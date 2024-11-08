فوائد البيض لنموّ الطفل وكيفية تقديمه بطريقة صحية ووصفات جرّبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - ترغب كلُّ أم في ضمان نموّ طفلها بشكل صحي وسعيد. ولكن الأبوّة والأمومة قد تكون مرهقة، مع وجود نصائح متضاربة حول ما هو جيد وما هو غير جيد بالنسبة للأطفال.

هناك الكثير من الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول ما إذا كان بإمكان الأطفال تناوُل البيض، وفي أيّ عمر يجب على الآباء البدء في إطعام أطفالهم البيض الكامل. ذلك أن البيض مصدر رائع للعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنموّ الطفل بشكل صحي. فهو لا يحتوي على الفيتامينات والمعادن فحسب؛ بل إنه يوفر أيضاً مصدراً جيداً للبروتين عالي الجودة والكولين والأحماض الدهنية الأساسية. للحصول على أحدث الإرشادات والتوصيات، تابعي ما يقوله اختصاصيو التغذية، عن فوائد البيض للأطفال.

متى تعطين البيض لطفلك؟

متى تعطين البيض لطفلك؟



من المستحسن إدخال البيضة الكاملة المطبوخة جيداً إلى النظام الغذائي لطفلكِ في السنة الأولى من حياته- حوالي ستة أشهر من العمر، ولكن ليس قبل أربعة أشهر.

تنطبق هذه الإرشادات على جميع الأطفال؛ حتى أولئك المعرّضين لخطر الإصابة بحساسية الطعام، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من حساسية البيض أو أولئك الذين يعانون من الإكزيما. وقد أظهرت الدراسات أن تقديم البيض خلال العام الأول، يساعد الأطفال على تطوير تحمُّل البيض، وقد يقلل من خطر الإصابة بالحساسية. وقد ثبت أن تأخير تقديم البيض ومسببات الحساسية الغذائية الأخرى، يَزيد من فرصة الإصابة بحساسية الطعام.

عند تقديم البيض لأول مرة، تأكدي من أنه مطبوخ جيداً، وابدأي بكميات صغيرة (مثل ربع ملعقة صغيرة مخلوطة مع الأطعمة المعتادة) وقدّميها لطفلكِ مرتين في الأسبوع.

فوائد البيض في غذاء طفلك

يحتوي البيض على عناصر غذائية غنية، بما في ذلك 13 نوعاً مختلفاً من الفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات طفلك الغذائية. أضيفي إلى ذلك حقيقة أنها ميسورة التكلفة وسهلة التحضير، وستحصلين على خيار الوجبة المثالي إذا كنتِ مشغولة.

يحتوي البيض على مادة الكولين

وهي مادة غذائية تساهم في نموّ الدماغ بشكل صحي، من بين أمور أخرى. تشير الدراسات إلى أن النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يتناولن البيض، أكثر عرضة للحصول على ما يكفي من الكولين من نظامهن الغذائي.

يوفّر البيض اليود والحديد والبروتين

توفّر وجبة البيض اليود والحديد والبروتين عالي الجودة ودهون أوميجا 3 وفيتامينات «أ» و«د» و«هـ» و«ب» 12. وإذا تم تناولها كوجبة إفطار غنية بالبروتين؛ فإنها يمكن أن تعزز مستويات الشبع لدى الطفل، وتقلل من الجوع طوال اليوم الدراسي المزدحم؛ مما قد يساعد في التركيز ومستويات الطاقة، وتقليل الحاجة إلى وجبات خفيفة إضافية.

يساعد البيض في دعم نموّ الطفل

نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يساعد البيض في دعم نموّ الطفل وتطوُّره. توصي الإرشادات الغذائية بأن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 سنوات، حوالي 14 جراماً من البروتين يومياً، وحوالي 20 جراماً يومياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات. حيث تحتوي بيضة واحدة على ما يزيد قليلاً عن 6 جرامات من البروتين، وهو ما يوفّر ما يقرب من نصف المدخول الغذائي الموصَى به للأطفال الصغار، ونحو ثلث المدخول الغذائي الموصَى به للأطفال الأكبر سناً.

حساسية البيض عند الرُضع والأطفال

حساسية البيض عند الرُضع والأطفال



لا تعَد حساسية البيض عند الأطفال نادرة الحدوث؛ إذ تصيب 9% من الأطفال تحت سن 4 سنوات. إذ يعاني العديد من الأطفال المصابين بحساسية البيض، من حساسية البيض النيّئ، لكنهم يستطيعون تحمُّل البيض المخبوز أو المطبوخ، وسوف يتخلص معظمهم من الحساسية بحلول سن الرابعة. وقد تشمل أعراض حساسية البيض ما يلي:

إصابة جلد الطفل بالشرى، والإكزيما، والتورُّم، أو الاحمرار.

اضطراب الجهاز الهضمي عند الطفل- الغثيان، والتقيّؤ، أو الإسهال.

مشاكل في الجهاز التنفسي- سيلان الأنف، أو الصفير، أو صعوبة في التنفُّس.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية- ضربات القلب السريعة، أو انخفاض ضغط الدم.

في حين تستمر الأبحاث في فهم خيارات العلاج للأطفال المصابين بحساسية البيض، يوصَى بتجنُّب تناوُل البيض بالكامل. قد يتحمل بعض الأطفال المصابين بحساسية البيض تناوُل بعض البيض المخبوز في الكعك والبسكويت، ولكن لا ينبغي تجربة ذلك إلا بعد استشارة طبية متخصصة؛ حيث يشكّل البيض جزءاً مهماً من النظام الغذائي المتوازن للطفل في جميع مراحل الحياة. إذا كان طفلكِ يعاني من الحساسية؛ فنحن نشجعكِ على بدء حوار مع أخصائي الرعاية الصحية لمناقشة الحلول الممكنة؛ لضمان تلبية طفلكِ لاحتياجاته الغذائية.

كيفية تقديم البيض لطفلك

يُنصح بإدخال البيض المطبوخ جيداً في طعام طفلكِ في السنة الأولى من عمره. ابدأي بكميات صغيرة، وقدّميه مرتين في الأسبوع لمساعدة طفلكِ على التعوُّد عليه. يمكنكِ القيام بذلك من خلال:

هرس أو سحق بيضة مسلوقة أو مخفوقة، مع التأكد من أن الملمس مناسب لمرحلة نموّ طفلكِ.

تجنّبي إضافة الملح أو أيّة توابل أخرى، واحرصي على طهي البيض من دون إضافات في البداية.

بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، تُعتبر وجبة البيض المسلوق طعاماً رائعاً؛ لأنه يمكن تقطيعه بسهولة إلى قطع بحجم اللقمة.

وصفات البيض للأطفال

لحسن الحظ، هناك بعض الطرق البسيطة لإدخال هذا المكوّن المفيد بحيث لا يلاحظ طفلكِ الفرق بين أطعمته المفضلة، وتلك التي تحتوي على لمحات خفية من الأطعمة الصحية. يمكنكِ ابتكار وصفات بيض صديقة للأطفال، سيحبها أطفالكِ وتتناسب مع احتياجاتهم الغذائية للإفطار والغداء والعشاء.

وصفات البيض للإفطار

لا شك أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم- وخاصة للأطفال في مرحلة النموّ! إن تخصيص بضع دقائق كل صباح لإعداد وجبة إفطار متوازنة لطفلكِ، يمكن أن يعزز مستويات طاقته، ويحسّن مزاجه أثناء استعداده لمواجهة اليوم التالي. تابعي هذه الخيارات:

بيتزا البيض

بيتزا البيض



تعَد قطع البيض على شكل كعكة خياراً مثالياً لتناول الإفطار والوجبات الخفيفة لطفلك، ويمكن أن تدوم لعدة أيام. بفضل نعومة الكعك ونكهة الجبن ولحم البقر المقدد، ستوفّر وصفة البيض المناسبة للأطفال حلاً لذيذاً لوجود طفل انتقائي في المنزل. من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكنكِ إعادة صنع قطع الخبز المشهورة التي تشبه البيتزا عادةً إلى وجبة إفطار صحية.

تكفي عائلة كبيرة.

مدة التحضير 45 دقيقة.

المقادير:

10 بيضات.

12 شريحة خبز محمص، أو عجينة البيتزا.

ملعقة زبدة.

رشي الملح والفلفل والثوم المعمر.

ربع كوب من الجبن المبشور.

6 شرائح من لحم البقر المقدد.

طريقة التحضير:

ابدأي بتسخين الفرن إلى 180 درجة.

بطّني سطح صينية خبز كبيرة بورق البرشمان.

ضعي 12 شريحة صغيرة من الخبز المحمص مقلوبة على ورق البرشمان، وادهني النصف المفتوح من كل شريحة بالزبدة.

ضعي صينية الخبز في الفرن، واطهي الخبز المحمص لمدة 15 دقيقة.

أثناء وضع الكعك في الفرن، ابدأي في تحضير البيض المخفوق. في وعاء خلط كبير، اكسري 10 بيضات واخفقيها حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

بعد خلط البيض، ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة. رشي رذاذ طهي غير لاصق أو أذيبي الزبدة على سطح المقلاة. اسكبي البيض من الوعاء في المقلاة. بعد التقليب بملعقة مسطحة لتجميد البيض لبضع دقائق.

رشي الملح والفلفل والثوم المعمر على البيض.

أخرجي الكعك من الفرن وضعي البيض على كل شريحة بالتساوي. ولإضافة المزيد من النكهة، يمكنكِ رش الجبن المبشور ولحم البقر المقدد على كل كعكة. اخبزيها لمدة 10 دقائق إضافية ثم قدّميها!

ساندويتش الوافل والبيض

ساندويتش الوافل والبيض



تُعتبر شطائر الإفطار طريقة رائعة لإضافة نكهات لذيذة وملمس مقرمش إلى وجبة الإفطار التي يتناولها طفلك. يستمتع الأطفال بحفظ إبداعاتهم وتناول المكوّنات الطرية التي يحبونها في الشطائر المماثلة، اصنعي شطيرة وافل بالبيض لذيذة لطفلك المحب للطعام من خلال بضع خطوات ومكوّنات بسيطة.

تكفي 3 أطفال.

مدة التحضير 30 دقيقة.

المقادير:

بسكويت الوافل.

4 بيضات.

3 شرائح جبنة.

طريقة التحضير:

هذه الوصفة مناسبة لمن لديهم آلة صنع الوافل. يمكنكِ البدء في صنع ساندويتشات الوافل اللذيذة عن طريق تسخين مكواة الوافل ورشها برذاذ طهي غير لاصق.

اقسمي علبة البسكويت إلى مثلثات كاملة ووزعيها على مكواة الوافل. في مقلاة، اخفقي أربع بيضات.

بعد أن تنضج البسكويتات على شكل فطائر، أخرجيها من مكواة الفطائر وضعيها في طبق. رصّي البيض المخفوق فوق الفطائر. ضعي شريحة من الجبن وقطعتين من لحم البقر المقدد فوق البيض.

خطوتك الأخيرة هي وضع قطعة وافل أخرى فوق الساندويتش وتقديمها!

سيطغى القوام الجبني ونكهة لحم البقر المقدد على البيض؛ حتى يتمكن طفلك من الاستمتاع بوجبة إفطار لذيذة من دون ملاحظة طعم البيض.

وصفات البيض للغداء والعشاء

قد يبدو دمج التغذية في وقت الغداء والعشاء أمراً صعباً عندما يكون لديك طفل انتقائي في الأكل. ومع ذلك؛ فإن هذه الوجبات أكثر تنوُّعاً وتسمح لك بتضمين المزيد من المكوّنات الصحية- بما في ذلك البيض- في الأطعمة المفضلة لطفلك، جرّبي هذه الوصفات اللذيذة للبيض للأطفال، والتي يمكنكِ تحضيرها في بضع خطوات بسيطة.

معكرونة مخبوزة بالجبن

معكرونة مخبوزة بالجبن والبيض



إن المذاق اللذيذ للمعكرونة والجبنة هو دائماً ما يلقى استحساناً كبيراً من الأطفال. فهم يحبون الملمس اللزج للمكرونة المذابة في نكهة الجبن المبشور أو السائل. يمكنكِ تقديم نفس المذاق للغداء أو العشاء مع إضافة بعض المكوّنات؛ حتى يحصلوا على عناصر غذائية إضافية للأطفال من البيض. لتحضير معكرونة مخبوزة بالجبن مع لمسة من البيض، اتبعي هذه الوصفة البسيطة.

تكفي 5 أطفال.

مدة التحضير 40 دقيقة.

المقادير:

كوب من المعكرونة الأسطوانية.

بيضتان.

3 ملاعق زبدة طرية.

كوبان ونصف من جبن الشيدر المبشور.

طريقة التحضير:

املأي قِدراً كبيراً بالماء حتى منتصفه، واتركيه حتى يغلي. اسكبي 12 أونصة من المعكرونة في الماء وقلّبي لمدة ثلاث إلى أربع دقائق حتى تنضج قليلاً. يفضِّل الأطفال عادةً أشكال المعكرونة الفوسيلي أو المعكرونة أو البيني، ولكن يمكنك استخدام أيّ نوع من المعكرونة الصغيرة.

أثناء طهي المعكرونة، سخّني الفرن على درجة حرارة 180، ورشّي رذاذ الطهي غير اللاصق على صينية خبز كبيرة. صفّي المعكرونة واسكبيها في الصينية واتركيها جانباً.

اخفقي بيضتين كبيرتين مع كوبين من الحليب في وعاء، واخلطيهما ببطء مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية، وكوبين ونصف من جبن الشيدر المبشور، وكوب من البازلاء أو أيّ نوع آخر من الخضروات المفضّلة لطفلك. اسكبي خليط الجبن والبيض فوق المعكرونة في صينية الخبز وقلّبي كلّ شيء معاً. اخبزي لمدة 25 دقيقة تقريباً حتى يصبح السطح بنياً ذهبياً وتنضج المعكرونة تماماً.

