذى وبشدة منها، فالكثير منها قد يؤدى إلى تلف الكبد ووظائفه تماما، والتى يتناولها البعض دون الحاجة لاستشارة طبيب، مثل مسكنات الألم الكثيرة،وكذلك أدوية خفض الكوليسترول رغبة منهم فى التخلص من الدهون ولذا يجب اختبار أدوية الكوليسترول ومقارنتها بوظائف الكبد قبل الإستمرار في تناولها، كذلك تعد مكملات الأدوية والفيتامينات من الأدوية المسببة لمشكلات الكبد أيضا عند الإسراف فيها ويصبح من يعانى من مشكلات بالكبد أو من هم عرضة لها، عرضة لتلف الكبد بعد تناول الكثير من المسكنات والأدوية التي تحتوى على الإسيتامينوفين، وتزيد بذلك فرص الإصابة بمشكلات الكبد، كالتدهن، والالتهابات، والتليف، وغيرها، لذا لابد من عدم تناول أي دواء إلا بوصفة طبية.

تناول دوائك الموصوف طبيا فقط من قبل طبيبك، المحدد بمدة محددة دون إسراف متعمد منك دوما

تابع مع طبيبك لضبط مواعيد دوائك وتوقف عندما يخبرك بذلك

الفيتامينات والمسكنات ليست دواء لا تتناولها إلا باستشارة مختص

عندما تعانى آثار جانبية من دوائك الموصوف، لابد من اخبار طبيبك دون مواعيد الدواء، والمدة التي تحددها لك الطبيب حتى لا يختلط عليك الأمر

ومن النصائح الهامة لتناول الأدوية: