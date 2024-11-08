شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى هذا النوع من الفاكهة تسبب الإمساك والاضطراب المعوي والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك من الأعراض المرضية التي يعاني منها البعض، للعديد من الأسباب، فمنها الأسباب التي تتعلق بطبيعة الهضم والعسر الهضمي وقلة شرب المياه والسوائل اليومية، فضلا عن أسباب تتعلق بمشكلات الأمعاء وطبيعة الإخراج وطبيعة ليونة البراز، وفقا لموقعي ويب ميد الطبى، و buzzrx.

وتظهر الأعراض على شكل عدم القدرة على التبرز لعده أيام، مع صعوبة التبرز بشدة والشعور بأن المستقيم مليء بالبراز، فضلا عن الأعراض المصاحبة للمشكلة منها التقلصات والانتفاخات والغازات الحادة.



النظام الغذائي الصحي يقي الإنسان من الإمساك تماما، وذلك لاحتوائه الكبير على الخضراوات والفاكهة والأطعمة الغنية بالألياف، وكل ما يساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في الإمساك خاصة إذا لم يترافق معها شرب كم كبير من السوائل والمياه كما هو مطلوب، من أشهر أنواع هذه الفاكهة هى الموز خاصة الأخضر غير الناضج بالكامل، وذلك لاحتوائه على نشويات معقدة بشدة تعمل على زيادة حدة الإمساك، نظرا لأنها صعبة الهضم لذلك عند شعورك بالإمساك وصعوبة التبرز تجنبه، والتفاح في حد ذاته علاج لمشكلات الهضم ولكن الإكثار من تناوله مع نزع قشرته قد يعمل على تقليل حده سيولة البراز في بعض الأحيان، كذلك السكريات الزائدة تسبب الاصابة بالإمساك لذلك لا تكثر من تناول أي نوع من أنواع الفاكهة لأنك بذلك تكثر من نسبة السكريات التي تدخلها إلى معدتك فيضطرب هضمك.

في حين بعض أنواع الفاكهة الأخرى يمكن أن تساعد فى علاج للإمساك شريطة عدم الإسراف في تناولها حتى لا يصاب الإنسان باضطراب معوي وإسهال حاد، ومن بين هذه النوعيات الخوخ الصحي والمفيد الغني بالألياف التي تعزز من حركية المعدة وتعزيز حركة البراز وليونته.

لا شك إذا كنت تريد تجنب الإمساك أو كنت مصابا به بالفعل فعليك تجنب كل ما هو نشوي وغني بالسكريات فضلا عن الأطعمة المقلية كذلك البعد قدر الإمكان عن منتجات الألبان والكافيين.