وزير الصحة يتفقد ويدشّن عددًا من المشاريع الصحية بالقصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل منطقة القصيم، لتفقد عدد من المشاريع الصحية تعزيزًا لجودة وكفاءة وشمولية الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء “مجتمع حيوي” يتمتع بحياة صحية عامرة.

وشهدت زيارة معاليه تدشين العديد من المشاريع الصحية، حيث شملت المشاريع التي تم تدشينها 54 مشروعًا تجاوزت 448 مليون ريال؛ منها مشاريع صحية لتجمع القصيم الصحي؛ من بينها مركز طب الاسنان في عنيزة، وعدد من مشاريع المشاركة المجتمعية بقيمة إجمالية بلغت قرابة 102 مليون ريال، من بينها مركز الأمير فيصل بن مشعل للمساعدة على الانجاب بمدينة بريدة، مركز عبدالله العثيم لعلاج السكري بمستشفى الرس العام، ومركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية وغيرها من المراكز المتخصصة.

وخلال الزيارة التقى معالي وزير الصحة بعدد من المواطنين، للاستماع إلى ملاحظاتهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم حول الخدمات الصحية تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.

كما تضمنت زيارة معالي الوزير جولات تفقدية شملت العديد من المنشآت الصحية في المنطقة، وقد استهل معاليه جولته بزيارة لمستشفى بريدة المركزي، واطلع على مختلف الأقسام والخدمات المقدمة، كما تضمنت الجولة زيارة مشروع مستشفى شمال بريدة، الذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث تم الاطلاع على تطورات المشروع ومناقشة خطط العمل المستقبلية لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.

كما شملت الجولات التفقدية زيارة مركز الهلال الأحمر والاطلاع على الأداء ومتوسط زمن الاستجابة المتحقق في المنطقة، ومجموعة من مراكز الرعاية الأولية المطورة، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، وعددٍ من مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، والتقى معاليه بعدد من المستثمرين للاطلاع على مشاريعهم الاستثمارية سعيًا إلى دعم وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الصحة لتحقيق تحول نوعي في القطاع الصحي بما يدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي عبر تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط