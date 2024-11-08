شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المجلس الصحي السعودي ينظم ملتقى القلب الوطني الثالث والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نيابةً عن معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، افتتح مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي اليوم في مدينة الرياض، أعمال “ملتقى القلب الوطني الثالث”، الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي، ويستمر لمدة يومين، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين والمتخصصين في مجال القلب من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في مجال أمراض وجراحة القلب، وأفضل الطرق والمعايير المتبعة في الوقاية منها وتشخيصها وعلاجها محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب حول أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الرعاية القلبية.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي, أن القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية يحظى بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها.

وأشاد بالطاقم الطبي الذي قام بأول عملية زراعة قلب متكاملة بالروبوت في العالم التي أجراها مستشفى الملك فيصل التّخصصي ومركز الأبحاث؛ وهو يعكس الريادة العالمية للمنظومة الصحية الوطنية ضمن رؤية 2030، مضيفًا أن التحول الصحي الذي حقق العديد من مستهدفاته؛ ونسعى إلى تجاوز أبعد مما رُسم لوطن ينبض بالصحة، لنسهم جميعًا في أن يكون نبض قلوبه صحي أكثر -بإذن الله-؛ حيث إن نموذج الرعاية الصحي الحديث قلبه الإنسان والمستفيد أن نحافظ على صحته وعافيته.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن الملتقى يجمع خبراء وجمعيات علمية وقادة متميزين في مختلف المجالات الطبية وبالأخص مجال القلب؛ وهو مليء بالنجاحات التي تمت على مستويات تنموية واستثمارية وابتكارات تطور ريادة تبني لأفكار جديدة في الرعاية الافتراضية والخدمات التي تقدم في المراكز وتوسعها المتلاحق في تقديم الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بأعلى كفاءة وجودة ممكنة.

وأشار إلى أرقام تاريخيّة ونجاحات غير مسبوقة تحققت من خلال نموذج الرعاية الجديد وبأساليب جديدة, وهذا التقدم والتحول الصحي المهم ومنه ما ذكر بمشاريع كمشروع تأكد لصحتك “التوأم الرقمي”.

من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي, أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود المجلس في تطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات الصحية التي تعزز جودة الحياة لدى مرضى القلب، مضيفًا أن المركز الوطني للقلب قدّم العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية النوعية الهامة.

وأفاد الدكتور العازمي أن الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية والنفسية والاجتماعية حظيت بنصيب واسع من الاهتمام والرعاية انعكس بفضل الله تعالى في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والرفع من كفاءتها وتعزيز الوقاية من الأمراض ضمن مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، حيث ارتفع متوسط عمر الإنسان إلى ٧٧,٦ سنة في سنة 2023 بعد ما كان ٧٤ قبل سبع سنوات، ونحن في طريقنا للوصول إلى متوسط عمر الـ ٨٠ عامًا, ووصل معدل الرضا العام على الخدمات الصحية إلى ٨١٪؜، وكذلك وصلت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى ٩٦,٤١٪؜.

وقدّم الدكتور العازمي الشكر إلى معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي على رعايته للملتقى ولمساعد وزير الصحة على افتتاح الملتقى؛ وإلى جميع المشاركين في الملتقى من الخبراء والمتحدثين والمختصين في هذا المجال.

من جانبه، أبان مدير عام المركز الوطني للقلب الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش, أن الملتقى سيناقش آخر المستجدات في مجال أمراض وجراحة القلب بمختلف تخصصاتها الفرعية والدقيقة، وكذلك تسليط الضوء على التقنيات الحديثة في جراحة القلب مثل استخدام الروبوت والعمليات ذات التدخل الجراحي المحدود، حيث سيتخلل الملتقى نقل حي مباشر لوقائع عمليات قلب لعدد من مراكز القلب المتخصصة بالمملكة 12 حالة نقل مباشر، بالإضافة إلى عقد 11 جلسة علمية و 4 ورش عمل مختلفة على مدى يومي الملتقى.

وكرّم الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، الدكتور فراس خليل قائد أول عملية زراعة قلب متكاملة باستخدام الروبوت في العالم التي أجراها مستشفى الملك فيصل التّخصصي ومركز الأبحاث، والجمعية السعودية لقسطرة القلب نظير جهودها في تطوير مجال قسطرة القلب، وكذلك أعضاء اللجنة العلمية للملتقى والداعمين الذين لهم دور وجهود قيمة وفعالة أسهمت في تطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب بالمملكة.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح المعرض المصاحب الذي يمثله العديد من الجهات والشركات الراعية للملتقى من القطاع الحكومي والخاص.

يُشار إلى أن ملتقى القلب الوطني الثالث, شهد توقيع مذكرتي تفاهم بين المجلس الصحي السعودي ممثلًا بالمركز الوطني للقلب وجمعية القلب الأمريكية، وكذلك التوقيع مع الجمعية الأمريكية للطب التداخلي والتصوير للقلب والأوعية الدموية، وذلك لتطوير جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية القلبية.

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