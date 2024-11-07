شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج من المشروبات الساخنة مضاد للأكسدة ويخلصك من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

هل جربت قهوة القرفة من قبل، فهى ليست مشروبًا معقدًا على الإطلاق، فكل ما عليك فعله إضافة قليل من مسحوق القرفة إلى فنجان القهوة العادية، وفقًا للدراسات حسب موقع " healthsite"، فإن القهوة بالقرفة لها العديد من الفوائد الصحية المتعددة بما في ذلك فقدان دهون البطن.

أفضل 5 فوائد للقهوة بالقرفة للتخلص من دهون البطن

تشير الأبحاث إلى أن القهوة بالقرفة يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن العنيدة، وفقًا لمجلة "علوم الغذاء والتغذية"، فإن إضافة 1.5 جرام من القرفة إلى قهوتك كل يوم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لفقدان الوزن.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم

تتمتع القرفة بخصائص يمكنها الحفاظ على مستويات السكر في الدم ومنعها من الانخفاض أو الارتفاع.

غنية بمضادات الأكسدة

القرفة من التوابل الشهيرة جدًا والتي تستخدم في العديد من الأطباق، فهي لا تشتهر فقط بنكهتها ولكن أيضًا بمضادات الأكسدة وقدرتها على إزالة السموم من الجسم.

يعزز عملية التمثيل الغذائي

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للتوتر والقلق، كل هذه الخصائص مجتمعة يمكن أن تساعد حقًا في الحفاظ على معدل الأيض مرتفعًا ومنع زيادة الوزن.

يحتوي على الألياف

إذا أضفت 1.5 جرام من القرفة يوميًا إلى قهوتك، فإنك تحصل أيضًا على محتوى من الألياف، يمكن أن يساعدك محتوى الألياف هذا في تحقيق هدفك اليومي بطريقة بسيطة للغاية.

