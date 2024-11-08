شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء شائعة على وجبة الإفطار.. كيف تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ويمكن لوجبتك الصباحية أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومستويات السكر في الدم في وقت لاحق من اليوم، مما يؤثر بدوره على حالتك المزاجية وحيويتك وصحتك العامة، ومع ذلك، فإن تناول وجبة الإفطار لا يجب أن يكون مهمة شاقة، بل يمكن أن يكون ممتعًا ولذيذًا ومشبعًا، خاصة لو تم تناولها بطريقة صحيحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أخطاء يرتكبها الكثيرون عند تناول وجبة الإفطار وطرق إصلاحها:

تجاهل وجبة الإفطار تمامًا

هناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الوجبة الأولى من اليوم، سواء كنت تتخطى وجبة الإفطار لأنك تتبع نظام الصيام المتقطع أو لأنك لا تتناول وجبة الإفطار من الأساس، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم، وفي الليل، يكون الجسم في حالة نهم لتناول السكريات، لذلك، فإن تناول وجبة الإفطار أمر ضروري، وبالإضافة إلى منع انخفاض سكر الدم والخمول والإفراط في تناول الطعام طوال اليوم، إلا أنها تُسرع أيضًا من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

لذلك، خصص وقتًا لتناول وجبة إفطار متوازنة غنية بالبروتين والحبوب بجانب بعض الخضراوات.

التخلص من الألياف

تقلل الألياف من نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، كما تعمل على تعزيز صحة الأمعاء، ومع ذلك، قد لا تزال تعاني من نقص الكمية اليومية المطلوبة حتى لو كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية، حيث يحتاج الشخص البالغ في المتوسط ما بين 25 و38 جرامًا من الألياف يوميًا، حيث ستشعر بالشبع بعد تناول وجبة إفطار غنية بالألياف، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم يليه انخفاض حاد.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والمكسرات وبذور الشيا والكتان والفواكه والخضراوات، قبل الغداء والعشاء.

قهوة مضادة للرصاص

تناول هذا النوع من القهوة أصبح شائعًا، حيث يضاف مكونات للقهوة التي يتم تناولها في الصباح مثل الزبدة والكريمة، ومعظمها دهون مشبعة تسد الشرايين، كما أنها منخفضة التغذية، ولكن يجب التوقف عن تناول هذه المشروبات في الصباح، دون وجبة إفطار مناسبة غنية بالبروتين والألياف.

التزم بتناول فنجانًا واحدًا من القهوة، سوداء أو مع الحد الأدنى من الكريمة، مع إقرانها دائمًا بمصدر جيد للبروتين والألياف في وجبة الإفطار، فلا يمكن أن يكون اعتمادك الوحيد على شرب القهوة صباحًا.

شراء وجبة الإفطار من السوبر ماركت

يُعد دقيق الشوفان الفوري والكعك والحبوب والفطائر التي يتم شراؤها من السوبر ماركت، من الأمثلة الشائعة على وجبات الإفطار منخفضة البروتين وعالية السكر والتي تجعلك تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر وانخفاض مستويات الطاقة طوال اليوم.

حاول تناول العصائر الغنية بالبروتين أو البيض، للحصول على وجبة إفطار سريعة ومتوازنة.

تناول العصائر

إن تناول العصائر، حتى عصير الفاكهة الطازج، يفتقر إلى الألياف، وهذا لا يعني أن العصير يفتقر إلى العناصر الغذائية، ولكنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تخليق الأنسولين، وقد يترتب على ذلك زيادة الوزن.

بدلاً من ذلك، اختر الفاكهة الكاملة الطازجة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، واقرنها بمصدر للبروتين بدلاً من العصير، وتناول نصف كوب فقط إذا كنت تريد تناول العصير على الإفطار.