أخرجي الطبق من الفرن وقدّميه! تدوم هذه الوجبة لعدة أيام؛ لذا يمكن لطفلك الاستمتاع ببقاياها كوجبة غداء أو عشاء لذيذة.

تاكو البيض

تاكو البيض



نتذكر جميعاً الإثارة التي كانت تصاحبنا في ليلة تناوُل التاكو عندما كنا أطفالاً؛ حيث تجتمع قشور التورتيلا الناعمة أو المقرمشة والنكهة اللحمية والإضافات التي لا نهاية لها معًا لتكوين عشاء تاكو ناجح. يمكنكِ صنع نفس الذكريات عن وجبة لذيذة مع عائلتكِ عن طريق استبدال البيض باللحوم، بخمس خطوات بسيطة، يمكنكِ تحويل هذه المكوّنات إلى تاكو بيض لذيذ؛ ليستمتع به طفلك المتطلب في الغداء أو العشاء.

تكفي طفلين.

مدة التحضير 20 دقيقة.

المقادير:

بيضتان.

4 ملاعق حليب.

نصف حبة فلفل

ملح+ فلفل.

طريقة التحضير:

ابدأي بوضع بيضتين، وملعقتين كبيرتين من الحليب، ونصف حبة فلفل أخضر مقطّعة إلى مكعبات، وقليل من الملح والفلفل في وعاء صغير، ثم اخفقي المكوّنات معاً حتى تمتزج.

ضعي مقلاة على نار متوسطة ورشّيها برذاذ طهي غير لاصق. صُبي الخليط من الوعاء الصغير في المقلاة وخففي النار. باستخدام ملعقة مسطحة، قلّبي الخليط حتى يصبح كالبيض المخفوق واطهي حتى يتجمد السائل. حاولي ألّا تُبقي الخليط في المقلاة لفترة طويلة؛ لتجنُّب جفاف البيض.

ضعي البيض في خبز التاكو مع الإضافات التي ترغبين بها "الجبن- الأفوكادو- الطماطم- البقدونس" وغيرها الكثير.

وصفات البيض للوجبات الخفيفة والحلويات

يحب الأطفال الحلويات والمأكولات المالحة. وكثيراً ما يحاول الآباء استبدال خيارات أكثر صحة بالأطعمة السكرية، لكن خياراتهم تبدو محدودة. ولحسن الحظ، أصبحت إضافة البيض إلى الحلويات والوجبات الخفيفة المفضلة لطفلك أسهل عن أيّ وقت مضى، جرّبي هذه الوصفة البسيطة لجعل الوجبات الخفيفة والحلويات ممتعة وأكثر صحة لطفلكِ.

هل تتبعين طرقاً لإعداد طعام صحي وآمن للأطفال؟

كعك الموز ورقائق الشوكولاتة

كعك الموز ورقائق الشوكولاتة



يمكنكِ تحضير كعك الموز ورقائق الشوكولاتة كوجبة خفيفة، أو حلوى لذيذة سيُحبها كلُّ مَن يتناول الطعام بشكل انتقائي. سيستمتع طفلك بالحلاوة الفاكهية ونكهة الشوكولاتة في كلّ قضمة، مع الاستمرار في تلقّي الفوائد الغذائية لبضع بيضات في الخليط، حضّري هذه الحلوى اللذيذة لطفلكِ بأربع خطوات بسيطة.

تكفي 7 أطفال.

مدة التحضير 40 دقيقة.

المقادير:

3 موزات.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا.

ونصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر المحبب.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ونصف كوب من رقائق الشوكولاتة.

طريقة التحضير:

ابدأي بتسخين الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وقومي بتغطية قالب الكعك ببطانات ورقية.

اهرسي ثلاث موزات في وعاء كبير، وأضيفي إليها بيضتين والفانيليا والزيت النباتي. بعد خلط المكوّنات معاً، أضيفي السكر المحبب واخفقي مرة أخرى حتى تمتزج جيداً.

قومي بخلط الدقيق، والملح، وصودا الخبز، ورقائق الشوكولاتة في الخليط لتحضير عجينة الكعك.

اسكبي الخليط في قوالب الكعك، واطهي لمدة 35 دقيقة تقريباً حتى تنضج الكعكات ويخرج عود الأسنان نظيفاً. اتركي الكعكات جانباً لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

وصفة كعكة الموز ورقائق الشوكولاتة سهلة التحضير ومثالية للتخزين في حاويات لعدة أيام؛ حتى يتمكن طفلك من الاستمتاع بهذه الحلوى كحلوى أو إفطار أو وجبة خفيفة.



* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.